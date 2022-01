Marte Olsbu Røiseland ledet det reservepregede norske stafettlaget i Ruhpolding. Med store deler av OL-laget på høydesamling fikk Røiseland med seg Karoline Knotten, Karoline Erdal og Ragnhild Femsteinevik på fredagens stafett.

Men Norges nest beste kvinner leverte så til de grader og med bare seks ekstraskudd gikk de inn til sjuendeplass.

Sverige stilte også med et reservepreget lag uten søstrene Öberg, men det svenske laget imponerte og gikk inn til en andreplass drøye halvminuttet bak vinneren Frankrike.

JUBLET: Selv uten søstrene Öberg kunne Sverige juble for pallplass på stafetten. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

På den svenske andreetappen gikk Stina Nilsson sin første stafett i verdenscupen. Og med bare ett ekstraskudd og beste langrennstid var den tidligere langrennsløperen en viktig bidragsyter på det svenske laget.

Etter å ha vekslet ut bare sekunder bak teten, avslørte Nilsson en spesiell grunn til at hun skjøt så bra i dag.

– Jeg elsker når de spiller musikk når vi skyter, og jeg har nesten aldri fått det. Jeg var så glad for at de spilte den låten når jeg skjøt, sier Nilsson og sikter til kjenningslåten fra Pirates of the Caribbean-filmene som ble spilt på stadion i Ruhpolding.

– Var det derfor du holdt hodet kaldt?

– 100 prosent, slår Nilsson fast som har brukt nettopp den låten for å trene på presset på standplass hjemme i Østersund.

– Det er mye press på henne

Fredagens strålende prestasjon kommer i grevens tid for Nilsson som fortsatt kjemper om en billett til OL i Beijing. Det svenske laget skal ta ut OL-troppen etter denne helga.

Svenskenes landslagstrener Johannes Lukas var imponert over Nilsson etter stafetten.

– Fantastisk bra. Det er ikke lett, for det skrives mye om henne. Det er mye press på henne og alle vil se henne i en stafett. Hun går ut i en bra situasjon, og gjør det fantastisk bra, helt enkelt, skryter Lukas til NRK.

– Ser vi henne i OL?

– Det er mulig, men jeg tar ikke uttaket her og nå. Det blir vanskelig, vi må tenke på alle detaljene i kveld og i morgen. Uansett så kommer vi til å ha et sterkt svensk lag i OL.

Nilssons største konkurrenter om en OL-plass er Johanna Skottheim og Mona Brorsson. Begge leverte også sterke prestasjoner på stafetten, men Skottheim innrømmer at hun kjenner på presset før OL-uttaket.

– Jeg har følt på et høyt press før dette. Jeg hadde et løp forrige uke og et løp denne uken der jeg måtte vise hva jeg kan for å slå meg inn. Derfor er jeg ekstra fornøyd med at jeg presterer slik jeg gjør, særlig på standplass, sier Skottheim til NRK.

IMPONERTE: Karoline Knotten var blant de norske som leverte en god stafettetappe fredag. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Jeg psyket henne ut

Det norske OL-laget ble tatt ut etter verdenscupen i Oberhof forrige helg, men Marte Olsbu Røiseland og Karoline Knotten er de eneste representantene fra OL-laget på plass i Ruhpolding.

Til tross for OL-plassen har Knotten hatt en tøff sesong, men i Ruhpolding har det løsnet med en 12. plass på onsdagens sprint og en sterk stafettetappe fredag.

Spesielt ga fredagens duell med superstjernen Dorothea Wierer på standplass selvtillit.

– Det var gøy når hun stresset litt på liggende, jeg hørte hun bommet ekstraskuddet, så da tenkte jeg «yes, jeg psyket henne ut». Men hun var god på stå. Det var veldig gøy, sier Knotten til NRK.

Sammen med Røiseland og Knotten gikk Karoline Erdal og Ragnhild Femsteinevik fredagens stafett. De to rekruttløperne hang godt med verdensstjernene og sikret en flott sjuendeplass for det norske laget.