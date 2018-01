Løfshus: – Northug ville ikke til OL

Det ble klart da Olympiatoppen presenterte det siste norske hoveduttaket til OL og Paralympics onsdag.

– Han har jo ikke klart å finne frem noen form som viser at han er på det nivået han ønsker å være selv. Vi har hatt en dialog med trener Stig Rune Kveen om han har hatt lyst å være med på laget i form av en reserveplass, men det hadde ikke Petter noe ønske om, sier landslagsssjef Vidar Løfshus til NRK.

– I den grad vi skulle hatt han med i troppen måtte vi ha gått noen perioder med ham der han hadde fått trent veldig godt. Han er fortsatt ikke i trening, faktisk. Det sier seg selv at man ikke tåler tre måneder uten ordentlig trening, påpeker han.

Northug-trener Stig Rune Kveen bekrefter dette:

– Det går på at Petter rett og slett ikke reiser til OL som reserve. Reiser han til mesterskap må han være optimalt forberedt og se at han har muligheten til å gå for gull, det er ingenting annet som betyr noe for Petter i mesterskap, sier Kveen til NRK.

Landslagssjef Vidar Løfshus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ikke klar for OL

I stedet kan Emil Iversen, Pål Golberg, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal pakke OL-kofferten.

Fra før er Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Finn Hågen Krogh, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby tatt ut.

– Mange av oss savner Petter Northug jr. i OL-troppen. Situasjonen hans er avklart med langrennsledelsen i forkant av innstillingen. I toppidretten er det resultater som teller, og de har dessverre ikke vært gode nok for Northug, som har vært uheldig og fått store deler av konkurranseperioden før OL ødelagt på grunn av sykdom, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– Han er rett og slett ikke klar til å dra til OL. Petter har hatt en fantastisk karriere og har gitt oss flotte idrettsøyeblikk, men nå går han ikke fort nok. Da må vi bare forholde oss til det, understreker han.

Fakta om den norske OL-troppen Ekspandér faktaboks Den norske troppen til De olympiske leker i Pyeongchang (per 24.1): Alpint:

Kvinner: Nina Haver-Løseth (Spjelkavik), Ragnhild Mowinckel (Rival), Kristin Lysdahl (Bærum), Maren Rotstigen Skjøld (Gjøvik). Menn: Kjetil Jansrud (Peer Gynt), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Henrik Kristoffersen (Rælingen), Leif Kristian Nestvold-Haugen (Lommedalen), Jonathan Nordbotten (Ingierkollen Rustad), Sebastian Foss Solevåg (Spjelkavik), Aksel Lund Svindal (Nero). Curling:

Menn: Markus Høiberg (Oppdal), Torger Nergård (Snarøen), Håvard Vad Petersson (Snarøen), Christoffer Svae (Snarøen), Thomas Ulsrud (Snarøen). Mixed doublelag: Magnus Nedregotten (Oppdal), Kristin Moen Skaslien (Oslo). Freestyle:

Slopestyle/Big Air, kvinner: Johanne Killi (Dombås), Tiril Sjåstad Christiansen (Geilo). Menn: Øystein Bråten (Torpo), Ferdinand Dahl (Ingierkollen/Rustad), Christian Nummedal (Hakadal), Felix Stridsberg Usterud (Bærum). Kulekjøring, kvinner: Hedvig Wessel (Heming). Menn: Vinjar Slåtten (Voss). Hopp:

Kvinner: Maren Lundby (Kolbukameratene), Silje Opseth (Holeværingen). Kombinert:

Espen Andersen (Lommedalen), Jørgen Graabak (Byåsen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Jan Schmid (Sjetne). Ishockey:

