Presidenten latterliggjøres – har ikke gitt opp superliga-drøm

Mol og Sørum tilbake med seier

Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum var ustoppelige i finalen og vant verdensserieturneringen i Cancún, melder NTB. Qatar-paret Cherif Samba og Ahmed Tijan ble slått 21-19 og 22-20.



Dermed viste den norske duoen at de er OL-favoritter, og kanskje Norges største gullhåp i Tokyo, selv etter en konkurransepause på nesten to år. Og det til tross for at Mol har slitt med en langvarig hofteskade.



– De andre vil alltid se på oss som favoritter. Men vi vet hva vi har vært igjennom det siste halve året, så for oss er det en stor bonus å være i finalen. Det er helt utrolig at vi er her igjen. Det virker nesten som det bare er å spille turneringer for oss, så er vi i finalen. Men det er ikke sånn, vi er så nær å ryke ut i flere kamper, men vi klarer å bite det i oss, sier Christian Sørum til NRK.



– Det er vanskelig for oss å forstå hvor stort dette egentlig er. Folk bare rister på hodet over at det er mulig. Jeg så litt på statistikken, og vi har vunnet 14 av de siste 20 turneringene. Og det skjer ikke på det nivået her, så det er helt unikt. Men vi har bare tenkt å fortsette å gjøre det samme, sa Mol til NRK noen timer før tirsdagens finale.