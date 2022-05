Da supertalentene trollbandt Norge: – Jeg har prøvd å slette det fra minnet

– Det er et oppgjør jeg har prøvd å glemme i ti år, sier tidligere Røa-spiller Gunhild Herregården til NRK.

Den da 21 år gamle midtstopperen hadde allerede fire Røa-sesonger i beltet da Stabæk ventet i cupfinalen på Åråsen i 2012.

Ada Stolsmo Hegerberg og Caroline Graham Hansen var langt fra noen ubeskrevne blad. Sistnevnte var kåret til årets spiller i Toppserien, mens førstnevnte fikk tittelen årets komet bare noen dager før cupfinalen.

PÅ LANDSLAGET: Her er Gunhild Herregården under en landslagstrening i Algarve i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

En cupfinale er likevel noe spesielt – med en helt annen ramme. Herregården husker hvordan hun hadde forberedt seg på det som ventet i 17 år gamle Hegerberg.

Stortalentet skulle stoppes.

– Hun var flere år yngre enn meg. Jeg hadde fokus på å ta henne ut, men det klarte jeg ikke, for å si det sånn, sier Herregården.

Praktmål

I løpet av førsteomgang hadde Hegerberg scoret hat trick, og det var mål nummer to som skilte seg ut.

Røa-forsvaret hadde tilsynelatende kontroll i boksen da det kom et «enkelt» innlegg fra venstre, men Hegerberg smatt forbi Herregården, steg til værs og stusset ballen ned i det lengste hjørnet.

– Jeg har prøvd å ikke se på det i ettertid. Det så ikke ut som jeg var i duellen engang, sier Herregården.

– Jeg var ikke vant til å møte noe sånt. Jeg hadde ikke forventet at hun kom der, fordi det var ikke noen andre som gjorde noe sånt, beskriver Herregården.

SE MÅLET: Ada Hegerberg satte inn sitt andre i cupfinalen på denne måten. Du trenger javascript for å se video. SE MÅLET: Ada Hegerberg satte inn sitt andre i cupfinalen på denne måten.

Der og da, stående på gresset, var Herregården mest forbannet. Samtidig har hun minner om at hun var overrasket.

– Jeg hadde spilt mot henne flere ganger og visste at hun var god, men det var den kampen hun viste hvor rå hun var, sier Herregården.

– Prøvd å slette det

Det var vel å merke ikke mindre frustrerende å bryne seg på 17 år gamle Graham Hansen.

Midtstopperen beskriver selve kampen som «en helt grusom opplevelse».

– «Caro» bare danset seg gjennom. Du kunne kanskje anta hva hun skulle gjøre, men likevel bare gled hun unna alle. Helt unikt, sier Herregården.

HERJER: Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen har for lengst vunnet serien med Barcelona. Nå venter finale i mesterligaen og snart semifinale i den spanske cupen. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Graham Hansen var nest sist på den første scoringen og tredje sist på den andre. Etter at Hegerberg fullførte hat tricket like før pause, skulle Graham Hansen krone finalen med å score selv.

Dribleren dro seg inn i banen og smatt unna motstanderne før hun avsluttet akkurat tidsnok til at ballen snek seg inn ved stolperota.

Mangeårig Røa- og landslagsspiller Siri Nordby lå igjen på gresset.

Kommentator etter Hansen-perle: – Norsk kvinnefotballs svar på Marta Du trenger javascript for å se video.

– Det har jeg prøvd å slette fra minnet. Det ønsker jeg ikke å tenke på, sier Nordby til NRK og ler.

Målet var det siste hun slapp inn i karrieren. Nordby spøker med at det var «to jyplinger som kom og ødela hennes aller siste kamp».

– Det var to gode spillere som var på vei til å ta over tronen. Som forsvarsspiller var jeg også litt lettet over at det var min aller siste kamp, sier Nordby.

– Jeg husker vi ble tatt litt på senga over hvor gode de faktisk var. Spesielt siden det var en cupfinale – du skal jo levere på topp når det virkelig gjelder. Da tenker du kanskje at når du er ung og uerfaren så gjør man ikke nødvendigvis det. Vi fikk en lærepenge.

– Det var som magi

En annen som virkelig fikk testet seg mot Graham Hansen, var indreløper June Tårnes.

June Tårnes måtte legge opp som 23-åring i 2014 på grunn av skadeproblemer. Foto: Privat

Hun husker hvordan ballen lå som limt på lissene.