Målvakter: Lars Haugen (Färjestad), Henrik Haukeland (Timrå), Henrik Holm (Stavanger). Backer: Aleksander Bonsaksen (Iserlohn), Stefan Espeland (Klagenfurt), Jonas Holøs (Fribourg), Johannes Johannesen (Stavanger), Erlend Lesund (Mora), Mattias Nørstebø (Frölunda), Daniel Sørvik (Litvinov), Henrik Ødegaard (Frisk Asker). Løpere: Anders Bastiansen (Frisk Asker), Kristian Forsberg (Stavanger), Ludvig Hoff (University of North Dakota), Tomm Kristiansen (Sparta), Ken André Olimb (Linköping), Mathis Olimb (Linköping), Mats Rosseli Olsen (Frölunda), Aleksander Reichenberg (Sparta Praha), Niklas Roest (Sparta), Martin Røymark (Modo), Eirik Salsten (Stavanger), Patrick Thoresen (SKA St. Petersburg), Steffen Thoresen (Storhamar), Mathias Trettenes (Krefeld). Langrenn:

Kvinner: Marit Bjørgen (Rognes), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Ragnhild Haga (Åsen), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Heidi Weng (BUL), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Kathrine Rolsted Harsem (Varden Meråker), Mari Eide (Øystre Slidre), Kari Øyre Slind (Oppdal). Menn: Hans Christer Holund (Lyn), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Niklas Dyrhaug (Tydal), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Didrik Tønseth (Byåsen), Eirik Brandsdal (Kjelsås), Sondre Turvoll Fossli (Hokksund), Pål Golberg (Gol), Emil Iversen (Varden Meråker). Skeleton:

Alexander Henning Hanssen (Lillehammer). Skiskyting:

Kvinner: Marte Olsbu (Froland), Synnøve Solemdal (Tingvoll), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum), Tiril Eckhoff (Fossum), Hilde Fenne (Voss). Menn: Lars Helge Birkeland (Birkenes), Erlend Øvereng Bjøntegaard (Bevern), Tarjei Bø (Markane), Johannes Thingnes Bø (Markane), Henrik LŽAbée-Lund (Oslo Skiskytterlag), Emil Hegle Svendsen (Trondhjems). Skøyter:

Kvinner: Hege Bøkko (Hol), Ida Njåtun (Asker). Menn: Håvard Bøkko (Hol), Sindre Henriksen (Fana), Allan Dahl Johansson (Aktiv), Håvard Holmefjord Lorentzen (Fana), Simen Spieler Nilsen (Arendal), Sverre Lunde Pedersen (Fana), Henrik Fagerli Rukke (Hol). Snowboard:

Kvinner: Silje Norendal (Kongsberg). Menn: Marcus Kleveland (Dombås), Torgeir Bergem (Trondheim), Mons Røisland (BSK), Ståle Sandbech (BSK).

Var enig i uttaket

Avgjørelsen kommer ikke som noen stor overraskelse.

Northug har slitt med både formen og sykdom hele sesongen, og har ikke vært i nærheten av å greie OL-kravene.

– Hvis jeg ikke var enig (i uttaket), hadde ikke uttaket sett sånn ut, sier Øvrebø om vrakingen av Northug.

Langrennsikonet ble syk før sesongstarten på Beitostølen, det samme skjedde før NM og han ble rammet av parainfluensa før det viktige verdenscuprennet i Planica.

Hans siste sjanse til å vise at han var i OL-form.

Landslagssjef Vidar Løfshus hadde åpnet for en skjønnsmessig vurdering av Northug, men slik ble det altså ikke.

– Petter ble uaktuell til OL-troppen da han ikke gikk verdenscuprennene i Planica i helgen. Det var hans siste sjanse, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn før uttaket.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Eide og Øyre Slind tatt med

På kvinnesiden var sju norske langrennsløpere tatt ut til OL allerede før onsdagens uttak: Marit Bjørgen, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Kathrine Harsem.

I tillegg ble Mari Eide og Kari Øyre Slind tatt ut onsdag.

Fra andre idretter var Tiril Sjåstad Christiansen (freestyle), Tiril Eckhoff (skiskyting) og Ståle Sandbech (snowboard) andre utøverne som ble bekreftet OL-klare.

Under uttaket gjentok også toppidrettssjef Tore Øvrebø Norges målsetting om å være blant de tre beste nasjonene i OL. Målet er å ta 30 medaljer, 10 av disse skal være gullmedaljer.

Ambisjonen for Paralympics er syv medaljer.