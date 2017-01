– Det var et sjokk, og ser dere på bildene fra spørsmål-svar-runden, ser dere at jeg er helt uforstående. Det kom som en ekstra belastning den dagen, sier Fredrik Bendiksen.

Den tidligere landslagslegen var først ut med å forklare seg på dag to av Johaug-høringen på Ullevaal stadion i Oslo. Utover i forklaringen hans kommer det frem at Bendiksen først fikk vite om dopingmerket på Trofodermin-esken under pressekonferansen i oktober.

DOPINGMERKE: Slik ser Trofodermin-esken ut. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dette skjedde da en TV 2-journalist viste frem et bilde på mobilen sin.

– Det er Siri Avlesen i TV 2 som får opp det antidopingmerket på sin mobil, og som kommer frem til det bordet hvor vi sitter, og viser det bildet til Espen Graff og meg. Da skjønner jeg ingen verdens ting. Jeg har aldri sett det merket, ikke på apoteket, ikke på hotellet, ingen steder, sier Bendiksen.

– Aldri sett merket før

Dopingmerket har blitt heftig diskutert i mediene etter dopingsaken mot Therese Johaug. Mange har spurt seg hvordan både legen og utøveren ikke har fått med seg antidopingmerket.

– Jeg har i ettertid lært at dette er et merke de er pålagt å bruke i Italia, men jeg har aldri sett det før. Vi har det ikke i Norge, sier han.

Kjempet mot tårene

Da Bendiksen kom inn i Brann-losjen like etter klokken 09.00 fikk han et kort smil fra Therese Johaug, før han satte seg i vitneboksen.

Den tidligere landslagslegen hadde med seg et notatark og snakket store deler av tiden med klar og tydelig stemme. Men da han startet å snakke om dagen han fikk vite om dopingsaken, måtte han kjempe mot tårene.

– Jeg skjønner at det er helt krise. Det verste vi kan tenke oss, er at en av utøverne våre skal teste positivt. Dette er det vi er redde for bestandig, dette er det vi prøver å unngå, sier Bendiksen.

Han fikk først vite om dopingsaken av landslagssjef Vidar Løfshus. Da skjønner legen også tabben han har begått. Han tar flere pauser når han snakker om temaet.

– Det var 4. oktober. Vidar Løfshus ringer mens jeg sitter på kontoret i Hamar. Jeg ser at han ringer, jeg går ut av kontoret, og Løfshus leser opp dokumentet fra ADN som er sendt til Therese. Da skjønner jo jeg sammenhengen med en gang. Når han leser clostebol, skjønner jeg sammenhengen med en gang, sier han.

– Ingen unnskyldning

Bendiksen fikk mange spørsmål om dagene før han kjøpte Trofodermin og hvorfor han kjøpte akkurat denne salven.

– Det finnes ingen unnskyldning for at dette skjedde. Jeg har ingen annen forklaring enn at dette er et reseptfritt legemiddel som jeg får av apotekeren, hvor jeg har prøvd å spesifisere hva jeg er ute etter, sier Bendiksen.

Den erfarne legen forteller at han har hatt det tøft i ettertid av feilen.

– Dette har plaget meg i fire måneder, sier Bendiksen.

Johaugs lagvenninne Marit Bjørgen skal forklare seg etter Bendiksen.