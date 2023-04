To svært like situasjoner endte med to ulike utfall i tredje runde av Eliteserien.

Først løftet Haugesunds Kevin Krygård foten høyt og endte med å sparke Stabæks Sturla Ottesen i hodet. Dommeren viste det gule kortet til Krygård, men etter en VAR-sjekk ble han vist rett ut av banen.

Noen minutter senere stemplet Sandefjord-spiller Filip Ottosson knottene i ansiktet til Markus Henriksen. Også Ottosson fikk gult for den stygge involveringen mot Rosenborg-spilleren, men her ble fargen aldri endret av VAR.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som satt i studio under FotballXtra, mente at situasjonene nesten var helt identiske, og fattet ikke hvorfor de ble behandlet ulikt.

– Det er jo helt uvirkelig. Det er det som er helt uvirkelig. Det er en ting at det er et vanskelig regelverk på en del type ting. Vi må i hvert fall dømme det samme på samme situasjoner. Det er det som blir så feil. Her er det egentlig to identiske situasjoner. Markus Henriksen får en skade i hodet etter å ha fått plantet fotballsko i trynet.

BLODIG: Markus Henriksen begynte å blø fra hodet etter sparket. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Vanvittig spark

Samtlige eksperter reagerte med forundring, fortvilelse og forbannelse over at de to sparkene ble ulikt behandlet av dommerteamene. Yaw Ihle Amankwah beskrev sparket mot Henriksen som «Karate Kid».

– Det er et vanvittig spark, med knottene først, rett i hodeskallen, sa han.

Henriksen begynte å blø voldsomt etter hendelsen, og kom løpende ut på banen noen minutter senere med fullstendig bandasjert hode.

SJEFEN: Henriksen i samtale med RBKs trener, Kjetil Rekdal. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– La dommerne dømme. Det er dommerne som avgjør det, sa en diplomatisk RBK-trener Kjetil Rekdal til TV 2 i pausen.

Stabæks Ottesen var ikke i tvil om at dommerne til slutt endte opp på riktig kortfarge til slutt på Nadderud.

– Ja, helt klart. Jeg får et spark i hodet, da er det rødt, sa han.

Før Henriksen ble sparket i ansiktet, hadde Sandefjord allerede tatt ledelsen ved Fréderic Bikoro. Trønderne kjempet for å slå tilbake, og nesten fire minutter på overtid utlignet Carlo Holse til 1-1 og sikret poengdeling på Lerkendal.

Stabæk fikk det etter hvert lett mot ti manns sterke Haugesund. Åpningsmålet kom før det røde kortet ved Curtis Edwards. Kasper Høgh doblet ledelsen midtveis i andre omgang, før Kasper Pedersen punkterte kampen til 3-0 mot slutten av omgangen.

Resultater, Eliteserien søndag Ekspandér faktaboks HamKam – Strømsgodset 2-0

Rosenborg – Sandefjord 1-1

Sarpsborg – Odd 0-0

Stabæk – Haugesund 3-0

Tromsø – Viking 1-1

Aalesund – Bodø/Glimt 0-3

Glimt-festen fortsatte

JUBEL: Faris Pemi scoret Glimts 2-0-mål. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Glimt perfekte seriestart fortsatte med en knusende seier over AaFK i Ålesund. Nordlendingene har ilagt seg en fordelsaktig vane med å punktere kampene i starten av kampene.

I samtlige tre kamper har Kjetil Knutsens menn scoret innen de fem første minuttene, og slik fortsatte de mot sunnmøringene. Glimt vant til slutt 3-0 og topper Eliteserien etter tre runder.

Albert Grønbæk, Faris Pemi og Amahl Pellegrino scoret målene for gjestene. AaFK på sin side har scoret null mål og tatt null poeng i Eliteserien så langt.