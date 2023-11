– Det føles helt jævlig godt, ropte Jenssen til NRK like etter målgang.

– Det er vanskelig å sette ord på, det bare svartner på slutten der. Det var bare å mose på, og knuse dem.

Jenssen kom inn som reserve for Sjur Røthe som måtte stå over på grunn av sykdom. Og den sjansen lot ikke Jenssen gå fra seg.

– For en prestasjon. Han kom inn i siste time for en syk Sjur Røthe. Var ikke tenkt at han skulle gå denne distansen, kom inn som reserve og blir seiersherre på en imponerende måte, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Like etter at han kom i mål stod han og brakk seg i målområdet, noe som er langt fra en sjeldenhet for 27-åringen.

VANE: Slik stod Jenssen like etter målgang. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Nå er han kjent for en seier i verdenscupen, men før i dag var han mest kjent for spyklipp på VGTV, spøker Didrik Tønseth.

Hovedpersonen er glad for å kunne bli husket for noe annet.

– Ja, det er jeg glad for. Alltids glad for å bli husket for å vinne i verdenscupen. Hadde du sagt det til meg for en liten stund siden så hadde jeg kanskje bare fliret mer av det enn jeg hadde trodd på det, sier Jenssen.

Langrennskometen er kjent for å spy Du trenger javascript for å se video.

– Bare å ta av seg hatten

Spyingen kan nesten kalles et varemerke, så ofte som det skjer.

– Han står jo og spyr i målområdet hver gang, så han kan å ta seg ut. Det kan han, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Og etter seier og litt spying, fulgte det bare lovord fra lagkameratene.

– Vi vet at han var litt nervøs i dag og det så vi på han. Jeg unner han denne veldig, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

– Det er bare å ta av seg hatten i dag altså. Jeg fryktet han var god i dag, jeg vet han er god på det her, men at han skulle slå alle her i dag. Det hadde jeg ikke trodd, sier Simen Hegstad Krüger.

Også Martin Løwstrøm Nyenget lot seg imponere av sin «gale» lagkamerat.

KJEMPET: Krüger og de andre nordmennene kjempet lenge i tet, men ingen hadde sjans mot Jenssen. Foto: Jussi Nukari / NTB

– Det er han som er favoritt i dag. Jeg vet han er veldig god på en sånn her avslutning, og jeg så for meg et løp hvor det kom til å bli ganske høy fart og at typer som han som har bra avslutning, spesielt med motbakke og tøff avslutning, klarer å være med – og da har han en bra avslutning. Han er jo rimelig gal i hodet, sier Nyenget.

– Hva legger du i gal i hodet?

– Det er folk som tar seg ut sånn som Jan Thomas. Der er han god.

Resultat, 20 kilometer fri teknikk, menn Ekspander/minimer faktaboks Jan Thomas Jenssen Michal Novak Harald Østberg Amundsen Mika Vermeulen Simen Hegstad Krüger Pål Golberg Didrik Tønseth Andrew Musgrave Iver Tildheim Andersen Beda Klee Øvrige norske: 11. Martin Løwstrøm Nyenget

21. Johannes Høsflot Klæbo

Nyenget hadde luke

Kvartveis i løpet, altså etter fem kilometer, var det østerrikske Mika Vermeulen som ledet an med Nyenget hakk i hæl, tett etterfulgt av Pål Golberg, Klæbo.

Etter ytterligere en kilometer fikk østerrikeren og Nyenget en liten luke.

TETEN: Nyenget hadde lenge luke ned til resten av feltet. Foto: Anders Wiklund / AP

Ved passering på syv og en halv kilometer var det drøye ti sekunder fra Nyenget ned til følgegruppa, med blant andre Klæbo, og det så ikke ut til at noen umiddelbart startet en innhenting av tetduoen.

– Nå kikker Løwstrøm Nyenget bakover, påpeker NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg da luka økte for nordmannen.

Samtidig havnet Harald Østberg Amundsen i trøbbel. Nordmannen brakk staven på samme sted som Jessie Diggins gjorde tidligere søndag, men slapp blodig ansikt og fikk raskt en ny en av Sjur Ole Svarstad.

Svenske måtte bryte

Halvveis i rennet begynte luka til teten å minske noe, da gruppa bak satte opp farten. Jules Lapierre ledet an, foran en hel haug med nordmenn.

En drøy kilometer senere var det plutselig samlet felt og Simen Hegstad Krüger som tok over drajobben i front, etterfulgt av Vermeulen, Golberg, Amundsen, Nyenget og Klæbo.

15 kilometer inn var de norske mer spredt i feltet enn tidligere, fremdeles med Krüger i front, Andrew Musgrave og Nyenget.

For svenskene ble det en tung dag. Calle Halfvarsson havnet langt bak, og William Poromaa måtte bryte halvveis ut i rennet. Svensken skadet ryggen i sesongåpningen.

Her faller Poromaa Du trenger javascript for å se video.

Med to og en halv kilometer igjen var Klæbo den eneste nordmannen som havnet et stykke bak, resten holdt greit følge i front.

Det hele endte med en spurt som hovedsakelig stod mellom den norske reserven Jan Thomas Jenssen og tsjekkiske Michal Novak. Jenssen hadde ligget tett på tetgruppa lenge. Til slutt var det Jenssen som var sterkest av de to og stakk av med sin første verdenscupseier.

Harald Østberg Amundsen ble nummer tre, til tross for stavbrekk underveis. Men mest fornøyd var søndagens seiersherre.