– Hun hadde også et taktskifte som gjorde henne uforutsigbar og vanskelig å forsvare seg mot. Hun var unorsk og ekstremt god én mot én allerede da, sier Tårnes.

Tårnes' daværende lagvenninne Hedda Strand Gardsjord hadde mange år bak seg både i Røa og på landslaget.

Men 17-åringene skilte seg helt fra andre hun hadde spilt mot.

– Graham Hansen var den første jeg møtte der jeg ikke helt skjønte hvor ballen ble av. Da jeg trodde jeg var klar til å takle, bare gled hun unna. Det var som magi. Ingen andre jeg spilte mot viste de kvalitetene. Ekstreme kvaliteter allerede da, sier Gardsjord.

Det samme gjaldt Hegerberg, men på en annen måte, påpeker 39-åringen.

Hedda Strand Gardsjord er i dag landskapsarkitekt. Foto: Privat

Den tidligere forsvareren forteller at det smalt så hardt i en duell med Hegerberg under en landslagssamling på La Manga at leddbåndet hennes ble strukket. Det var siste gang Gardsjord var en del av landslaget.

– Følelsen av Adas trøkk i boks var bare ... Hos Ada var det kraften og vinnerviljen som stod frem for meg. Hun var ekstrem kravstor allerede som 16-17-åring. Hun turte å være god og stille krav til de andre rundt seg, sier Gardsjord.

Hegerberg med jubelbrøl etter cupseieren Du trenger javascript for å se video.

Overrasket Klaveness

Nåværende fotballpresident Lise Klaveness avsluttet karrieren i Stabæk i 2011 – året før finalen på Åråsen.

Hun var blant de mest erfarne da 14 år gamle Graham Hansen begynte å trene med landslagsspillerne i Bærum. Klaveness beskriver hvordan den lille, tynne jenta brått stjal oppmerksomhet.

– Hun var jo nesten like stor som min venstrelegg. Det er sånn jeg husker det. Samtidig var hun rå allerede da. Hun var veldig driblete og dro av to-tre Toppserie-spillere i en alder av 14 år. Vi hadde jo også et veldig rutinert lag. Det var noe helt spesielt med henne, sier Klaveness.

I FARTA: Her er Lise Klaveness i aksjon mot Arna-Bjørnar på La Manga i 2009. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Fotballpresidenten hadde selv det tekniske som sin store styrke som spiller. Derfor la hun også ekstra godt merke til 14-åringen.

– «Det der koster mye trening, det der er vanskelig». Jeg skjønte ganske fort at her er det ei som blir bedre enn meg på det jeg er best på. Så for meg var det også en måte å gi stafettpinnen videre på. Hun tenkte jo ikke på det, men jeg var bevisst på å avskilte meg selv på en god måte, sier Klaveness.

Klaveness rakk også å spille med Hegerberg før hun selv la bort skoene. 16 år gammel stilte Hegerberg krav til seriemestere, cupmestere og etablerte landslagsspillere.

– Hun kom inn med en ekstrem prestasjonskultur og vinnervilje. Vanligvis er folk stille når de kommer. Hun (Hegerberg) tenkte jeg blir verdens beste eller så eier hun ikke takt og tone. Og så tok det én eller to treninger før jeg skjønte at hun kom til å bli helt rå, sier Klaveness.

– Det er ikke tilfeldig at de to er der de er. De skilte seg ut, og de har alltid gjort det, legger hun til.

Tror på Barcelona

Bare noen måneder etter oppvisningen på Åråsen startet nye kapitler for begge supertalentene.

KLARE: Ada Stolsmo Hegerberg og Lyon. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Graham Hansen var en kort tur innom Sverige og Stabæk (igjen) før hun fant seg til rette i Wolfsburg i 2014. Hegerberg er nå inne i sin niende sesong for Lyon, som vant fem mesterligatitler på rad fra 2016 til 2020.

Spørsmålet nå er om det blir et langvarig tronskifte med seiersmaskinen Barcelona, som vant mesterligaen for første gang i fjor, eller om Lyon slår tilbake.

– Jeg tror det blir veldig spennende og jevnt. Hvis jeg skal spå, så holder jeg kanskje en liten knapp på Barcelona, sier June Tårnes.

– Jeg holder en liten knapp på Barcelona. De har hatt en mer stabil sesong, og flere som er på toppnivå. Men det er to ekstremt gode lag. Det blir uansett en kjempespennende og morsom kamp, sier Siri Nordby.

Mesterligafinalen vises på NRK1 fra klokken 18.30. Kampstart 19.00 på NRK2.