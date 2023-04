Det var etter en halvtimes spill i kampen mellom Molde og Stabæk at situasjonen oppsto. Stabæks Herman Geelmuyden strakk ut foten for å komme først på ballen, noe han også klarte. Men samtidig stemplet han Moldes Kristian Eriksen på toppen av skulderen.

Dommer Sigurd Smehus Kringstad tok frem det gule kortet, til store protester fra Molde-benken.

Eriksen selv mener dommeren burde benyttet VAR til å se situasjonen igjen.

– Når du ikke går inn på det en gang, da synes jeg ... Da kan du skrote VAR for min del, sa Eriksen til TV 2 i pausen.

I intervju med NRK etter kampen gjentar han kritikken:

– Jeg synes det er rart det ikke blir sjekket på monitor. Det kan hende at det bare er gult kort. Det skal ikke jeg svare på, men litt farlig spill er det i hvert fall. Det er rart de ikke sjekker det i hvert fall (på skjermen), når de har VAR.

Dommer Kringstad sier til NRK at han vurderte det slik at Geelmuyden trakk til seg beinet. Kombinert med at treffpunktet var i skulderen, landet han derfor på et gult kort.

I DISKUSJON: Kristian Eriksen og dommer Sigurd Smehus Kringstad. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– VAR er ikke inne på noen annen måte enn at de bekrefter min observasjon av situasjonen. Jeg melder inn hvordan jeg vurderer situasjonen og hvorfor jeg vurderte den slik. Så lenge de da ikke mener det er åpenbart feil, så støtter de min vurdering, sier han.

– Det er fotball, ikke MMA!

I forrige serierunde fikk Haugesund Kevin Krygård et rødt kort etter et høyt spark mot Stabæks Sturla Ottesen, mens Sandefjords Filip Ottosson «kun» fikk gult kort for et spark i hodet på Rosenborgs Markus Henriksen.

TO ULIKE KORTFARGER: Sparket til venstre ble belønnet med gult kort. Det til høyre endte med rødt kort. Bilder fra TV 2. Foto: Bilder fra TV 2

I begge tilfellene ble det først gitt gult kort, men Krygård fikk rødt kort etter at VAR grep inn.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah forstår lite av at Geelmuyden ikke fikk rødt kort. På Twitter skriver han:

– Dommerne svikter i sin mest grunnleggende oppgave: beskytte spillerne. Ottesen på Nadderud. Henriksen på Lerkendal. Og nå, Eriksen på Aker Stadion. Samtlige stemplet med knotter i hode/nakke uten at dommer mener det er rødt (Ottesen rødt etter VAR). Det er fotball, ikke MMA!

Stabæks Geelmuyden forklarte det hele slik:

– Det blir jo en stygg situasjon, det er ikke tvil om det. Jeg ser ballen i luften og tror at jeg skal få tak i den før han kommer med hodet. Så treffer jeg han heldigvis ikke i hodet og ikke med strak fot heller. Jeg er fornøyd med at det blir gult, sier han til NRK.

4. runde i Eliteserien Ekspandér faktaboks FK Haugesund - Sarpsborg 08 0-0

Molde - Stabæk 2-3

Sandefjord - Aalesund 4-0

Strømsgodset - Tromsø 0-1

Viking - HamKam 7-3 Spilt lørdag: Bodø/Glimt - Brann 2-2 Spilles senere søndag: Odd - Rosenborg

Molde-krise etter overtidsmål

Selve kampen gikk ikke stort bedre for Molde. Selv om de var spillemessig overlegne, endte det hele 3-2 til Stabæk etter en scoring fra Kevin Kabran på overtid. Fjorårets seriemestere Molde står dermed med kun ett poeng etter fire kamper, etter å ha avsluttet fjorårets seriesesong med 17 strake seirer.

På spørsmål i TV 2s FotballXtra om det nå er krise i Molde, svarer TV 2-ekspert Jesper Mathisen kontant:

– Det er det absolutt, dette er kampen som skulle «kickstarte» sesongen deres. Glimt avga poeng i går, nå setter de seg ned i sofaen i kveld og er fortsatt ni poeng bak. Dette var en stor, stor skuffelse for Molde og en gigantisk seier for Lars Bohinen og Stabæk, sier Mathisen.

Molde-trener Erling Moe er klar på at han er forberedt på kritikk og at den er fortjent. På spørsmål om det er en krise i Molde, svarer han:

– Det er vel ikke et ord jeg bruker å ta i min munn, men situasjonen for oss nå akkurat nå er overhodet ikke tilfredsstillende. Det går mer på måten vi fremstår på og at vi er så utrygge på hverandre, som vi er per dags dato, sier Moe.

Langt bedre var stemningen i Stabæk-leiren.

– Det føles ut som vi har vært i banken og fått med seg penger. Det er et halvveis ran, men på en annen side så gir vi ikke opp. Vi fortsetter å være offensive i tankegangen, selv på 2-2. Det får vi heldigvis betalt for, sier Stabæk-trener Lars Bohinen med et stort smil til NRK.

NEST SIST: Molde og trener Erling Moe har fått en svært vanskelig start på sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Fikk drømmestart

Det var ikke engang spilt to minutter da Magnus Grødem sendte Molde i ledelsen hjemme mot Stabæk.

Dermed fikk han en tidlig revansje etter at han bommet på den avgjørende straffen i kvartfinalen i cupen mot Stabæk i mars. Molde var klart best i starten av omgangen, men alt Stabæk trengte var en lang ball opp i bakrom.

Kasper Høgh kom først på ballen og klinket til på halv volley fra 16 meter. Med et strøkent treff og en herlig dupp på ballen sørget dansken for at det sto 1–1 etter et kvarter.

Vondt ble til verre halvveis i den første omgangen for Molde.

JUBEL: Stabæk-spillerne kunne juble etter seieren i Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Stabæk-spiss Mushaga Bakenga stupte frem på et innlegg i boksen, men nådde ikke frem. Istedenfor gikk ballen rett i Moldes midtstopper Benjamin Tiedemann og inn i eget nett.

Også for Tiedemann ble det dermed et nytt dårlig Stabæk-minne. Dansken bommet også på straffe i cupkampen, den gang da han hadde muligheten til å sende Molde videre med deres femte straffe.

I den andre omgangen fikk Molde en tidlig scoring igjen da Emil Breivik utlignet. Flere scoringer så det ikke ut til å bli, men på overtid dukket Kabran opp og sørget Stabæk-seier.