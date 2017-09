Brækhus' neste motstander: – Cecilia er veldig falsk

– Som person har jeg ingen respekt for Cecilia. Hun er en diva. Hun er ikke noe trivelig sosial og er veldig falsk, sa Brækhus' motstander på en pressekonferanse på Ullevaal.

Cecilia Brækhus lo av anklagene før svensken fortsatte å angripe bergenseren.

– Veldig mange i Norge liker henne ikke. Hun kan ikke engang hilse på gamle treningskamerater hun har hatt, sa Mikaela Laurén til et samlet pressekorps.

Satser på reprise

Det blir andre gang den norske bokseprofilen møter svensken. Laurén er 41 år gammel og sist gang bokserne møttes, i 2010, endte det med knockoutseier for Brækhus i syvende runde.

– Jeg tror det kommer til å bli et fyrverkeri av en kamp. Dette er tydeligvis noe hun har drømt om i flere år og det er tydeligvis høydepunktet i hennes karriere, sier Cecilia Brækhus til NRK etter pressekonferansen.

Laurén mener at hun har større sjanser for å slå Brækhus i oktober enn for syv år siden.

– Da var jeg veldig fersk i boksing. Jeg har trent og ventet på denne fighten i syv år. I dag er jeg en bokser, det var jeg ikke da, sier svensken til NRK.

HETT: Det ble ampert mellom Cecilia Brækhus og Mikaela Laurén på dagens pressekonferanse. Kampen går i Stokke 21. oktober. Foto: Anders Engeland / NRK

– Grenser for hva en verdensmester kan ta

Sist gang de to kamphanene møttes ble det altså en klar seier for Cecilia Brækhus. På dagens pressekonferanse sier bergenseren at Laurén har «snakket seg til en boksekamp».

– Hun har kalt meg alt fra diva til tjukk omtrent. Så jeg synes det beste stedet å gjøre opp en gang for alle er i bokseringen, sier Brækhus.

Og legger til:

– Det er grenser for hva en verdensmester kan ta. Nå har hun vært ute i flere år og jeg blir litt sliten av det.

Bryr seg ikke om kritikken

Til NRK utdyper Laurén hva som ligger bak hennes karakteristika om Brækhus som «falsk».

– Jeg synes ikke hun er en ydmyk person, hun er en diva og tror veldig høyt om seg selv.

Brækhus bryr seg på sin side ikke særlig om kritikken svensken kom med på dagens pressekonferanse.

– Jeg er ikke en diva. At hun oppfatter meg som en diva tar ikke vekk nattesøvnen min for å si det sånn.

Kampen vil gå 21. oktober i Stokke Oslofjord Convention Center.