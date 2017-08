Felix Baldauf ute av bryte-VM

Felix Baldauf er også ute av bryte-VM i Paris etter at også håpet om bronsemedalje også glapp. Felix Bauldauf gikk på et stygt 0-11-tap (teknisk fall) mot Rustam Assakalov fra Usbekistan i åttedelsfinalen i 98-kilosklassen. Baldaufs videre håp om en medalje lå i at 33-årige Assakalov skulle ta seg helt til finalen, men det skjedde ikke.