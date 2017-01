Dommeren: – Står det noe sted: «Ikke stol på legen, gjør egne undersøkelser»?

– Dette har vært en god dag for Johaug. En svært god dag, sier idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner til NRK.

Antidoping-programmet «Ren Utøver» og landslagskontrakten til Norges Idrettsforbund ble igjen et samtaleemne under den andre dagen av Therese Johaug-saken.

DOMMER: Ivar Sølberg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Etter at både lege Fredrik Bendiksen og lagvenninnen Marit Bjørgen hadde sittet i vitnestolen, begynte partene å diskutere utøvernes eget ansvar i medisinske saker.

Savnet klar presisering

Dommer Ivar Sølberg presset partene på om landslagsutøvere har fått eksplisitt beskjed om at det må gjøre egne undersøkelser i tillegg til å spørre landslagslegen.

– Jeg var veldig glad for de presise spørsmålene dommer Sølberg stilte. De var veldig avklarende med hensyn til grensene mellom ikke skyld eller bitte, lite grann skyld, sier Kjenner til NRK.

Dommeren stilte spørsmålene etter å ha vært gjennom «Ren Utøver», de såkalte strakstiltakene og utøverkontrakten.

– Spørsmålet her er jo om Therese Johaug har gjort sine plikter? Står det noe sted, enten i kontrakter eller i «Ren Utøver» «NB: Ikke stol på landslagslegen, men gjør egne undersøkelser?»

Ifølge Johaugs advokat Christian Hjort gjør det ikke det, og heller ikke advokat Niels Kiær i Antidoping Norge har foreløpig klart å vise til steder hvor en slik instruks er gitt eksplisitt.

– Men det kommer klart frem at det er utøvers ansvar hva man putter i seg, sier Kiær.

– Det er vi ikke uenige om. Men mitt ganske enkle spørsmål er om det kommer helt tydelig frem at man ikke bare kan spørre landslagslegen, man må også gjøre egne undersøkelser? Står det eksplisitt noe sted?, spør dommeren.

Det klarer ikke Antidoping Norge å si at det gjør.

SE VIDEO: Her kan du se intervjuet med idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner.

– Helt klart uvanlig

Advokat Hjort viser til at skiforbundet har iverksatt strakstiltakene etter Johaug-saken, men understreker at de der ikke fremkommer at det stiller ytterligere krav til hva utøveren selv skal gjøre, bare hva legen skal gjøre.

Han sier at det i strakstiltakene ikke står noe om at det at utøver selv har ansvar for det man får i seg, betyr at man må gjøre egne undersøkelser, og ikke bare spørre landslagslegen.

– Så langt jeg kan se, er det ikke en del av de endringer som er innført: at utøver som rutine må foreta ytterligere undersøkelser i tillegg til å spørre landslagslegen, sier Hjort.

– Etter det jeg er gjort kjent med, står det heller ikke noe i den nye utøverkontrakten spesifikt om at man i tillegg til å forhøre seg med landslagslegen må gjøre ytterligere egne tiltak.

– I strakstiltakene omtales kontrasignering av lege i Norge, men ikke hva utøveren selv skal gjøre, påpeker Kiær.

VITNET: Marit Bjørgen på vei inn til høringen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bjørgen: – Ville gjort det samme som Therese

Både Fredrik Bendiksen og Marit Bjørgen forklarte fra vitneboksen at det har vært uvanlig å sjekke medikamenter nærmere utover å snakke med landslagslegen.

– Jeg hadde gjort det samme som Therese i denne situasjonen her, sier Bjørgen.

– Som en lege med lang fartstid på landslaget hadde jeg full tillit til han og jeg ville stolt på ham. Det er rutiner som bestandig har vært der. Jeg hadde jo stolt mer på Fredrik enn å skulle gjort en undersøkelse selv, sier Bjørgen

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener denne diskusjonen er svært interessant med tanke på avgjørelsen i Johaug-saken.

– Nå er det helt klart dokumentert at det er uvanlig å foreta ytterligere sjekk etter at sjefslegen har gitt råd, sier Kjenner.