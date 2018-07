– Rytterne vil være fullstendig utkjørt etter den første Tour de France-uka

– Rytterne vil være fullstendig utkjørt etter de første ni dagene. Alle rytterne vil være mentalt stresset og fysisk helt utslitt, sier Ryder til NRK.

Team Dimension Data-sjefen tror spesielt det tøffe terrenget og de varierende forholdene vil bli svært krevende.

FORBEREDT PÅ TØFFE LØYPER: Team Dimension Data-sjefen tror rytterne vil være utslitt allerede etter de første ni etappene. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Det starter i Nord-Vest Frankrike. Veiene er tøffe, været er varierende og vinden kommer til å blåse. Det er et ekstremt tøft terreng i denne første uka og jeg tror det kommer til å være veldig stressende for rytterne.

– Kanskje en av de aller tøffeste

Ryder påpeker at det blir viktig å ha et veldig sterkt lag når de skal begi seg ut på det som kanskje blir en av tidenes tøffeste Tour de France.

– Det kommer til å bli en veldig tøff første uke. Kanskje en av de aller tøffeste. Det gjelder å ha et veldig sterkt team som kan få sprinterne i mål på friskest mulig måte.

PÅ PLASS: Edvald Boasson Hagen er på plass i Frankrike og gjør seg klar for en tøff start på årets Tour. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Boasson Hagen og resten av laget er nå på plass i Frankrike for å gjøre seg klar til startskuddet går lørdag 7. juli. 31-åringen som deltar i sitt åttende Tour de France er forberedt på at det kan bli tøft.

– Det er noen tøffe etapper som kan bli utfordrende, spesielt for spurtere og alle egentlig. Det er veldig kort og bratt til tider, og stort tidspress, og da er det fort gjort å ryke ut, sier han.

– Sidevind kan være avgjørende

Ole Kristian Stoltenberg, som skal kommentere Tour de France på radio for NRK, er enig i at det blir tøff start for rytterne.

VARIERT START: Ole Kristian Stoltenberg skal kommentere årets Tour de France på radio. Han tror det blir en veldig variert start. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er en krevende start. Det er en veldig variert start fordi man har en del spurtetapper hvor sidevind kan være avgjørende. Det er ganske slitsomt. Det er også noen korte, bratte etapper som blir ganske masete for å si det mildt. Og så har man en brosteinsetappe før man tar en hviledag.

– Hvordan vil dette påvirke rytterne?

– Jeg tror hvert lag må velge hvilke ryttere som får sjansen. For eksempel med Dimension Data, på de flate dagene så må de passe på Cavindish, slik at han får spurte. Og så kommer det noen kuperte etapper de kanskje kan kjøre for Edvald. De må nok bare disponere innad i laget.