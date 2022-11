Dansk TV 2s reporter Rasmus Tantholdt var med direkte fra Qatar da sikkerhetsvakter gikk inn i bildet.

– Nå blir vi stoppet fra å filme, hører vi journalisten fortelle mens en mann dekker til kameraet.

– Dere har invitert hele verden hit. Hvorfor får vi ikke filme? Det er et offentlig sted, fortsetter Tantholdt, men uten å bli hørt av qatarerne.

Dansken viser frem presseakkrediteringen sin og sier at de har tillatelse til å filme. Da følger vaktene opp med en trussel. Hvis de ikke stopper å filme, vil de ødelegge kameraet.

– Vil du ødelegge kameraet? spør han mens vakten holder fast i kameraet.

– Ikke et fritt og demokratisk land

På telefon fra Qatar forteller Tantholdt at han ble overrasket over reaksjonen fra vaktene, som han ikke har opplevd som så aggressive tidligere.

– Jeg tror ikke beskjeden fra toppen i Qatar har nådd ut til alle sikkerhetsvaktene. Derfor kan man argumentere for at det er noen som har misforstått situasjonen, men samtidig forteller det mye om hvordan det er i Qatar. Der er det slik at man kan bli angrepet og truet når man rapporterer som et fritt medie, sier Tantholdt til NRK.

STOPPET: Den danske journalisten Rasmus Tantholdt ble avbrutt på direkten av qatarske vakter.

Han forteller at han allerede har fått en unnskyldning fra Qatars internasjonale kommunikasjonskontor og Supreme Council i Qatar.

– Det er fint nok, men det forteller likevel hvilket land vi befinner oss i. Dette er ikke et fritt og demokratisk land, sier den danske journalisten og fortsetter:

– Min erfaring etter å ha besøkt 110 land i verden, er: Jo mer man har å skjule, jo vanskeligere er det å rapportere derfra.

Game of Thrones-stjerne reagerer

Videoen av journalisten som avbrytes har allerede rukket å gå viralt på Twitter. Den danske Game of Thrones-stjernen Pilou Asbæk er blant dem som reagerer.

– Hvordan forholder TV 2 Danmark seg til dette? Dere viser mesterskapet. Men dere kan ikke rapportere fra sluttspillet uten tillatelse? Det må da føles merkelig å ha betalt en formue for rettighetene, og så blir en av deres ansatte utsatt for dette? spør han.

I Danmark, som i Norge, har det rast en debatt om boikott av fotball-VM og om det er riktig å vise mesterskapet.

NRK har spurt qatarske myndigheter om hvorfor de danske journalistene ble stoppet og om dette er noe som vil skje ofte under VM. Vi har foreløpig ikke fått svar.

Lang historie med problemer

NRK har tidligere opplevd store problemer under reportasjereiser til Qatar. I november 2021 ble NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani pågrepet og fengslet i landet. Myndighetene i ørkenstaten hevdet at de hadde filmet på privat område.

DANSK STJERNE: Pilou Asbæk hadde rollen som Euron Greyjoy i HBOs seersuksess Game of Thrones. Foto: Joel C Ryan / AP

Under NRKs besøk i oktober ble vi gang på gang hindret fra å filme. Det til tross for at både Fifa og VM-organisasjonen gjentatte ganger har lovet at det skal bli enklere å jobbe som journalist i Qatar.

Qatar har vært under kraftig kritikk siden landet ble tildelt VM i 2010. Brudd på menneskerettighetene og en slavelignende behandling av migrantarbeiderne har ført landet under verdenssamfunnets lupe.