Carlsen hinter om VM-slutt

Carlsen sier at det er kun 18 år gamle Alireza Firouzja som kan motivere ham til å fortsette i VM i langsjakk. Hvis ikke, kan årets VM ha vært hans siste. Det sier han i podkasten med sin sponsor Unibet.

– Hvis en annen enn Firouzja vinner kandidatturneringen, er det lite sannsynlig at jeg spiller neste VM-match. Da tror jeg at jeg vil si at jeg er fornøyd, sier Carlsen.

Men det er langt fra sikkert at Firouzja blir VM-utfordrer, selv om det er mange som har spådd at Firouzja vil ta over sjakktronen en dag.

– Jeg har hatt klart for meg det meste av året at denne VM-matchen skulle være den siste, sier 31-åringen.

– For dem som regner med at jeg skal spille VM neste gang , så er sjansen for at de blir skuffet, veldig stor, sier Carlsen.

Han understreker at det føles bra å ha vunnet, men han sier også at det var godt å bli ferdig med sjakkampen. Det sjette partiet stikker seg ut, ettersom det varte i hele 7 timer og 45 minutter.

NRK har vært i kontakt med pappa Henrik Carlsen. Han hadde ikke anledning til å kommentere saken.

Seks av åtte spillere er klare til neste års kandidatturnering: Fabiano Caruana, Sergej Karjakin, Teimour Radjabov, Jan-Krzysztof Duda, Firouzja og Nepomnjasjtsjij.

– Ikke helt nye takter

NRKs sjakkekspert Torstein Bae er ikke veldig overrasket over utspillene til Carlsen.

– Dette er for så vidt ikke helt nye takter fra Carlsen. Han har jo tidligere uttrykt at han syntes langsjakk-VM er strevsomt og sagt at han vil vurdere om han vil fortsette fra gang til gang, sier Bae.

Men Carlsen avviser at han legger opp. Det er ikke lenge til vi får se nordmannen i aksjon i VM i lyn- og hurtigsjakk.

– Sjakk gir meg fortsatt masse glede. Og noe av det første jeg tenkte etter VM var at jeg gleder meg til å spille lyn- og hurtigsjakk, sier Carlsen.

Bae håper at vi får se Carlsen i et nytt VM i langsjakk. Men da må Firouzja levere i kandidatturneringen neste år.

– Jeg håper at det blir en VM-match mot Alireza Firouzja, så får vi se om han stiller opp når alt kommer til alt, eller om dette er den siste gangen, sier sjakkeksperten.

Heller ikke Chess24-journalist Tarjei Joten Svensen er spesielt overrasket over at han kan ha spilt sin siste VM-kamp i langsjakk.

– Det er trist for sjakken uten Carlsen i VM-match, men ikke overraskende med tanke på de tidligere antydningene, sier Svensen til NRK.

Pappa Carlsen med hint etter seieren

Carlsen har vært verdensmester fem ganger på rad, og beseiret nylig Jan Nepomnjasjtsjij fra Russland.

Henrik Carlsen, far til Magnus Carlsen, har også sagt at langsjakk-VM er utmattende for sønnen.

– Man tenker definitivt ikke på en ny kamp og tiden fremover nå. Å tenke på lyn- og hurtig-VM er noe annet, for det er langt mer lystbetont. Så jeg tror vi må være ærlige – at selv om Magnus har hatt eventyrlig VM-suksess, så har det også vært et enormt slit, sa Henrik Carlsen til NRK etter VM-seieren.

Magnus Carlsen var også kryptisk i sine svar om fremtiden like etter seieren.

– Vi får se, sa han flere ganger.