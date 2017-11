Resultatet gjør at Sogndal har seks poeng opp til trygg plass, og må kjempe med Aalesund om å spille kvalifisering i høst. Tromsø, LSK og Kristiansund er så godt som klare for eliteserien i 2018.

Men det kunne ha vært annerledes; halvtimen var passert da hele Sogndal trodde at hjemmelaget tok ledelsen, men utrolig nok endte ikke ballen i mål.

To ville bommer

Taijo Teniste kastet ballen inn i boksen fra høyre, og Greenidge stusset kula videre til Bendik Bye på bakerste stolpe. Han kunne bare pirke ballen i nettet, men smalt ballen i tverrliggeren. Da spratt ballen ut i feltet, og Martin Ramsland headet ballen mot mål. Tromsø-keeper Gudmund Taksdal Kongshavn kastet seg og leverte en utrolig enhåndsredning.

– Jeg så den inne. jeg skulle heade den opp i hjørnet, men plutselig var keeper sin hånd der, sier Ramsland.

Ballen endte så i beina på SIL-spissen, men han fikk aldri kontroll på ballen.

Kongshavn brølte som en løve og slo seg på brystet, mens lagkameratene kom løpende til for å hylle målvakten.

– Det er alltid hyggelig å gjøre endringer. Men det kan være den ser bedre ut enn den er, sier Kongshavn etter å ha sett redningen på Eurosport.

FORTVILET: Slik så det ut på Fosshaugane Campus da Sogndal hadde brent den utrolige sjansen. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

Ny ball i metallet

Ni minutter senere var det Thomas Lehne Olsens tur til å få lagkameratenes hyllest. Runar Espejord flikket ballen gjennom til Gjermund Åsen. Han fant Thomas Lehne Olsen på 16 meter, og Olsen sendte ballen i lengste hjørne bak Mathias Dyngeland.

Etter hvilen var det Kjetil Wæhlers tur til å stange ballen i tverrliggeren. Kongshavn feilberegnet et innlegg, og stopperveteranen hadde hele målet foran seg. Men ballen endte i tverrliggeren, og da gjentok historien seg i Sogndal:

Tromsø gikk i angrep like etter og doblet ledelsen ved Mikael Norø Ingebrigtsen. Kent-Are Antonsen skjøt ballen i boksen etter et hjørnespark. Ballen gikk via Simen Wangberg og endte i beina på Ingebrigtsen som doblet ledelsen.

Det er Tromsøs tredje strake seier, som ser ut til å berge plassen for «Gutan».