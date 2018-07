Brostein, sidevind og knalltøffe fjell: – Du må ha litt flaks

7. juli. Etappe 1: Noirmoutier-en-l'Île → Fontenay-le-Comte, 189 km, flat.

Sending NRK Sport: 11.03-16.30.

Stoltenberg: Spurtetappe, men ca. 110 av 182,5 km på denne etappen går nær kysten. Vind kan derfor bli et tema.

8. juli. Etappe 2: Mouilleron-Saint-Germain → La Roche-sur-Yon, 183 km, flat.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: En ny dag for spurterne, og vinden kan spille en rolle også på denne etappen.

9. juli. Etappe 3: Cholet → Cholet, 35 km, lagtempo.

Sending NRK Sport: 14.03-1815.

Stoltenberg: Hvilken sammenlagtkandidat taper tid grunnet manglende tempoegenskaper innad i laget?

10. juli. Etappe 4: La Baule → Sarzeau, 192 km, flat.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Ny spurtetappe, men i Bretagne er det kupert landskap. Her kan utbrytere kan unna.

11. juli. Etappe 5: Lorient → Quimper, 203 km, kupert.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Denne er kupert, og trolig for hard for mange av spurterne. Kanskje får Edvald lov til å gjøre et forsøk? Lukter derimot Peter Sagan lang vei.

12. juli. Etappe 6: Brest → Mûr de Bretagne Guerlédan, 181 km, kupert.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Mur de Bretagne to ganger siste 18km! Heftig dag, hvor vi kun kan krysse fingrene for Edvald-magi. Blir trolig for tøft, selv for Edvald.

13. juli. Etappe 7: Fougères → Chartres, 231 km, flat.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Årets lengste etappe på 231 km. Dette bli spurt eller bruddseier, litt motbakke i selve spurten passer Kristoff bra.

14. juli. Etappe 8: Dreux → Amiens, 181 km, flat.

Sending NRK Sport: 10.30-16.00.

Stoltenberg: Lettkupert, og trolig blir det brudd-bonanza fra Frankrike på Bastilledagen. Kan blåse en del her også.

15. juli. Etappe 9: Arras → Roubaix, 154 km, brostein.

Sending NRK Sport: 13.03-16.30.

Stoltenberg: 15 partier med brostein, totalt 21,7 km humpete underlag. Dagens to spørsmål: Hvilken sammenlagtkanon roter det til? Kan vi få norsk seier på denne etappen? En del spurtere kan fort ramle av.

16. juli. Hviledag.

17. juli. Etappe 10: Annecy → Le Grand-Bornand, 159 km, fjell.

Sending NRK Sport: 14.03-18.30.

Stoltenberg: Etter hviledagen kommer årets første skikkelige fjelletappe, med totalt 35 km kategorisert motbakke og nesten 8 % i snitt. Fire tøffe bakker, på Gileres er det til og med 2 km grus opp mot toppen! Fra siste fjell er det 14,5 km flatt/utfor.

18. juli. Etappe 11: Albertville → La Rosière-Montvalezan, 108 km, fjell.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Årets første toppfinish til La Rosière. Kun 108,5 km gjør at denne blir heftig, spesielt siden 48,3 av disse kilometerne er i kategorisert motbakke! 2. cat, 1. cat og 2x HC-cat denne dagen.

19. juli. Etappe 12: Bourg-Saint-Maurice → L'Alpe d'Huez, 175 km, fjell.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Toppfinish igjen, til legendariske Alpe d’Huez. Denne etappen inneholder hele 71,5 km kategorisert motbakke! Col de Madeleine, Col de la Croix de Fer og Alpe d’Huez.

20. juli. Etappe 13: Bourg d'Oisans → Valence, 169 km, flat.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Spurtetappe, som blir et lite hvileskjær for slitne klatrebein.

21. juli. Etappe 14: Saint-Paul-Trois-Châteaux → Mende, 188 km, kupert.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Kupert dag, og avslutningen er heftig. 3 km med over 10 %, før de siste 1,5 km går flatt nedover mot målgang på flystripa i Mende.

22. juli. Etappe 15: Millau → Carcassonne, 181 km, fjell.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Fjelletappe, med 25 km klatring. MEN 41,5 km utfor/flatt fra siste fjell til mål. Perfekt for et brudd.

23. juli. Hviledag.

24. juli. Etappe 16: Carcassonne → Bagnères-de-Luchon, 218 km, fjell.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Her får vi tre fjell i løpet av de siste 70 km, med 10km utfor fra siste topp til mål.

25. juli. Etappe 17: Bagnères-de-Luchon → Saint-Lary-Soulan, 65 km, fjell.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: En ekstrem etappe. Bare 65 km, hvor 38 av disse går oppover (med snitt på 8 %) og resten nedover. Årets tredje og siste toppfinish. Spesiell startordning. De 20 beste i sammendraget starter i første rekke, så de 20 neste osv. Hvem våger vente inn hjelpekorpset?

26. juli. Etappe 18: Trie-sur-Baïse → Pau, 172 km, flat.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Flat etappe til velbesøkte Pau. Siste sjanse for spurterne før Paris. Hvem har hjelpere med krefter igjen til å kontrollere denne etappen?

27. juli. Etappe 19: Lourdes → Laruns, 200 km, fjell.

Sending NRK Sport: 13.03-18.00.

Stoltenberg: Siste fjelletappe, 59,5 km kategorisert motbakke. Episke Tourmalet midtveis og Aubisque til slutt. 4800 høydemeter skal forseres denne dagen.

28. juli. Etappe 20: Saint-Pée-sur-Nivelle → Espelette, 31 km, tempo.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Tempo, kun 31 km, men denne er kupert! I hovedsak fire bakker, den siste er 900 meter med over 10 % stigning. Her avgjøres sammendraget i 2018!

29. juli. Etappe 21: Houilles → Champs-Élysées, 115 km, flat.

Sending NRK Sport: 14.03-18.00.

Stoltenberg: Den klassiske spurten i Paris! Er vi fortsatt med? Kan vi vinne igjen?