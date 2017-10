Laurén klinte til med kyssestunt mot Brækhus

– Mer kjærlighet enn det blir det ikke. Vi er ikke så gode venner, så det er den største kjærlighetsbekreftelsen hun kommer til å få fra meg, sa Laurén etter opptrinnet.

Lørdag skal Brækhus og svenske Laurén møtes for andre gang i ringen, denne gangen i Melsomvik utenfor Stokke.

De to møttes også i 2010. Da vant Brækhus på teknisk knockout.

Pågangen for å se Cecilia Brækhus-kampen til helgen er imidlertid tam. Det kan være litt av årsaken til mandagens opptrinn under pressekonferansen med de to bokserne.

OVERRUMPLET: Slik svarte Brækhus på kysset. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Svarte med ørefik

De to rivalene poserte for fotografene da Laurén plutselig slo til med et smellkyss midt på munnen til sin norske motstander.

En lettere sjokkert Brækhus fikk fullstendig latterkrampe etter det overraskende stuntet til svensken og svarte med en spontan ørefik.

– I haven't got that in a while, lo bergenseren.

– Det var veldig overraskende, det har aldri skjedd før, sier hun.

Den norske mesteren tror stuntet var et forsøk på å sette henne ut før helgens oppgjør.

– Det greide hun, men det skal mer til å sette meg ut på lørdag, sier en lattermild bokser.

– For hver kamp så blir det tøffere for meg. Men søndag er jeg fortsatt verdensmester, understreker en seierssikker Brækhus.

– Aldri vært bedre

Laurén har også tidligere forsøkt å skape blest om kampen ved å gå til verbalt angrep mot Brækhus. Da de to bokserne gjestet Skavlan beskrev svensken den norske bokseren som en «kald person».

På en pressekonferanse i september ble det også munnhuggeri mellom de to motstanderne.

Mandag uttalte svensken at hun aldri har vært i bedre form enn hun er nå.

– Jeg har aldri vært bedre. Og jeg kommer for å knocke Cecilia ut. Ellers hadde jeg ikke vært her, sa Mikaela Laurén før kysset kom.

– Jeg tror at det vil være det som kreves for å vinne på hennes hjemmebane.

Les også: Brækhus: – Jeg kan plutselig gi meg