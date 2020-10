Disse tallene gir deg grunn til å håpe på EM-spill for Norge

Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King.

Norges nåværende landslagsspisser hadde alene 108 målpoeng for sine klubblag i sesongen 2019/2020.

Det er gode nyheter for Lars Lagerbäck – og muligheten for EM-spill.

NRKs gjennomgang viser at landslagsspissene har klart flest målpoeng enn sine kolleger de siste ti årene.

Haaland og Sørloth bidrar særlig positivt til statistikken.

Duoen har flere målpoeng hver enn det de tre spissene i 2010 hadde til sammen.

– Det sier jo litt om den endringen som har skjedd i landslaget og kvaliteten vi har i spillerne nå. Vi har et helt annet nivå på noen av spillerne, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Slik har NRK telt Ekspandér faktaboks Vi har kun tatt med spillere som har fått spilletid på spissplassen i tellende kamper. Det vil si EM- og VM-kvalifisering samt nasjonsligaen.

Flere spillere, som Tarik Elyounoussi, er brukt både som kantspiller og spiss på landslaget. Spillerne som er tatt med, har vært på banen som spiss i den aktuelle sesongen.

I denne oversikten skilles det ikke på målene. Det betyr at et mål i mesterligaen teller like mye som et mål i Eliteserien.

NRK har brukt statistikk fra Transfermarkt, Nifs, Wikipedia og NFF.

Andre kilder: NTB, Aftenposten, VG og NRK.

Enorm kontrast

Så la oss se ti år tilbake. Mohammed Abdellaoue, John Carew og Erik Huseklepp var innom spissplassen på det norske landslaget. Den gang med Egil Drillo Olsen i sjefsstolen.

Alle tre spilte i toppligaer i Europa: Bundesliga, fransk Ligue 1, italiensk Serie A og Premier League.

Abdellaoue scoret flest med ti mål for Hannover i Bundesliga. Til sammen hadde de tre kun 20 målpoeng for sine klubblag.

Det er en vanvittig kontrast til dagens spisstrio, som hadde fem ganger så mange målpoeng forrige sesong.

Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth bøttet inn mål på klubblag forrige sesong. Foto: Paul Mcerlane / NTB

Tiårets beste

Sørloth scoret 33 mål og hadde 11 målgivende for Trabzonspor. Haaland satt ballen i nettet 44 ganger for Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund, og hadde i tillegg ti målgivende.

King scoret seks mål og hadde fire målgivende for Bournemouth.

– Å ha spisser som er så rå som Sørloth og King, og ikke minst Haaland, gir en helt annen trygghet i laget. Man får troa på at man kan bikke jevne kamper. Det gir en selvtillit inn i laget, mener Torp.

King har lengst fartstid på landslaget av dagens spisser. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Neste på listen er 2015/2016-sesongen, hvor spissene hadde 79 målpoeng.

Riktignok er Markus Henriksen, som spilte spiss under den famøse playoffkampen mot Ungarn, med på listen. Dermed har NRK telt med trønderens målpoeng for AZ Alkmaar i den nederlandske toppdivisjonen.

Har troen på Norge

Men fra scoringer i europeiske ligaer til Norge og Eliteserien. NRK har nemlig tatt EM-temperaturen på samtlige trenere før oppgjøret mot Serbia.

Alle de 16 trenerne har fått følgende spørsmål:

Slår Norge Serbia? Vil Norge ta seg til EM-sluttspill neste sommer?

Samtlige svarer «ja» på begge spørsmål. Flere peker ut de unge spillerne som en viktig faktor for landslaget.

– Klubbfotballen er i utvikling, landslaget er i utvikling. Vi har spillere som presterer internasjonalt på et høyt, høyt nivå, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Rosenborg-trener Åge Hareide, som selv bare fikk Norge nesten til et mesterskap, har stor tro på Lars Lagerbäck.

– Jeg håper selvsagt at vi kommer oss til EM, at vi bryter en forbannelse. Lars har jeg trua på. Han kommer til å sette opp laget slik at vi kommer til EM, sier Hareide.

Åge Hareide var trener på landslaget fra 2003 til 2008. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Det norske folk er usikre

Selv om trenerne har troa, virker det som det er litt mer usikkerhet blant folket.

I en spørreundersøkelse Norstat har gjennomført for NRK, kommer det frem at 48 prosent tror Norge slår Serbia. 27 prosent har svart «vet ikke», mens bare 25 prosent tror Norge taper.

Samtidig det er langt færre som har troen på at Norge tar seg til EM neste sommer.

46 prosent har svart at Norge ikke klarer å kvalifisere seg til neste års mesterskap. Her har 20 prosent svart «vet ikke», mens 34 prosent har troen på EM-spill for Norge.

– Jeg tenker at det er naturlig resultat av at landslaget har skuffet oss i så mange år nå, sier Torp.

– Det er typisk at Norge klarer det vanskeligste, som er Serbia, men feiler mot lsrael eller Skottland.