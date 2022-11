Dekker VM for norsk magasin – reagerer sterkt på beskjeden han fikk av vaktene

Tirsdag kveld, før kampen mellom USA og Iran, skal Kunti nemlig ha fått et ublidt møte med VM-vaktene i Qatar.

– Jeg ble anholdt i 15 minutter av sikkerhetsvaktene for å ha tatt et «galt» bilde. Et bilde av tre kvinner, inkludert en ung jente som var i tårer etter at deres persiske flagg ble konfiskert. Ble tvunget til å slette, skrev Kunti på Twitter før det sensitive oppgjøret mellom USA og Iran.

Han er frilanser, men dekker VM for en rekke aviser og magasiner, deriblant norske Josimar og Idrettspolitikk.no.

– Måtte kle av seg til BH-en

I gangene på Al Thumama Stadium treffer NRK en rolig, men opprørt Kunti etter det han beskriver som en ubehagelig opplevelse med sikkerhetsvaktene.

Ifølge journalisten startet opptrinnet med at han bestemte seg for å observere sikkerhetssjekken før kamp for å finne ut om det ble foretatt grundigere kontroll av supportere enn tidligere i mesterskapet.

– Vi kunne se at sikkerhetsvaktene var mye nøyere enn tidligere. De gikk gjennom bager, de ba til og med folk om å fjerne hodeplagg for å se at det ikke var noen budskap under. Én kvinne fortalte oss at hun måtte kle av seg til BH-en for å vise at det ikke var noen budskap gjemt, forteller han.

– Vaktene kom umiddelbart

Ifølge Kunti kom det kort tid senere to kvinner, som han tror var mor og datter, og en gutt som passerte sikkerhetsvaktene. De bar på et persisk flagg som der skal ha blitt konfiskert, noe som igjen skal ha ført til at den unge jenta begynte å gråte.

– Jeg tok et raskt bilde av det, og det la sikkerhetsvaktene merke til, forteller han.

Der skal situasjonen ha eskalert.

– De kom umiddelbart og sa at jeg måtte slette bildet. Jeg ville åpenbart ikke det, så de tok meg til siden og anholdt meg i 15 minutter. De prøvde å legge press på meg for å slette bildet. De ringte så til sjefen sin, og han kom for å be meg slette det. Til slutt måtte jeg gjøre det, forteller han.

– Hvordan reagerte du da de ba deg slette bildet?

– Jeg ble litt forfjamset, for jeg hadde forsikret meg om at ikke det var noe som helst fra sikkerhetssjekken som var synlig på bildet. Derfor mente jeg bildet var helt lovlig å ta. Jeg ble åpenbart overrasket, og de var ganske aggressive, forteller Kunti.

Ga Fifa klar beskjed

Han slår fast at det går fint med ham, til tross for den anspente situasjon som hadde oppstått kort tid i forveien.

Men rystet, det er han.

– Det burde åpenbart ikke skjedd, det er absolutt ikke riktig at slikt kan skje. Det er ikke slik de bør jobbe, særlig ikke i et VM. Uansett om et VM spilles i Qatar eller i USA om fire år, burde ikke det være relevant. Jeg snakket med Fifa etterpå og ga beskjed om at det sikkerhetsvaktene gjorde er uakseptabelt.

NRK har kontaktet både den qatarske VM-komitéen og Fifas medieavdeling og tilbudt dem å kommentere Kuntis uttalelser. I skrivende stund har vi ikke fått svar.

Josimar-skribenten var ikke den eneste som kunne fortelle om slike opplevelser på Al Thumama Stadium tirsdag kveld.

Dansk reporter med lik historie

Også TV 2 Danmarks korrespondent Rasmus Tanthold skal ha fått et ampert møte med sikkerhetsvaktene.

– Så nå er jeg anholdt av qatarsk politi for å ha filmet iranere som ble angrepet av regimestøttende iranere, skrev han på Twitter tirsdag kveld.

En time senere la han ut en ny melding:

– Og nå er jeg løslatt igjen etter at de ba meg om å slette bildet, noe jeg nektet.

NRK har gjort flere forsøk på å få Tanthold i tale, men foreløpig uten hell.

Vi har også sendt Tantholds påstander til Fifa og VM-komiteen, men har heller ikke fått svar på den henvendelsen.

Tanthold er for øvrig den samme danske journalisten som rett før VM gikk verden rundt da han ble stoppet på direkten i Qatar av sikkerhetspersonell som truet med å ødelegge kameraet.

Utenfor VM-arenaen tirsdag kveld traff NRK flere som kunne fortelle om sikkerhetsvakter som jobbet på høygir før Irans møte med USA.

Vi snakket der med en ung mann, som egentlig ikke hadde lyst til å stille opp på intervju, men bestemte seg for å snakke fordi han mener det er viktig at ting kommer ut.

Samtidig som moren hans prøver å få ham til å gå videre, stopper den unge mannen og forteller med oppjaget stemme at de kort tid i forveien hadde blitt fratatt flere supportereffekter på vei inn.

Denne Iran-supporteren likte dårlig behandlingen han fikk av sikkerhetsvaktene før Irans kamp mot USA. Foto: NRK

– Vi har hatt en pins med Irans kart på de to første kampene. Denne gangen fikk vi ikke lov. Vi tok med Irans flagg, uten noe politisk budskap. Men det tvang de oss til å kaste i søppelkassa. Mot USA har de trappet opp sikkerheten. De holdt oss i sikkerhetsrommet i 20 minutter og sa at de skulle hente politiet. De truet med å kaste oss ut, forteller gutten åpenbart opprørt.

– Hvorfor det?

– Jeg skjønner det ikke. Hadde det vært et politisk budskap, så kanskje jeg hadde skjønt det. Men når det er et blankt flagg, uten noe på det. Da skjønner jeg ikke hvorfor det ikke er tillatt, sier han.