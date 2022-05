Oppløyst i tårer etter finalefiasko – ekspert hudfletter planen

Caroline Graham Hansen klarte ikkje å halde tårene tilbake etter at meisterligatittelen glapp, og det i eit 3-1-tap mot Lyon.

Få hadde forventa at Barcelona skulle tape så stort. Faktisk hadde både odds og fleire ekspertar sett spanjolane som førehandsfavorittar.

Dei var tittelforsvararar. I fjor greidde ikkje Lyon å ta seg vidare frå kvartfinalen i den gjeve turneringa.

Det store tapet kom overraskande på fleire, men mest ilt var det for Barcelona sjølv.

– Det er tungsinn i garderoben no. Vi er lei oss og føler med supporterane våre som tok turen hit. Det kjendest ut som vi hadde heimekamp, seier Barcelona-trenar Jonatan Giráldez på pressekonferansen.

INGEN POKAL: Caroline Graham Hansen måtte gå tomhendt heim. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Bomma på planen

NRKs ekspert Carl-Erik Torp meiner at det var ein ting som openbert skilde dei to laga: Sjølve inngangen på kampen.

– Det er alltid marginar som gjer at det blir som det blir, men Barcelona klarte ikkje å stå av det høge presset som Lyon påførte dei i opningsminutta. Barcelona var lette å lese. Det var skuffande, seier Torp til NRK.

KRITISK: Carl-Erik Torp. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han er klar på at begge lag har hatt like lang tid på å førebu seg, men at det verkar som eitt lag hadde lagt ned meir arbeid i å analysere motstanden.

– Det verkar som Lyon hadde fokusert meir på korleis dei skulle ta Barcelona, medan Barcelona fokuserte på seg sjølv. Dei trefte veldig bra på det. Barcelona skal alltid prøve å spele seg ut av presset, og når det ikkje går, fungerer ikkje resten av delen. Det var akkurat det Lyon ynskja, seier Torp.

Sjølv er han mest overraska over at Barcelona ikkje klarte å løyse motstanden betre.

– Dei klarar ikkje å justere seg for å finne rommet som er der. Dei blei veldig smale på venstresida, det blei trongt og dei skulle inn i midten. Men det er deira måte å spela på. Dei stanga imot eit Lyon som verka veldig komfortable. Det er sjeldan vi ser dei skape så lite, seier Torp.

Sjå høgdepunkta frå finalen her. Du trenger javascript for å se video. Sjå høgdepunkta frå finalen her.

Skuffa over prestasjonen

Fleire av ekspertane til NRK trudde på førehand at Barcelona skulle vere meir synlege enn dei stod fram i finalen.

Vålerenga-spelar Elise Thorsnes, som var gjest i NRKs studio, var oppriktig skuffa over det spanske laget ved kampslutt.

– Dei var passive og mista mykje ball. Ein er vand til at Barcelona fører kampane og har full kontroll, men her var det mykje slurv. Det er overraskande for meg at Lyon vann, seier Thorsnes til NRK.

Den kjensla brenn nok Caroline Graham Hansen inne med sjølv, også, men Torp meiner at ho skal halde hovudet heva, etter som ho gjekk av bana med ein målgivande.

– Det er fantastisk for oss nordmenn. Det er sjølvsagt beinhardt for Graham Hansen og Engen å tape dette. Det blei ein vanskeleg kamp for Hansen. Ho blei litt defensiv mot sin venstre back og det prega resten av kampen, dessverre. Ho blei ikkje sett opp slik vi pleier å sjå ho. Ho fekk lite plass, seier Torp.

Likevel meiner han at årets meisterligafinale føyer seg inn i rekkene som ein av dei beste han har sett.

– Kvalitetsmessig er det, og det er to nordmenn som pregar dei prestasjonane, seier han.