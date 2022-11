Olsbu Røiseland dropper verdenscupåpninga

Marte Olsbu Røiseland blir ikke å se under verdenscupåpninga i skiskyting i Kontiolahti om en uke.

– Dette er en tålmodighetsprøve. Jeg må bare ta tiden til hjelp og ta det piano. Foreløpig er ikke kroppen klar for harde konkurranser, og jeg må derfor bli hjemme, forteller Marte Olsbu Røiseland.

I en pressemelding skriver Norges Skiskytterforbund at planen er å trene rolig og avvente til kroppen responderer bedre på tøffere økter. Avgjørelsen om å stå over den første verdenscuprunden er tatt i samråd med trener- og helseteamet.

Olsbu Røiseland har ikke deltatt i konkurranser i høst og har tidligere fortalt NRK at hun fryktet en smell etter en marerittsommer, hvor hun ikke hadde fått ønsket respons på treninga.

OL-dronninga har også slitt mye med helvetesild, en sykdom som gir kløe, utslett og brennende smerter.

– Marte kjenner seg selv og sin kropp så godt, at hun vet når hun må holde igjen. Vi skulle selvsagt gjerne hatt henne med til Finland, sier trener for kvinnenes elitelandslag i skiskyting, Sverre Huber-Kaas.

Forrige sesong vant Olsbu Røiseland verdenscupen suverent. I år er det nye regler. Tidligere kunne utøverne stryke to renn, men i år teller alle renn i sammendraget.

Men skiskytteren sikter seg først og fremst inn på VM i Oberhof i februar.

– For å være sikker på at hun skal være i god form til VM, så tror jeg at hun bør skrote et par, tre verdenscuprunder før VM, sa skiskytterekspert Ola Lunde i oktober.

Tiril Eckhoff er også ute på ubestemt tid, og Norge stiller dermed til verdenscupåpningen uten to av de mest erfarne skiskytterne på kvinnesida.

Men rekruttløper Karoline Erdal (Førde IL) fyller Olsbu Røiselands plass. Hun stiller til start i Finland sammen med Karoline Knotten, Ragnhild Femsteinevik, Emilie Kalkenberg, Ida Lien og Ingrid Landmark Tandrevold.