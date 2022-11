Foruten jubelbrølene etter scoringene, kom kveldens høyeste lyd fra tribunene da Fifa-president Gianni Infantino dukket opp på storskjermen.

Fra alle hjørner av stadionet buet fansen høylytt, både blant supportere fra Wales og England. Infantino smilte først da han ble vist på storskjermen, men ansiktsuttrykket ble raskt et annet.

– Oioioi. Klar beskjed fra publikum når Infantino kommer på storskjermen, sa NRKs kommentator Christian Nilssen.

– Infantino buet og hånet av fansen da han dukket opp på storskjerm, skriver Mark Ogden på Twitter.

BUET MOT: Fifa-president Gianni Infantino. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

The Guardian-journalist Sid Lowe påpeker at TV-produsenten kuttet bildet bort fra Infantino med en gang buingen startet.

Fifa-presidenten har vært hardt vær fra store deler av fotballverden den siste tiden. Både Norges og Danmarks fotballforbund har uttalt at de ikke lenger har tillit til sveitseren.

Spesielt fotballtoppens tale i forkant av VM vekket oppsikt. I nesten én time slo Infantino tilbake mot kritikken som har kommet mot Fifa og VM i Qatar. Talen er blitt beskrevet som «urovekkende» og «absurd».

Rashford hyllet død venn

96 sekunder med fotballmagi utgjorde forskjellen for England mot Wales.

Etter 49 minutter og 18 sekunder blåste Marcus Rashford et frispark i krysset. Wales-keeper Danny Ward tok et steg i feil retning, og rakk ikke tilbake til keeperhjørnet før hestesparket fra Rashford lå i nettet.

Han feiret med å sette seg på kne og peke to fingre opp mot himmelen.

– Jeg mistet en venn for et par dager siden. Han hadde en lang kamp mot kreften. Jeg er glad for at jeg scoret for ham. Han var en stor støttespiller og en god venn for meg, sier Rashford etter kampen.

HYLLEST: Marcus Rashford ble tomålsscorer mot Wales. Etter den første scoringen hyllet han en avdødd venn. Foto: Frank Augstein / AP

Like etter rotet Ben Davies det til i eget forsvar. Hans lagkamerat i Tottenham Harry Kane snappet ballen, og serverte Phil Foden i boksen.

Enkelt til 2–0 fra supertalentet, som i likhet med Rashford startet for første gang i VM.

Maguire til NRK: – En fantastisk kamp

Wales største stjerne Gareth Bale klarte bare syv touch i første omgang, og kom aldri ut på banen etter pause. Fra benken fikk han se Rashford øke til 3–0 etter en imponerende enkeltmannsprestasjon.

– Dette er fotball. Det var en fantastisk kamp av oss. Det er en stor kveld for landet vår. Alle spillerne er svært glade, sier Harry Maguire til NRK og flere medier.

– Vi kommer til å ha en fin kveld. Selv om det bare er én kamp, er det spesielt å spille i VM og slå rivalen. Men vi må huske at det kommer en viktig kamp igjen snart, fortsetter han.

England møter Senegal i åttedelsfinalen. USA knep 2.-plassen i gruppa og møter Nederland i utslagsrundene.

– Vi vet at alle lag i denne turneringen er tøffe å møte. Det er tross alt verdens tøffeste turnering, sier Maguire om neste steg på veien mot drømmen om et VM-gull.