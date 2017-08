Bryte-Berge innrømmer gambling: Byttet stil rett før VM

Se Stig-André Berges VM-åpning tirsdag fra klokken 10.00 her.

Denne uka er Stig-André Berge en av favorittene under VM i bryting starter i Paris. Men veteranen er mer usikker enn på lenge.

Til tross for en alder på 34 år, har Berge bestemt seg for å satse videre og samtidig endre stil. Bronsevinneren fra Rio er kjent for å «male motstanderne i stykker», men går nå mer teknisk til verks for å sikre medalje i Tokyo.

– Jeg kunne fortsatt samme stilen og dunka på videre, men nå jobber jeg mer med tekniske ting. Jeg har kun fokus på det, og vil ikke falle tilbake i det gamle sporet, sier Berge.

I tillegg er regelene for gresk-romersk bryting endret siden OL. Berge er kjent for å ta mange poeng gjennom tvunget «parterre»-posisjon - hvor man har overtaket liggende på matta - men den muligheten er nå fjernet.

I JAPAN: Stig-André Berge på plass i brytehallen i Japan, der han var på treningsleir i to uker. Foto: NRK

Starter på nytt

Og det er frustrerende for en 34-åring å endre gamle vaner.

– Jeg har vært mye frustrert. I Japan gikk jeg seks kamper med dømming, og jeg scoret ikke et eneste teknisk poeng. Det har vært hardt!

– Hvordan har det vært å starte helt på nytt?

– En mental utfordring. Jeg vet at jeg har et annet nivå inne, men da hemmer jeg utviklingen.

Landslagskollega Felix Baldauf har fulgt endringen til Bryte-Berge.

– Han har utviklet seg enormt på det stående, og selv om «parterre» nå er borte, så skal det ikke være noe problem siden han er en av de mest fysiske bryterne i verden. Men det er klart det har vært en omstilling for ham, sier Baldauf.

RØK UT: Shinobu Ota vinner OL-kvartfinalen mot Stig-André Berge i Rio. Foto: Jack Guez / AFP

Både Berge og Baldauf er blant favorittene i VM, men Berge er innstilt på at han må bli langt bedre for å ta medalje i mesterskapene framover – og i OL i 2020.

– Nivået mitt i Rio holder ikke til bronse i Tokyo. Derfor må jeg utvikle meg videre, sier Berge.

Sliter mot asiater

Han kom nylig hjem fra et to uker langt treningsopphold i nettopp Tokyo, der OL skal arrangeres i 2020.

I Rio i fjor røk han ut mot japanske Shinobu Ota. Det har vært Berges akilleshæl.

– I Japan har jeg hatt syv-åtte stykker som kun er interessert i å grisejule meg. For meg er det avgjørende å bli kjent med stilen, den har jeg alltid slitt med, sier Berge.