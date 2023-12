– Jeg trodde det hadde gått riktig ille.

Slik beskriver Calle Halfvarsson kuldesjokket han ble utsatt for i Finland sist søndag. For under 20 kilometeren for herrer fikk nemlig den svenske langrennsløperen et pikant problem.

– Jeg har forfryst «snorren». På ekte. Fy faen, jeg måtte ligge der i ti minutter for å varme den opp, fortalte han til den svenske pressen etter målgang.

– Det gjør så jævla vondt. Det er forferdelig, la han til.

En liten uke har gått siden hendelsen og Halvfarsson har kommet seg, men under helgens verdenscuprunde i Gällivare må både han og de andre langrennsløperne nok en gang belage seg på å konkurrere i kulde.

I Ruka viste gradestokken offisielt 17 kalde, men i realiteten var temperaturen ned mot 20 grader i deler av løypa. Under herrenes 10 kilometer fristil lørdag kan temperaturen synke ned til 15 minus, ifølge Yr.no.

Halvfarsson frykter ikke den samme sprengkulda som i Finland, men legger likevel ikke skjul på at kulde er en stor påkjenning for kroppen.

– Det er jo fryktelig når man forfryser fingre, tær og andre deler av kroppen, og dette (penisen) er kanskje det aller verste å forfryse.

Vurderer å bruke en sokk

Verdenscupleder Harald Østberg Amundsen kjenner seg godt igjen i det Halfvarsson sier.

STØTTER: Harald Østberg Amundsen mener Calle Halfvarsson drar opp en viktig problemstilling. Foto: NTB

– Ja, jeg er innenfor den grenen jeg også. Jeg hadde en liten episode under NM i Granåsen for et par år siden der det ble litt for kaldt, så jeg har veldig lett for å fryse jeg også.

Av den grunn har Amundsen flere tips til sin svenske langrennskollega. Dobbel bokser, dobbel vindbokser, ull, men også å putte på en sokk kommer opp som et forslag til svensken.

Amundsen påpeker imidlertid at han ikke har iverksatt det sistnevnte tiltaket selv.

– Jeg hadde faktisk tanken rett etter rennet. Hvorfor gjorde man ikke det? Hvorfor hadde man ikke en sokk på seg? Eller en eller annen form for beskyttelse som dekker og varmer. For om man bare har vindbokser, så blir det nedkjølt uansett, svarer Halfvarsson på forslaget og legger til:

– Blir det så lave temperaturer igjen, så kommer jeg til å finne eller annen form for løsning.

Foreslår å endre kuldegrensa

FIS' regelverk har satt dagens kuldegrense til minus 20. Men tidligere denne uka skrev Nettavisen at den tidligere svenske storløperen Torgny Mogren gjerne skulle sett at grensa settes til minus 15.

Torgny Mogren mener kuldegrensa burde heves. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / TT NYHETSBYRÅN

Det forslaget støtter Halfvarsson.

– Jeg syns egentlig at man kan sette 15 minus. Nå har vi minus 20, oftest når det går ned mot 21–22 minus, så bruker de uansett å kjøre konkurranser. De bruker å tøye litt på de grensene, sier Halfvarsson.

– Setter man minus 15 kommer man sikkert til å konkurrere selv om det er minus 18, uansett, fortsetter han.

Å konkurrere når gradestokken bikker 20 kalde kan få flere konsekvenser. Det kan også påvirke lungene, mener han.

– Vi har jo sett gjennom årene har vi har et problem med kuldeastma. Alle løper jo rundt med disse astmamedisinene. Det er likt der. Kanskje kunne det løst en hel del problemer om man høyner temperaturgrensen litt.

– Du tror rett og slett at færre ville fått kuldeastma om man høyna grensa litt?

– Absolutt. Det er ikke sikkert det er løsningen, men jeg tror det er et lite steg på veien for å løse den type problem. For det er jo under så kalde forhold man kan pådrar seg kuldeastma.

I nasjonale renn i Norge er kuldegrensen generelt 18 grader, men den er 15 grader for renn over 15 km. Rennet i Ruka ville altså vært avlyst etter norske regler.

Åpen for forslaget

Renndirektør for langrenn i Det internasjonale Skiforbundet (FIS), Michal Lamplot, mener forslaget er relevant.

RENNDIREKTØR: Michal Lamplot Foto: JOHANNA WALLEN / BILDBYRÅN

– Det er en medisinsk forklaring på hvorfor grensa er minus 20, men det er åpent for diskusjon. Men hvis grensa blir 15, er vi oftere på grensa, sier Lamplot til NRK.

Lamplot påpeker, i likhet med Halfvarsson, at det kan skape problemer for lungene å konkurrere i 20 minus. Men nettopp derfor har de satt en grense. Også han har fått med seg sjokkopplevelsen svensken fikk med kulda.

– Å konkurrere i så lave temperaturer kan være vanskelig, så ekstra forsiktighet og tiltak bør tas, sier han.

Halfvarsson forteller at han ikke har trengt noen videre legesjekk. Men understreker at han kommer til å bruke vindbokser under helgens renn.