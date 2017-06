Sykdomsplaget Cavendish sykler Tour de France

Det har lenge vært usikkert om den britiske spurtkanonen skulle delta i årets utgave av Tour de France. Om han ikke stilte på startstreken ville Boasson Hagen bli lagets prioriterte spurter.

– Forskjellen er at om Cavendish er med, så kjører jeg opptrekk for han på de flate spurtene. Om han ikke er med får jeg flere muligheter for å kjøre for mine egne sjanser, sa Boasson Hagen til NRK i helgen.

Da var det ikke klart om Cavendish skulle stille i det tradisjonsrike rittet. Mandag bekreftet laget at han er med.

– Det har vært en tøff vei til touren for Cavendish etter den alvorlige sykdommen som satte han på sidelinjen store deler av sesongen, skriver laget på sine nettsider.

Tilbake for seks uker siden

Cavendish fikk Epstein–Barr virus tidlig denne sesongen. Dermed gikk hele innledningen på sesongen i vasken for briten. For knappe seks uker siden var han tilbake i trening.

Da tvilte mange på at Cavendish skulle stille på start i Tour de France. Hvis det var tilfellet ville Boasson Hagen fått mange muligheter til å kjempe om seieren. Nå må han kjøre opptrekk for lagkameraten.

– Laget har vært dedikerte til å gi Cavendish den nødvendige tiden og støtten til å komme seg med på tour-laget, og vi er derfor henrykte for å kunne annonsere at han er med, skriver laget videre.

Cavendish har vunnet 30 etapper i Tour de France, og er nå klar for å jakte fler.

– Det har vært noen vanskelige måneder etter at sykdommen satte meg på ut av spill. På tross av det har jeg jobbet ekstremt hardt for å bli frisk, og bygge opp kroppen til Touren, sier Cavendish til lagets nettsider.

– Kan fortsatt vinne

Han sier at utfallet kunne vært annerledes om det ikke var Tour de France han forsøkte å rekke.

– Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan det hende at vi hadde tatt en annen avgjørelse om det ikke gjaldt Touren.

NRKs sykkelekspert Dag Erik Pedersen er usikker på om det vil påvirke Boasson Hagens muligheter.

– Dette endrer ikke så mye. Jeg tror ikke Edvald hadde vært sterk nok til å vinne i de flate spurtene. Den Edvald som vi har sett de siste årene har ikke vært sterk nok til det. Han må finne andre muligheter, og forsøke seg på mer kuperte etapper, sier Pedersen.

Han trekker linjer til en annen norsk sykkelhelt, som hadde suksess med den taktikken.

– Det er som Thor Hushovd i 2011. Han skjønte at han ikke kunne vinne på de flate etappene, men gikk til i fjell og på kuperte etapper. Det var en helt ny måte å vinne sykkelritt på. Det samme må Edvald gjøre.