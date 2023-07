12 timer måltørke for Hegerberg

Ada Hegerberg har spilt over tolv timer i fire ulike EM- og VM-sluttspill siden sist hun scoret. Uviktig om bare laget vinner, mener Norges store stjerne.

– Jeg legger mye press på meg selv for å prestere for Norge. Det er veldig viktig for meg personlig. Alt jeg vil er å lykkes med dette laget, og jeg forbereder meg på å være best mulig for å tjene laget, sa hun på mandagens pressekonferanse.

Det var begynnelsen av svaret på et spørsmål fra en AP-journalist om hun føler press fordi det er åtte år siden hun scoret i et sluttspill. Det var en måldobbel mot Elfenbenskysten i siste gruppekamp i VM 2015 i Canada.

Hegerberg har i et tiår vært en av verdens beste spisser, og hun står med 43 mål på 77 landskamper for Norge, men etter at hun hjalp landslaget til EM-finale i 2013 (som 18-åring) og til åttedelsfinale i VM året senere, har hennes opplevelser i mesterskap vært mindre hyggelige. I åtte sluttspillkamper på rad har hun gått av banen uten scoring, og Norge har tapt sju av de kampene:

* VM 2015: England 1-2

* EM 2017: Nederland 0-1, Belgia 0-2, Danmark 0-1

* EM 2022: Nord-Irland 4-1, England 0-8, Østerrike 0-1

* VM 2023: New Zealand 0-1

Til sammen har hun spilt 733 minutter pluss tilleggstid i sluttspill siden sist hun scoret, i det 62. minutt mot Elfenbenskysten i Moncton 15. juni 2015.

Hegerberg tok pause fra landslagsspill i nesten fem år etter EM-sluttspillet i 2017, men på grunn av pandemien gikk hun glipp av bare ett sluttspill i den tiden: VM i Frankrike i 2019, der Norge tok seg til kvartfinale.

Hun gjorde et overbevisende comeback med hattrick mot Kosovo i VM-kvalifisering i april i fjor, men har scoret bare to mål til på de ti landskampene hun har spilt siden da.

(NTB/NRK)