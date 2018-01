Derfor gikk OL i vasken for Petter Northug

Det ville vært en sensasjon om Petter Northug hadde blitt tatt ut da langrennstroppen til OL i Pyeongchang ble komplettert onsdag.

Til syvende og sist lukket Northug selv døra for en reserveplass da han innså at muligheten for å kjempe om gull i realiteten var borte uansett.

ERKJENNER FEIL: Petter Northugs trener Stig Rune Kveen ser ting som burde vært gjort annerledes Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ikke hadde han vært blant de fire utvalgte på noen distanser og ikke ville han kommet i god nok form til å kjempe om gull uansett.

– Reiser han til mesterskap må han være optimalt forberedt og se at han har muligheten til å gå for gull, det er ingenting annet som betyr noe for Petter i mesterskap, sier trener Stig Rune Kveen til NRK.

Så gjenstår spørsmålene:

Hvorfor klarte ikke Petter Northug å komme til OL?

Og hvem har ansvaret?

Uenige om Tour de Ski-vraking

Onsdag ettermiddag utfordret NRK både Northug-trener Kveen og landslagssjef Vidar Løfshus på disse spørsmålene.

ERKJENNER FEIL: Vidar Løfshus bekrefter at landslagsledelsen kunne gjort ting annerledes, men vet ikke hva. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Svarene deres har både likheter – og klare ulikheter. Den store uenigheten dreier seg om Tour de Ski.

Team Northug mener fortsatt Northug burde fått gå. Løfshus mener fortsatt det var riktig å vrake Northug.

– Jeg tror ikke at det hadde gjort noen forskjell at han hadde gått i Tour de Ski. Han gikk jo nyttårsstafetten på Strindheim og han gikk skandinavisk cup i Piteå, og der så vi jo at han ikke hadde noe i Tour de Ski å gjøre, sier Løfshus.

Landslagssjefen fortsetter:

– Han hadde nok kommet et godt stykke ned på resultatlista der, så det ville uansett ikke vært veien å gå for ham. Han burde ha fått til en solid treningsperiode i desember, og det klarte han ikke å få til. Så da har det ene tatt det andre.

Kveen er altså av en helt annen oppfatning.

– Så er det uenighet om han var fysisk beredt eller ikke fysisk beredt til å gå Tour de Ski?

– Petter ga beskjed før Tour de Ski om at han var klar til å gå skirenn og at han hadde behov for å gå skirenn, sier Kveen.

– Var du enig i det?

– Petter, som kjenner kroppen sin best og har stor erfaring i dette gamet, var klar for å gå skirenn, konstaterer Kveen.

BURDE IKKE GÅTT: Petter Northug innledet sesongen med norgescup på Gålå i november. Trolig gikk han med sykdom i kroppen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Ikke-fungerende i tre perioder

Foreløpig nok om Tour de Ski.

Slik oppsummerer landslagssjef Løfshus hvorfor han mener Northug ikke kom i form til OL:

– Det er vel ganske opplagt for de fleste, tror jeg. Han har jo hatt tre perioder etter høydeoppholdet sitt i Val Senales der han har vært en ikke-fungerende utøver, og det har vært begrensa med trening. Han har heller ikke klart å tyne fram noen form som viser at han er på det nivået han ønsker å være selv.

– Hvordan har han egentlig fått trent etter høydeoppholdet i oktober?

– Det begynte jo dårlig der han pådro seg en sykdomsperiode da han dro til Bruksvallarna. Siden har det jo stort sett vært hakk i plata med sykdomsperioder, og nå er han jo syk igjen. Det er dessverre begredelig, altså.

– Vet du noe om hvor godt trent han var da han kom inn på landslaget etter Beitostølen-helga?

– Han trente litt med noen gutter i Trondheim, og det var rapportert at han var i godt slag før han dro til høyden. Men fra det høydeoppholdet startet, har vel det meste gått i ball, sier Løfshus.

Erkjenner ansvar

– Når opplevde du at han ga opp OL?

– Det opplevde jeg egentlig ikke før nå da han innså at han ikke fikk dra til Planica. Det virket jo som at da han stilte opp i Strindheimstafetten og da han fikk et innfall om å dra til skandinavisk cup i Piteå, så var han jo på gang. Men det holdt ikke den gangen her.

