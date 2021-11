Verdenseneren var i perlehumør etter å ha slått Andrej Rubljov i strake sett. Han rakk de serbiske journalistene knoken og ga seg selv en kort applaus – ett klapp – før han stilte seg inntil betongveggen som er dekket av reklame.

Serbiske Sportklub skulle først ha sitt, før resten av journalistene slapp til. Da svarte han velvillig om fotballinteressen og Erling Braut Haaland, etter å avfeid seg selv som en ekspert.

– Som en fan er jeg utrolig imponert over egenskapene hans og alle målene han har scoret. Jeg liker selvtilliten og arbeidsetikken hans, sier Djokovic til NRK.

UTE MED SKADE: Erling Braut Haaland under Dortmund-kamp for snaut to uker siden. Det er ventet at han er tilbake over nyttår. Foto: INA FASSBENDER / AFP

– Jeg syns det er fantastisk og han er definitivt en av de beste, unge spillerne de siste tiårene.

Har chattet på telefonen

Han roser nordmannens selvtillit og dedikasjon, forteller at han har vært god kompis med Zlatan Ibrahimovic lenge og at han håper å treffe nordmannen.

– Jeg har chattet litt med ham på telefonen, men vi har ikke fått muligheten til å møte hverandre. Forhåpentligvis kan vi møtes og spille fotball og tennis sammen, sier Djokovic, som er en av 248 kontoer Haaland følger på Instgram.

De er i verdenstoppen i hver sin idrett. Og de er kjent for å gå egne veier for å optimalisere utbytte av all treningen. Erling Braut Haaland hyret inn personlig trener under pandemien, bruker spesialbriller for å sikre seg kvalitetssøvn og tyr til meditasjon.

For å være best mulig forberedt til ATP-sluttspillet, tok Djokovic seg konkurransefri i to måneder for å prioritere familielivet og komme til hektene. Det er snaut ti år siden han droppet kjøtt og gikk over til et plantebasert kosthold.

Nå sklir han, opp og ned i spagat, rundt på det blå betongdekket i Pala Alpitour. 34-åringen er fortsatt kattemyk etter mange år med yoga og tøyeøvelser.

Danset med Zlatan

Da Novak Djokovic ble intervjuet av serbisk fjernsyn etter mandagens seier mot Casper Ruud, handlet det nesten vel så mye om Serbias VM-kvalifisering i fotball.

Djokovic feiret hemningsløst på hotellrommet sitt, åpnet vinduet og skrek høyt nok til å vekke et par av Torinos innbyggere. Søndag sendte Aleksandar Mitrovic ørnene til VM etter et overtidsmål mot Portugal. Jubelen etter å ha slått Ruud 7-5, 6-2 bleknet i forhold.

ZLATAN PÅ PLASS: Milan-stjernen Zlatan Ibrahimovic fikk med seg kampen mellom Andrej Rubljov og Stefanos Tsitsipas. Foto: Luca Bruno / AP

Men etterpå ble han filmet mens han danset rundt Zlatan Ibrahimovic i spiller- og VIP-losjen til Nada Topcagic-klassikeren «Jutro je».

– Ibrahimovic er en nær venn i over ti år. Vi kjenner hverandre, vi snakker det samme språket og han er en nær venn. Det er alltid hyggelig å få en global superstjerne på besøk, sier Djokovic, som håper å besøke noen kamper så snart tennissesongen er over.

Klar for semifinale

Seieren over Andrej Rubljov sender Djokovic til semifinalen i ATP-sluttspillet i Torino.

Den andre plassen videre fra den grønne gruppen kjemper Casper Ruud, Cameron Norrie og Rubljov om.

Ruud spiller sin andre kamp i sluttspillet mot Norrie onsdag kveld, klokken 21.00. Briten kom inn som reserve for greske Stefanos Tsitsipas.