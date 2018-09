Brann herjet i toppkampen - la press på Rosenborg 

– Det er helt fantastisk å høre på gjengen bak der. Vi gjør dette for dem og det er godt de er med oss, sier Kristoffer Barmen til Eurosport etter kampslutt - med henvisning til Brann-supporterne som hadde møtt opp på Haugesund Stadion lørdag kveld.

Han og de andre ti som startet kampen åpnet nemlig forrykende og hadde scoret to mål før enkelte supportere hadde fått satt seg ned på setene sine. Etter hvilen vartet nettopp Barmen opp med en praktscoring.

Selv om Haugesund fikk seg et trøstemål mot slutten blir tre poeng med hjem til Bergen.

La press på Rosenborg

Det betyr at Brann står med 47 poeng idet åtte serierunder gjenstår. Gullkampen i årets Eliteserie ser ut til å bli et ordentlig rotterace mellom bergenserne og Rosenborg. Trønderne står med én kamp mindre spilt og 46 poeng.

Søndag reiser de til Oslo for å møte et formsterkt Vålerenga... Plutselig får ikke Brann bare låne tabelltoppen i ett døgn...

– En ekstremt viktig kamp. En kamp vi må vinne for å være med der oppe. Vi er utrolig glad i dag, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

BARE GLEDE: Branns Vito Wormgoor (øverst) jubler etter 2-0 målet til Gilli Rólantsson i kampen mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Takket for tilliten

Det var ikke mye som minnet om en toppkamp på Haugesund Stadion til å begynne med. Allerede i det niende spilleminutt vartet Brann opp med et praktangrep. Ruben Yttergård Jenssen fant Kristoffer Barmen, som videre spilte til Gilbert Koomson på venstresiden. Kantspilleren dro en finte før han tittet opp og slo inn i feltet. Der stod Daouda Bamba klar.

Midtspissen, som ble hentet fra Kristiansund i sommervinduet, hadde sin aller første kamp fra start. Han takket for både tillit og presist innlegg med å stange ballen kontant via gresset og videre i mål.

Vondt ble til verre for Haugesund drøye tre minutter senere. Alexander Stølås gjorde en stor feil inne på egen halvdel. Gilli Rólantsson utnyttet det og stormet mot mål. Alene med Per Kristian Bråtveit gjorde han ingen feil. 2-0 var et faktum – og et resultat som stod seg til pause.

Gull-sang

Det ble ikke så mye bedre for vertene etter hvilen. Da kampuret passerte 50 minutter følte Brann-fansen seg åpenbart trygge på tre poeng. «Gullet ska hem», runget fra borteseksjonen.

Da satte Kristoffer Barmen den endelige spikeren i kista. På en kontring dro han seg inn mot Haugesunds 16-meter. Med et perfekt skudd limte han ballen i lengste stolpe og i mål.

– Ronaldo-nivå! skrøt Brann-midtbanespiller Ruben Yttergård Jenssen til lagkameraten i et Eurosport-intervju.

Selv om vertene fikk et trøstemål på en corner i det 80. minutt, signert Fredrik Pallesen Knudsen, ble det aldri ordentlig spennende de siste ti minuttene pluss tillegg.

Dermed tok Brann tre ekstremt viktige poeng - og gullkampen lever i beste velgående.