– Burde landslagsledelsen gjort noe annerledes for å få Petter Northug konkurransedyktig i OL?

– Ja, det er det helt sikkert. Men vi har ikke tatt den evalueringen helt ennå. Vi har fokus på OL og evaluerer ikke enkeltutøvere nå, sier Vidar Løfshus.

Her er Kveens versjon av fiaskosesongen:

– Hvorfor kom ikke Petter Northug til OL i 2018?

– Hovedforklaringen har flere faktorer. Det er sykdom før jul, langvarig sykdom etter jul, satt i sammenheng med vraking til en Tour de Ski som Petter hadde veldig lyst til å gå og bruke som forberedelse inn mot et mesterskap.

SIRKUS: Petter Northug kom til Lillehammer den første helga i desember, gikk en sprintprolog og forsvant ut av verdenscupen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Motivasjonsfall etter vraking

– Når innså Petter at han ikke kom til å være i stand kjempe om gull i OL i Pyeongchang?

– Petter erkjente nok det rundt vrakinga til Tour de Ski, for han får et kraftig motivasjonsfall der. Men han reiser seg, setter i gang, gjør en treningsjobb, ser fram mot NM og Planica som fortsatt er åpninger til OL, men blir dessverre syk med en kraftig forkjølelse som gjør at han ikke har mulighet til å kvalifisere seg.

– Er det noe Team Northug kunne gjort annerledes for å få Petter Northug i form – og kvalifisert – til OL?

– Ja, det er jeg helt sikker på. Med fasiten i hånda i dag, at Petter ikke skal gå OL, så er det flere ting på detaljnivå man kunne gjort bedre. Men nå er situasjonen som den er, og da må vi bare ta tak i nå-situasjonen for å få Petter frisk og tilbake i trening.

– Hvordan har egentlig Petters treningsgrunnlaget vært denne sesongen, for der virker det som dere og landslagsledelsen har hatt ulik oppfatning?

– Han har fått gjort det han skal. Som sagt ser bildet veldig stygt ut i dag, men vi må ikke glemme at det er to svært ubeleilige sykdomsperioder som gjør at Petter sitter i den situasjonen han gjør, sier Kveen.

– Gikk renn for tidlig

– Hvor mye syk har han vært?

– Han ble syk rett før Beitostølen, og var syk sju til ti dager. Etter det tror jeg nok Petter gikk for tidlig skirenn på Gålå. Da burde han kanskje fortsatt ha forberedt seg til Lillehammer. Etter Lillehammer må han dra i håndbrekket. Det gjør han, og derfor er han ikke med i diskusjonen om Toblach og Davos i desember.

– Så kom siste runde med sykdom, hvor lenge har det preget Northug?

– Petter ble syk mandagen etter Piteå. Nå vet vi at han fikk et virus med inkubasjonstid på tre til fem dager, så han fikk det vel i kroppen litt før han gikk skirenn i Piteå. Nå har det gått over 14 dager, som er normalt på det viruset, og han er fortsatt ikke hundre prosent. Vi håper det er ute av kroppen innen kort tid.

– Er det evaluert hvorfor han er blitt syk?

– På samme måte som du og jeg blir forkjølet og syke, blir skiløpere også syke, sier Stig Rune Kveen.

SISTE FORSØK: Petter Northug gikk skandinavisk cup i Piteå 7. januar, i håp om å finne formen. Kanskje konkurrerte han med sykdom i kroppen – igjen. Foto: Frilans, NTB / NTB scanpix

– Hvis han har lyst, kommer han tilbake

– Vet du nå noe mer om hans motivasjon for å gå skirenn i vinter, neste vinter og så videre?

– Det er litt tidlig å si. Først må han bli helt frisk av den sykdommen ha har, og så må vi legge en ny plan, og som sagt konsentrerer vi oss om nå-situasjonen og har ikke rukket å se så langt fram i tid. Men klart, hvis Petter har lyst, så kommer han tilbake – det er helt garantert.

– Northug selv har bare ytret seg på sosiale medier i det siste, hvordan er Petter Northug sin mentale tilstand per 24. januar 2018?

– Han synes selvfølgelig det er kjipt å ikke få muligheten til å konkurrere i OL. Ellers har han det fint, sier Kveen.

Petter Northug har selv ikke uttalt seg til media siden en pressekonferanse på Lillehammer 1. desember i fjor.