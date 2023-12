Fikk trøbbel med synet i sprengkulden: - Jeg så ingenting

– Det var bare øynene som var iskalde, så jeg så egentlig ingenting, sier en iskald Mari Leinan Lund til NRK.

24-åringen ble nummer tre og sørget for trippelt norsk i fredagens verdenscupåpning i kombinert, men hadde store problemer med synet i langrennssporet på Lillehammer.

– Det var bare at alt sammen var veldig uklart. Jeg bare ga opp egentlig på å prøve å se og prøvde å holde meg på beina, fortsetter hun.

Kombinertprofilen forteller at hun kun kunne se konturene av konkurrentene og etter målgang holdt flere av de norske utøverne seg til ansiktet før de umiddelbart beveget seg mot varmeteltet.

– Jeg fikk en buff og stillongs og alt trykket over hodet, så jeg fikk varmet meg opp igjen, sier Lund.

– Ser ikke hvor bratt bakken er

– Det er vel sikkert det at kroppen går på høygir fra morgen av. Vi har vært i hoppbakken og fryst mye der. Så kommer man hit, og så var det ikke all verden med tid til å få varme opp. Man blir liksom litt kald gjennom hele dagen, sier lagvennine Gyda Westvold Hansen, som for øvrig vant sin 18 strake verdenscupseier, til NRK.

Før fredagens konkurranse på Lillehammer viste gradestokken, ifølge Yr, -11 grader og Ida Marie Hagen, som fulgte på andreplass, forteller at hun har opplevd lignende problemer i kulden tidligere, men unngikk trøbbel fredag.

– Jeg tror jeg berget ganske greit med at jeg hadde pannebåndet gått nede over øynene, sier Hagen til NRK, før hun fortsetter:

– Trenger ikke å se så mye. Skal jo bare gå fort. Det er nesten greit å ikke se, for da ser du ikke hvor bratte bakken er.

Hagen går seg opp til en andreplass

Medisinsk ansvarlig i Skiforbundet, Ola Rønsen, mener den tørre luften er årsaken til synsproblemene.

– Det er kombinert kulde og tørr luft som gjør at øynene tørres ut litt og da øker det tåreproduksjonen som en motreaksjon for å beskytte. Da blir det mer tåreproduksjon enn det vanligvis er, sier Rønsen til NRK.

IKKE FARLIG: Medisinsk ansvarlig i Skiforbundet, Ola Rønsen, sier at årsaken til synsproblemene er kulden og den tørre luften. Foto: Anders Brekke / NRK



– Er det farlig?





– Nei, det går over på et renn som varer i fem eller ti kilometer, så da kan det ikke skje noe. Men uten briller i en time eller mer, så kan det være sånn at man er irritert en dag eller to i etterkant. I en så kort løype som det var i dag, så har det ikke noe effekt etter en time eller to.

Forlenget seiersrekken

Westvold Hansen la grunnlaget for nok en verdenscupseier etter hoppdelen og gikk ut 18 sekunder foran Leinan Lund.

SEIER: Gyda Westvold Hansen vant sin 18 strake verdenscupseier i sesongåpningen på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB

Hagen hadde imidlertid en enorm fart i sporet, men Westvold Hansen holdt unna og VM-dronningen vant sesongens første verdenscuprenn for de kvinnelige kombinertutøverne.

– Det var dårlig gjestfrihet fra Norge. Veldig sterke prestasjoner, både i bakken og i sporet. Det er veldig imponerende, sier sportssjef Ivar Stuan til NRK.

Westvold Hansen har vunnet alle verdenscuprennene hun har stilt opp i de siste tre sesongene.