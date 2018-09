Haugesund gjør spådommene til skamme: – Fantastisk å motbevise eksperter

Laget hans har nemlig gjort alle spådommer til skamme i Eliteserien. NRK-ekspert Karl Petter Løken var blant de som ikke trodde Haugesund var sterke nok til å henge med, og både TV 2 og VG spådde 14. plass og play off-spill før sesongen.

Eurosport var litt «snillere» og tippet trener Eirik Hornelands mannskap på 13. plass.

Men slik har det altså ikke blitt. Lørdag klokken 18.00 skal de hjemme på Haugesund stadion forsøke å kappe inn serietoer Branns seks poengs forsprang på dem.

– Det er fantastisk å motbevise eksperter, som de tror de er. Det at vi blir tippet på hodet og ræva ned før ligaen starter... Det er deilig å stå her og ligge på tredjeplass. Vi har jobbet hardt i oppkjøringen og nå i sesong. Det blir viktig å prestere videre og få gode resultater, så skal vi le høyest og best til slutt, sier Fredrik Pallesen Knudsen til NRK.

«... lang og tung sesong»

KLAR FOR TOPPKAMP: Haugesunds Fredrik Pallesen Knudsen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

TV 2s Jesper Mathisen innrømmet riktignok i sitt tips at det var vanskelig å plassere et lag som Haugesund, men avsluttet spådommen med følgende utsagn:

«Selv om Haugesund har fått tilbake en veldig inspirert og motivert Grindheim, tror jeg dette kan bli en lang og tung sesong for Horneland & co.».

Karl Petter Løken trakk også frem Grindheim som en klar forsterkning, men at det ville sett «veldig mørkt ut» uten ham.

VG trillet terning på eliteserielagenes lagdeler. Forsvaret, angrepet, benken og treneren ble alle belønnet med en toer.

– Undervurdert spillerkjøp

Knut Espen Svegaarden var én av to journalister som gjorde vurderingen i VG. Han har ingen problemer med å innrømme at han, som mange andre, har bommet på Haugesund.

– For de kommer ikke til å falle så langt ned på tabellen nå innspurten uansett. Grunnen til at vi tippet dem der, var at laget så ikke veldig bra ut, sier han – og viser til hvorfor:

– Vi har nok undervurdert noen av spillerkjøpene. For en del har slått bra til. Og så har de en klok fotballtrener. I tillegg har en del andre lag underprestert, som Strømsgodset, delvis Molde og Vålerenga, sier Svegaarden – og legger til at i VG-lupen var det ikke mange poeng som skilte sjetteplassen fra Haugesund på 14. plass.

Mathisen har for øvrig ikke besvart NRKs henvendelse.

– Kan bli gull

Pallesen Knudsen begrunner årets suksess med at laget har spillere med såkalt x-faktor, de har trent hardere, bedre og er et annet lag enn i fjor. Han slår også fast at spillerne er bedre mentalt denne sesongen.

Når NRK påpeker at det kan bli både sølv og bronse, svarer 22-åringen slik:

– Det kan til og med bli gull. Rosenborg kan snuble, de har mange tøffe bortekamper igjen. Vi skal bare stå på, vi, så får de andre skjelve i buksene. For Haugesund er ikke noe å gjemme under teppet lengre.

– Umulig å slå oss

OPPLEVER SUKSESS: Haugesund-trener Eirik Horneland, her fra kampen mot Rosenborg i mai i år. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

For trener Horneland har følgende suksessfaktorer vært viktige i 2018:

– Sterk garderobe, sterk kultur. Vi jobber hardt for hverandre, har en bra «attitude», bra moral. Det at vi vil veldig sterkt sammen. Det er først og fremst det, sier han.

Og hvordan blir det å møte Brann?

– Jeg skal vinne dueller og føle at jeg er i kampen. Føle at lagkameratene er rundt meg. Da får man en fantastisk følelse. Får vi lagfølelsen alle sammen, så blir det umulig å slå oss, spår Pallesen Knudsen.