I et innlegg publisert på Twitter skriver Manchester United at de har kommet til enighet med Cristiano Ronaldo om å terminere kontrakten, med umiddelbar effekt.

Klubben skriver videre at de takker ham for bidraget han har kommet med til klubben i løpet av hans to perioder på Old Trafford.

NRKs fotballekspert Åge Hareide er ikke spesielt overrasket over at portugiseren nå er ferdig i klubben.

IKKE OVERRASKET: NRKs fotballekspert Åge Hareide. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

– Det er en situasjon han har laget til selv med sine uttalelser. Han er vel i Qatar, men hans folk er vel blitt enige med United, sier NRKs fotballekspert Åge Hareide.

– Jeg tror det er en lettelse for alle. Å komme tilbake etter VM og de uttalelsene der, er nesten umulig.

– En naiv gjenforening

Fotballsjefen til den britiske storavisen The Times, Henry Winter, har videreformidlet følgende uttalelse fra Ronaldo.

– Jeg elsker Manchester United og jeg elsker supporterne. Men det føles som et riktig tid å søke en ny utfordring. Jeg ønsker laget all mulig suksess for resten av sesongen og i fremtiden.

Gjenforeningen med Manchester United varte knapt halvannet år for portugiseren.

– Det er trist. Først og fremst for United-fansen som hadde håpet på en romantisk gjenforening. Også er det mange som skal se seg i speilet over at denne overgangen ble et faktum. Først og fremst klubben og Ronaldo. Det står igjen som en naiv gjenforening. Det fungerte greit i et halvt års tid, men det ble en trist avslutning, sier journalist i United.no, Eivind Holth.

– Det var det Ronaldo ville. Han får det som han vil og for klubben var det ingen vei tilbake. Jeg ville tenkt at Erik ten Hag ville tatt sin hatt og gått om det hadde endt annerledes. Her sto man mellom to valg: Å gjøre Cristiano Ronaldo blid eller å gå for ten Hags prosjekt, sier Holth om situasjonen.

Langet ut mot klubben i stort intervju

Ronaldo kom først til Manchester United som 18-åring i 2003. Han var i klubben frem til 2009, før han kom tilbake i fjor sommer.

Forrige sesong scoret han 24 mål på 38 kamper, men denne sesongen har han havnet i kulden under Erik ten Hags ledelse.

I forrige uke langet han ut mot hvordan han hadde blitt behandlet de siste månedene i et intervju med Piers Morgan.

– Jeg føler meg forrådt, sa Ronaldo i intervjuet.

Se hele intervjuet her:

– Jeg føler meg forrådt. Cristiano Ronaldo holder ingenting tilbake i intervjuet som sender sjokkbølger gjennom fotballverdenen. Du trenger javascript for å se video. – Jeg føler meg forrådt. Cristiano Ronaldo holder ingenting tilbake i intervjuet som sender sjokkbølger gjennom fotballverdenen.

Ronaldo fikk offentlig refs av Erik ten Hag ved to anledninger. Først da han i sommer dro fra Old Trafford før treningskampen mot Rayo Vallecano var ferdigspilt, og så da han nektet å bli byttet inn i seriekampen mot Tottenham i høst.

Han var også gjennom store deler av sommeren ryktet bort fra klubben.

– Jeg burde ikke si det, men jeg bryr meg ikke. Folk burde kjenne til sannheten. Jeg føler meg sviktet. Jeg føler det er noen som ikke ønsker meg her. Ikke bare i år, men de siste årene, sa Ronaldo.

Manchester United varslet etter intervjuet at de ville se på mulige tiltak mot Ronaldo, og nå er det altså klart at spiller og klubb skiller lag.

Portugiseren står med totalt 145 mål på 346 kamper for Manchester United.

Ronaldo er for tiden i Qatar, hvor han er en del av Portugals tropp i fotball-VM.