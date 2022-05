Ada Hegerberg kunne juble og feire sammen med lagvenninnene etter en sterk finaleseier mot Barcelona.

– Det er som et eventyr, helt ærlig. Akkurat nå prøver jeg å la hvert eneste øyeblikk synke inn, sier Hegerberg til NRK etter kampen.

26-åringen var toneangivende da Lyon slo tittelforsvarer Barcelona i finalen, og sikret klubbens åttende mesterligatittel. I fjor røk Lyon ut allerede i kvartfinalen i mesterligaen, etter å ha vunnet hele fem år på rad.

BEVISET: Hegerberg med både gullmedaljen og mesterligatrofeet. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Før kampen trodde de fleste eksperter at det var Barcelona som kom til å stikke av med seieren i finalen også i år – men Hegerberg har aldri tvilt på at Lyon-seier var mulig.

– Vi har ikke tvilt på oss selv ett sekund. Vi har jobbet hardt internt, og vært fokusert på hva vi skal gjøre for å komme til de målsjansene. Vi har ikke tvilt på oss selv. Vi visste vi kom til å møte et veldig godt lag og forberedte oss til den formen. Vi har aldri tvilt på at vi kunne stikke av med den seieren, sier Hegerberg til NRK.

Selv kunne Hegerberg notere seg for sin sjette mesterligatittel og sin femte finale. I 2019/20-sesongen spilte hun kamper i gruppespillet i mesterligaen, men ble skadet før finalen.

– N esten ikke til å tro

Tidenes mestscorende spiller i mesterligaen gjorde det hun kan best også i finalen. Hegerberg trengte bare 23 minutter til å score sitt 59. mesterligamål.

– Hun gjør det igjen. Det er nesten ikke til å tro. For en spiller og for en mentalitet, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Hun er et målgeni, la kommentator Olav Traaen til.

Scoringen kom da Hegerberg ventet i boks, og fra kort hold fikk hun headet inn ballen forbi Barcelona-keeperen til 2-0 for Lyon.

– Det er rett og slett en «outstanding» kamp av Hegerberg, sier Torp.

Det er bare et drøyt halvår siden Hegerberg gjorde comeback, etter at skader holdt henne ute i nesten to år. Derfor betyr seieren denne lørdagskvelden ekstra mye.

– Det betyr alt. Det er så mye hard jobb som ligger bak dette. Langsiktige og kortsiktige mål, og komme seg gjennom tøffe dager. For et år siden satt jeg på sofaen med leggen høyt hevet. Å være tilbake her nå, jeg har ikke ord. Det er så ufattelig stort, sier Hegerberg.

Hegerberg ble den første som har scoret i fire mesterligafinaler (2016, 2018, 2019 og 2022), siden Real Madrid-legenden Alfredo di Stefano.

Les også: Da supertalentene trollbandt Norge: – Jeg har prøvd å slette det fra minnet

Barcelona skuffet

De fleste hadde nok trodd at Barcelona skulle være mer synlige enn de var i finalen, men NRKs fotballekspert mener det skyldes et sterkt Lyon-lag.

– Vi kan sitte her og si at Barcelona var dårlig i første omgang, men hjelpes meg hvor gode Lyon var. De fløy i strupen på dem. De gikk ut og eide den kampen. De hentet den pokalen fra første minutt, sier Alexander Schau i NRKs studio.

HERJET: Hegerberg var toneangivende i finalen. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Vålerenga-spiller Elise Thorsnes mener at Barcelonas prestasjon var langt under normalen.

– Jeg er mest skuffet over Barcelona. De var passive og mistet ball. En er vant til å se at Barcelona fører kampene og har full kontroll, men her var det mye slurv, sier hun.

– Vi trodde alt var over, for Barcelona så ikke ut. Men så kom Putellas, og da ble det kamp igjen. Men de hevet seg ikke så mye som jeg hadde trodd, sier Schau

NEDTUR: For Caroline Graham Hansen ble det neppe den kvelden hun drømte om. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Et mål for evigheten

Og Lyon kunne neppe drømt om en bedre start på kampen. Amandine Henry vant ballen etter en etter en duell og påfølgende takling av Barcelona-dronningen Alexia Putellas. Deretter la hun ballen til rette og fyrte av fra rundt 30 meter.

Ballen gikk knallhardt opp mot krysset og endte i en drømmescoring for Henry.

– Det er et mål for evigheten. Det er et mål som kan spilles av i reprise, på reprise, på reprise, utbrøt Traaen.

Se den vanvittige scoringen:

De hvitkledde fikk seg en liten ripe i lakken bare få minutter senere. Ellie Carpenter gikk i bakken uten at noen var i nærheten, og holdt seg til kneet mens hun slo knyttneven i gresset. Det tok ikke lang tid før det ble klart at kampen var over for australieren, som måtte ut på båre før det var spilt et kvarter.

Etter at Hegerberg hadde scoret finalens andre mål for Lyon, fortsatte måljakten. Etter 33 minutter serverte den norske 26-åringen Catarina Macario på bakerste stolpe, som satte inn 3-0 for det franske laget. Da begynte det å se mørkt ut for Barcelona.

ASSIST: Caroline Graham Hansen bidro godt for Barcelona. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Men katalanerne fikk inn en redusering før pause. Et innlegg fra Caroline Graham Hansen traff Putellas inne i boks, og dermed stod det 1-3 på tavla.

– Det var nok synd for Barcelona at det ble pause der, men jeg hadde trodd at pausepraten hadde gjort litt mer, sier Thorsnes, som var skuffet over at Barcelona så svake ut.

Spanske Putellas ble dermed mestscorende i årets mesterligasesong, med sine 11 mål. Hegerberg endte med seks mål i turneringen denne sesongen.

