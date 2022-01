Dette er utviklingen i saken mellom tennisstjernen Novak Djokovic og Australias immigrasjonsmyndigheter:

* 10. desember: Fristen for uvaksinerte spillere til å be om medisinsk fritak fra vaksinereglementet for å kunne delta i Australian Open.

* 16. desember: Samme kveld som Djokovic deltar på et nasjonalt serbisk arrangement til ære for ham, blir han gjort kjent med at han har testet positivt for korona i en PCR-test. Det gjør at han ifølge serbisk regelverk skal isolere seg hjemme i 14 dager.

* 17. desember: Djokovic deltar i en prisutdeling for unge tennisspillere i Beograd, uten å bruke munnbind eller holde sosial avstand.

* 18. desember: Djokovic deltar i et fotooppdrag med den franske avisen L'Equipe.

* 22. desember: Djokovic får svar på en ny koronatest, og den er ifølge ham selv negativ.

* 30. desember: Djokovic får, ifølge advokatene hans, medisinsk unntak for å delta i Australian Open fra den medisinske sjefen i Australias tennisforbund.

* Rundt nyttår: Videoer i sosiale medier viser Djokovic på en tennisklubb i Marbella i Spania.

* 5. januar: Djokovic reiser til Australia, men blir nektet innreise fordi han angivelig har søkt et visum som ikke gir ham mulighet til å reise inn i landet med medisinsk vaksinefritak. Han anker innreisenekten og blir plassert på karantenehotell.

* 6. januar: Djokovics far sier at sønnen hans er fengslet i Melbourne, og på en pressekonferanse sammenligner han sønnen med Jesus: «Jesus ble korsfestet og måtte holde ut mange ting, men han lever fortsatt blant oss. Novak, verdens beste idrettsutøver og mann, er også korsfestet. Han vil holde ut», sa han.

* 10. januar: Djokovics anke vinner fram i en domstol i Melbourne, og visumkanselleringen oppheves. Saken er imidlertid ikke over, for immigrasjonsminister Alex Hawke sier at den fortsatt undersøkes grundig. Senere på dagen får Djokovic trene på centercourten på tennisanlegget i Melbourne.

* 11. januar: Djokovic trener igjen i Melbourne, og samtidig dukker det opp nye opplysninger i australske medier. Blant annet beskyldes han for å ha løyet i visumsøknaden om at han ikke reiste i de 14 dagene før han fløy til Australia.

* 13. januar: Djokovic får motstander i Australian Open og trakk landsmannen Miomir Kecmanovic i første runde.

* 14. januar: Australske myndigheter kansellerer visumet til Djokovic. Han blir kastet ut av landet og risikerer forbud mot innreise i tre år framover.

(Kilde: NTB)