Christiansen åpner opp om marerittdøgn – fryktet for landslagsplassen

– I dag hadde jeg faktisk en litt dårligere følelse i lungene enn i går. Jeg måtte hoste og harke litt før start, få ut litt slim. Men når jeg begynte og kom inn i det, gikk det fint, forteller en lettet Vetle Sjåstad Christiansen etter tredjeplassen på jaktstarten søndag.

Og akkurat slim i lungene har vært et problem for flere norske utøvere etter at de pådro seg sykdom på sensommeren, uten at de har funnet ut hvordan de skal få bukt med problemet.

– Etter normaldistansen forrige søndag hadde jeg mine verste 24 timer som idrettsutøver – i etterkant der. Jeg sto opp to ganger og trodde jeg skulle kaste opp. Jeg måtte gå på det andre milligrammet med Paracet klokka to på natta. Jeg hadde veldig, veldig vondt i hodet, og var dehydrert ut av en annen verden, røper Christiansen.

MUNNSTYKKE: Både Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid har brukt et munnstykke (henger rundt halsen her) for å varme opp lungene. Foto: NRK

Han måtte stå over sesongstarten på Sjusjøen grunnet sykdom, og tror kroppen fikk sjokk av det første harde skirennet på flere måneder.

I løpet av den smertefulle natta i Östersund fryktet han til og med at fremtiden hans på landslaget kunne være i fare.

– Det er ikke bare kroppen som blir sliten, hjernen blir og sliten og bekymret. Idretten er livsgrunnlaget vårt, og på det norske laget blir du kastet ut om du ikke er god nok. I starten av sesongen er det jo forferdelig å være norsk, sier skiskytteren.

SLO TILBAKE: Vetle Sjåstad Christiansen fikk noen gode svar da han ble nummer tre på jaktstarten, bak Philipp Nawrath og Sebastian Samuelsson. Foto: AFP

– Og jeg er minst like usikker som jeg var før i dag, for alle her har vel en pallplass uansett, legger han til.

– Surkling som en kolspasient

Akkurat det gjelder ikke Sturla Holm Lægreid. Han har også slitt med lungene og formen har uteblitt, uten at han helt har forstått hvorfor. Etter en 20.- og 25.-plass i helgen vurderte han å reise hjem for å trene, men også forrige sesongs verdenscuptoer ble tatt ut til helgens renn i Hochfilzen.

– Det er mange gode i IBU-cupen som har lyst til å gå også, og hvis jeg surrer rundt og ikke finner ut av et helseproblem, så er det kanskje bedre å ta ordentlig tak i det først. Jeg føler ikke at jeg kan sette fingeren på hva som feiler meg, og da er det kanskje kapasiteten i lungene, sier en litt rådvill Lægreid.

TUNGT: Sturla Holm Lægreid fikk det tungt i løypa under 20-kilometeren i Östersund og var hele 2.45 bak Sebastian Samuelsson i langrennstid. Foto: AP

Både Christiansen og Lægreid har brukt et munnstykke, såkalt varmeveksler, før renn for å varme opp lungene i den kalde, svenske lufta.

Og selv om det etter utredning hos lege er lite tyder på at utøvernes tilstand blir verre av hardtrening og konkurranser, så var Christiansen usikker etter den nevnte normaldistansen.

– Lungene var forferdelige. Det var surkling som en kolspasient som snart skulle takke for seg. Det føltes ikke bra. Vi har prøvd oss frem med medisiner, litt astmamedisin i både spray- og tablettform, uten at vi har følt at det har vært revolusjonerende. Jeg tenker at jeg trapper litt ned på det, normalisere tilstanden litt fremover, forklarer han.

Usikker på hvilket virus

Utøverne har ikke testet positivt for Covid, og skiskytternes landslagslege Ola Berger mener det er et virus fra i høst som har skapt de problemene.

– Vi har ikke nøyaktig klart å si hvilket virus det er snakk om, men det har gjort at det har gitt en langvarig bronkitt hos disse utøverne. Det kan mange forkjølelsesvirus gi, sier han til NRK.

Og legen ser lys i tunnelen.

– De hadde ikke stilt til verdenscup om de ikke var i bra nok form. Vi føler de nesten er tilbake, men det var en periode hvor de trente mindre enn planlagt, Men det kommer, forsikrer Berger.