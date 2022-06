Carlsen-nøling kan skape dramatisk scenario: Ekspert spår spesiell stemning i VM-kvalik

Denne veka møtest nokre av dei beste sjakkspelarane i verda i kandidatturneringa i Madrid, der vinnaren får møte den regjerande verdsmeisteren.

Men det «alle» snakkar om i sjakkmiljøet no, er om Carlsen orkar å stille til ein ny VM-match.

– Denne turneringa har ein dimensjon langt utover det vanlege, seier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

For det kan bli delt ut to VM-billettar i årets kandidatturnering.

Viss Magnus Carlsen faktisk vel å trekkje seg frå VM, blir det vinnaren av kandidatturneringa i Madrid og den som endar som nummer to, som blir motstandarar i 2023.

TV 2s sjakk-kommentator Maud Rødsmoen meiner at Carlsens snakk om ein VM-exit skaper ei spesiell stemning blant sjakkspelarane, så lenge ingenting er endeleg avklart.

– Det kan skape nokre merkelege situasjonar mot slutten av turneringa når nokon ligg på andreplass, men ikkje veit om det er godt nok (til ein VM-billett), kommenterer ho.

Den neste store?

Men Noregs verdsmeister har fleire gonger sagt at han mest sannsynleg ikkje vil forsvare verdsmeistertittelen, dersom ikkje Alireza Firouzja vinn kandidatturneringa og dermed blir motstandaren hans.

– Så kva skjer om det ikkje er talentet som vinn kandidatturneringa?

– Det er eit veldig godt spørsmål, og eg trur ingen av oss har svaret på det, innrømmer Torstein Bae.

Så då er spørsmålet: Kva er det med denne tenåringen som openbert triggar Magnus Carlsen så mykje?

– Firouzja er ein veldig spennande spelar. Vi har venta i fleire år på at han skal bli den neste store. Han er ein uredd spelar som trur på siger, sjølv når han speler mot Magnus, seier Bae.

Firouzja er i tillegg ung, verdstrear og nærmar seg stadig Carlsen på verdsrankinga.

Han har allereie teke éin rekord frå nordmannen, då han sikra 2800 rankingpoeng som den yngste nokosinne. Det gjorde han som 18 år og fem månader gammal.

Rødsmoen fortel at Firouzja har trekt seg tilbake den siste tida og ikkje spelt langsjakkturneringar.

– Han har antakeleg drive med intense førebuingar og ønskjer nok ikkje å vise noko av det han har trena på. Det gjer også at vi ikkje veit så mykje om kva form han er i om dagen, fortel ho.

– Krevjande turnering

Men NRKs ekspert trur ikkje 18-åringen vinn i Madrid. Her blir rutinen avgjerande, trur han.

– Det vil vere ein utruleg prestasjon om han handterer presset og går til VM-kamp, seier Bae, som ikkje har Alireza Firouzja som favoritt i turneringa, men kinesiske Ding Liren.

– Det er veldig krevjande å komme gjennom denne kandidatturneringa. Nålauget er veldig trongt. Det var så vidt Magnus Carlsen greidde det i 2013, påpeikar han.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae vurderer deltagere i kandidatturneringen Ekspandér faktaboks – Hikaru Nakamura er en spennende motstander. Møter han Nakamura, kan det bli en stor event, med hans store posisjon innenfor gaming, sier han. – Møter han Firouzja vil det bli en kamp med noen dimensjoner. Men Firouzja er ny og har ikke vært med i denne turneringen før, innvender Bae. – Fabiano Caruana har han allerede spilt en VM-kamp mot (i 2018), og det er kanskje ikke så saftig å gjøre opp mot ham? – Kinesiske Ding Liren er den største favoritten på papiret. Ding Liren er kanskje ikke så spennende, men han er den tøffeste motstanderen. Og hvis det er det han ser etter, kan det være motiverende, påpeker Torstein Bae.

Det er altså ikkje opplagt at Carlsen vil få draumemotstandaren sin i ein VM-match. Bae trur likevel ikkje at nordmannen har avvist VM fullstendig.

– Men samtidig har han gitt uttrykk for at det er veldig slitsamt med langsjakk-VM og dei enorme førebuingane det krev, seier Bae.

Men Bae legg samtidig til at dei største meistrane i historia, som Garry Kasparov, vann VM seks gonger. Det er heller aldri nokon som har gitt frå VM-tittelen på den måten.

– Det kan lokke Magnus Carlsen vidare, men han må sjølv finne motivasjonen, seier Bae.

– Og han kan komme når det blir klart kven han skal møte, påpeikar han.

Kan miste status i verda til sjakken

Rødsmoen påpeikar, til liks med Bae, at det kan vere fleire spelarar enn Firouzja som kan motivere Carlsen til ein ny VM-kamp.

Ho trur likevel på Carlsen når han seier at han vurderer å droppe VM.

– Det har vore så liten tvil dei siste matchane om at Magnus har vore den beste i verda. Eg trur han synest langsjakk-VM tek veldig mykje tid for å bevise noko alle er samde om, nemleg at han er verdas beste. Formatet er for lite spennande for han, seier ho.

Torstein Bae påpeikar likevel at Carlsen bør tenkje over at hans eigen status i sjakkmiljøet ikkje blir den same om han gir frå seg VM-tittelen i langsjakk.

– Det er klart, ein kan ha andre titlar, ein kan vere verdsmeister i lynsjakk og hurtigsjakk og vere nummer ein på rankinga, men historisk er det verdsmeisteren som er den store.

– Viss det er ein annan som er verdsmeister, så trur eg at Magnus vil merke at han ikkje lenger er den desiderte kongen i verda til sjakken. Då vil han måtte konkurrere om merksemda med den nye verdsmeisteren, fortel han.