Carlsen etter historisk VM-tittel: – En rekord som er kul å ha

Magnus Carlsen har hatt et fantastisk lynsjakk-VM. I løpet av 21 partier, tapte ikke nordmannen en eneste gang. Ingen av konkurrentene har maktet å matche nordmannens storspill, og Carlsen ble dermed verdensmester.

Tittelen gjør han også historisk på flere måter.

Utrolig rekord

I løpet av de 21 partiene i lynsjakk-VM, tapte ikke Carlsen en eneste gang. Den prestasjonen har ingen andre klart før.

Carlsen endte på 17 av 21 poeng. Den prestasjonen er det kun én person som har klart før: Magnus Carlsen i 2014.

GULLGLIS: Magnus Carlsen har grunn til å smile bredt. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Under VM i langsjakk sa Carlsen at hans største forbilde ved sjakkbrettet er han selv for fire år siden. I dag tangerte han altså sin egen prestasjon fra den tiden.

– Jeg er veldig, veldig glad for ikke å ha tapt noen partier. Det er en rekord som er kul å ha. Så var det mange ganger det var nære på i går. I dag hadde jeg en mer trygghet over spillet selv om jeg hadde en liten dupp halvveis. Jeg merker jeg spiller bedre mot de beste, sier Carlsen til NRK.

I tillegg tok Carlsen sin tiende VM-tittel totalt (lynsjakk, hurtigsjakk og langsjakk).

– Dette var stort. 17 av 21 er en vanvittig prestasjon, konkluderer pappa Henrik Carlsen.

– En fenomenal prestasjon. 17 av 21 er helt fantastisk. Jeg er usikker på om Carlsen selv klarer å gjenta det, sier stormester Peter Leko.

Nå sammenlignes Carlsen med det som ofte blir regnet som tidenes beste sjakkspiller.

– Det å ha tatt fire lynsjakk-titler, det er noe Kasparov ikke klarte. Nå står Carlsen likt med Garry Kasparov som tidenes beste sjakkspiller, mener Atle Grønn.

Nå hylles også Carlsen i sosiale medier:

Ledet etter dag 1

Etter første dag var Carlsen i delt ledelse med russiske Vladislav Artemjev. Russeren hadde derimot en fæl start på dagen, og ramlet ut av gullkampen tidlig. Magnus Carlsen derimot, hadde en glitrende dag på jobben.

Han startet med fire strake seirer. Han regelrett knuste sin argeste rival, Anish Giri, før han fulgte opp med ytterligere tre seirer.

– Det er veldig gøy. Det flyter veldig bra nå. Jeg spiller fort og selvsikkert. Da kommer man langt. Det er veldig deilig med den følelsen, sa Carlsen til NRK da.

Først i femte parti måtte han nøye seg med remis, da Hikaru Nakamura var på motsatt side av brettet.

– Jeg var litt nervøs før de siste partiene. Jeg merket at jeg hadde veldig mye energi på starten, men det er vanskelig å være skikkelig gira hele tiden, sier Carlsen.

Norsk-polsk duell

Mens de verste konkurrentene ga fra seg poeng, stormet Magnus Carlsen videre. Eneste som holdt følge var polske Jan-Krysztof Duda, som lenge var et halvt poeng bak Carlsen.

Da trengte Carlsen hjelp fra noen av de andre gullrivalene, og det fikk han. Duda avga først poeng mot Sergej Karjakin, og deretter tapte polakken mot Hikaru Nakamura. Men Carlsen vant også sitt siste parti og er dermed verdensmester.

– Magnus Carlsen er planetens beste spiller. Jeg er ikke skuffet over at det ble sølv, sier Duda til NRK.