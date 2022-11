Søndag, bare noen timer etter Manchester Uniteds seier over Fulham i den siste kampen før VM-pausen, kom det videosnutter fra et intervju Cristiano Ronaldo hadde gjort med den omstridte TV-profilen Piers Morgan.

– Tiden er inne for å si noe, sier Cristiano Ronaldo, ikledd dress, sittende på en stol tvers overfor Piers Morgan.

Ronaldo holdt ikke igjen. «Jeg føler meg forrådt», sa Ronaldo, og langet ut mot egen arbeidsgiver, klubbens eiere, hans egen trener Erik ten Hag og gamle lagkamerater. Intervjuet sendte sjokkbølger gjennom fotballverden, og Cristiano Ronaldo har fått krass kritikk fra flere hold.

Tidligere onsdag uttalte ble Raphaël Varane den første Manchester United-spilleren til å uttale seg om intervjuet Ronaldo har gjort.

– Det er klart det påvirker oss, sa Varane ifølge BBC.

Hyller Solskjær

Onsdag kom en større del av intervjuet. Seansen deles opp i to med én del onsdag og én torsdag. Og selv om Ronaldo kritiserer svært mange, er det én som bare får gode ord:

Ole Gunnar Solskjær. Det var han som hentet ham tilbake til Manchester United.

Nordmannen fikk sparken kort tid senere.

– Jeg elsker Solskjær, han er en fantastisk person. Som trener synes jeg han gjorde en god jobb. Han trengte mer tid. Men jeg tvilte aldri på at han ville bli en god trener i fremtiden. Jeg synes det var fint å jobbe med ham, selv om det var i en kort periode.

Intervjuet har så langt vist en god del av bitene som allerede ble vist frem på sosiale medier. Men Ronaldo snakker, i tillegg til kritikken mot Manchester United, om den nye generasjonen av fotballspillere.

– De lever i en annen tid. Mentaliteten deres er annerledes. De mangler sulten. Alt er enklere for dem, de må ikke lide. Så de bryr seg ikke. Dette gjelder ikke bare Manchester United, men over hele verden. De er ikke som i min generasjon. Men man kan ikke klandre dem, sier Ronaldo.

TAR ET OPPGJØR: Cristiano Ronaldo. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Hadde aldri hørt om ham

I bitene som ble sluppet og promotert på sosiale medier snakket Ronaldo kort om Solskjærs etterfølger, Ralf Rangnick.

Han hadde mer på hjertet enn det som ble vist på Twitter:

– Jeg hadde aldri hørt om ham da Manchester United ansatte ham. Og for å være helt ærlig, jeg så ham aldri som sjefen. Jeg kalte ham sjef, det har jeg gjort med alle trenerne mine av respekt. Men jeg så på ham aldri som sjef. På noen områder var vi veldig uenige, sier Ronaldo, og legger til:

– Jeg har alltid vært sammen med de beste trenerne: Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, José Mourinho, Fernando Santos, Massimilliano Allegri, så jeg har litt erfaring fordi jeg har lært av dem. Av og til ser du trenere som kommer og vil revolusjonere fotballen. Jeg er ikke enig og jeg har min mening.

KOM IKKE OVERENS: Cristiano Ronaldo forteller at han aldri så på Ralf Rangnick som sjefen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ronaldo snakker også ut om den tøffeste perioden i sitt liv: Han og partneren Georgina mistet sønnen under fødsel i april. Bare tvillingsøsteren overlevde. Ronaldo anklager Manchester United for manglende empati i den perioden. Ifølge Manchester Evening News mener klubben at kritikken er urettferdig.

Lokalavisen skriver videre at det er økende tro innad i klubben på at Ronaldo har spilt sin siste kamp for de røde djevlene.

NRK har tidligere omtalt Ronaldos kommentarer og stikk i retning Wayne Rooney, der han blant annet mente at «jeg ser bedre ut enn ham».

I en større del av seansen slipper heller ikke tidligere lagkamerat og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville unna. Samtidig roser han Roy Keane og Rio Ferdinand, som har vært langt mer positive i sin omtale av Ronaldo.

– Det betyr mye. Jeg var i garderoben med dem og de er en del av reisen min. Rio var naboen min, han hjalp meg mye og Keane er den beste kapteinen jeg har hatt.

GAMLE LAGKAMERATER: Gary Neville omfavner Cristiano Ronaldo etter Mesterliga-finalen i 2008. Manchester United slo Chelsea etter straffer. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Intervjuet Ronaldo gjorde med Piers Morgan ble sluppet før en lang VM-pause. Neste kamp er ikke før ligacup-kampen mot Burnley rundt 20. desember. Flere har tolket intervjuet, spesielt tidspunktet for det, som et virkemiddel for at Ronaldo skal få forlate Manchester United når januarvinduet åpner.

Det gjenstår bare tre klubbkamper før overgangsvinduet åpner.

Cristiano Ronaldo har hatt en av sine aller dårligste sesonger som fotballspiller, og står med tre scoringer på 16 kamper denne sesongen. To av disse målene kom i Europaligaen mot Sheriff Tiraspol. Hans eneste Premier League-scoring kom mot Everton i oktober.

Akkuart nå er Ronaldo på plass i Qatar sammen med resten av Portugal-troppen. Portugal er i gruppe H sammen med Ghana, Uruguay og Sør-Korea.