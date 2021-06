– Det forandret kampen. Det er så enkelt som det, og jeg skulle ikke latt det skje, sier en skuffet og trist de Ligt, som ifølge nederlandske medier altså tar på seg skylda for at laget nå er ute av EM.

Det hele handler om situasjonen som du kan se i videovinduet over.

Og den var utvilsomt spesiell: de Ligt lå omtrent langflat i lufta etter å ha sklidd under en duell da han plutselig dyttet ballen med hendene, 55 minutter ut i åttedelsfinalen mot Tsjekkia i EM.

En overraskende inngripen av den 21 år gamle Juventus-midtstopperen, som er regnet som en av verdens mest talentfulle fotballspillere.

Dommeren tilkalt av VAR-kollegene

Dommeren viste ham først det gule kortet, men like etterpå ble dommeren tilkalt av kollegaene i VAR-rommet. Da var det bare å spasere bort til skjermen og starte diskusjonene.

Foto: Laszlo Balogh / AP

Noen minutter senere kom dommeren tilbake, og da dro han det røde kortet opp av brystlomma. Konklusjonen var at de Ligt hadde brukt hendene med vilje, en såkalt viljehands, for å stoppe en målsjanse for Tsjekkia.

Det hjalp ikke med nederlandske protester - de Ligt måtte forlate banen.

Etter kampen var det store spørsmålet hvorvidt de Ligt gjorde det med vilje, og generelt hvorfor han brukte hendene på ballen i det hele tatt.

De Ligt fortviler mens han går av banen mot Tsjekkia. Foto: ATTILA KISBENEDEK / Reuters

– Han bruker hånden aktivt, og det ser jo slik ut også, men han er naturligvis i ubalanse der. Det kommer sikkert til å bli diskutert det der, men greit nok, sa Nils Johan Semb i TV2s EM-studio.

– Det virker nesten som han tror han skal få frispark og tror han kan ta ballen? For det er jo klart at VAR tar det der, sa fotballandslagets Ingrid Syrstad Engen, som også gjestet EM-studioet.

– Veldig ansvarlig

Nå forklarer de Ligt selv hva som skjedde, og han bedyrer sin uskyld:

– Jeg lot ballen sprette, som sett i ettertid var en dårlig avgjørelse. Så falt jeg mot bakken og fikk en lett puff, som førte til handsen.

– Jeg så hvordan laget kjempet til siste minutt, og jeg kan bare være stolt av laget, men det får meg også til å føle meg veldig ansvarlig.



Med en mann mer på banen viste nemlig Tsjekkia ingen nåde.

Etter 68 minutter scoret Tomás Holes 1-0, og ti minutter før slutt satte Patrik Schick inn 2-0, som også ble sluttresultatet.

Tsjekkia tar ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Tsjekkia øker til 2-0 Du trenger javascript for å se video.

Møter Danmark

Dermed er Nederland slått ut av mesterskapet, noe ikke mange hadde satt pengene sine på før denne åttedelsfinalen. Før denne kampen har nemlig Nederland sprudlet i EM. De vant alle sine tre kamper i gruppespillet hjemme i Amsterdam.

Wout Weghorst og resten av Nederland-spillerne fortvilte etter at EM-exiten var et faktum. Foto: DARKO BANDIC / AFP

– Man tenkte i starten at det ville vært Nederland som skulle styre fra A til Å her, men så spiste Tsjekkia seg inn i kampen mer og mer, sa Semb.

– Situasjonen med de Ligt blir nok diskutert. Den russiske dommeren vurderte de Ligts ubalanse og griping etter ballen som en viljehands. Det kan sikkert diskuteres, men absolutt forsvares. Det er uansett en herlig kveld for tsjekkerne og det tsjekkiske publikummet, la han til.

Tsjekkia måtte klare seg uten lagkapteinen Vladimir Darida, etter at han ble skadd på trening før åttedelsfinalen, uten at det så ut til å by på de helt store problemene akkurat i denne kampen.

Nå skal de møte Danmark i kvartfinalen, og den spilles førstkommende lørdag.