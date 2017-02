Brå på dagen 35 år etter: – Irriterende å se på

– Jeg skjønner hvorfor du ringer, ja, sier Oddvar Brå og ler.

I dag er det 35 år siden uhellet som utløste det legendariske spørsmålet «Hvor var du da Brå brakk staven?». 25. februar 1982, det var ski-VM i Oslo, siste etappe på stafetten og Brå knekker staven i et forsøk på å passere Aleksandr Zavjalov.

Det hele ender med delt gull mellom Norge og Russland. Lørdag fikk Brå nok en påminnelse om 82-VM da Martin Johnsrud Sundby knakk staven i et forsøk på å stikke fra Sergej Ustjugov i gullduellen.

– Nei, dette var dumt altså. Ikke noe artig. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men han glapp den ene staven, og da var løpet kjørt. Irriterende å se på, sier Brå.

På hytta

– Hvor var du da Martin Johnsrud Sundby brakk staven?

– Jeg var foran TV-en på hytta på Røros. Og nå skal jeg ut på ski. Det er uvanlig mye snø her oppe i år, forteller Brå.

– Vekker det vonde minner å se slike stavbrekk?

– Nei, det gjør vel ikke det. Man må legge ting bak seg, men det forfølger man jo på et vis. Jeg har opplevd dette selv.

Brå husket at stavbrekket i Oslo skjedde den 25. februar, men tenkte ikke på at det var på dagen 35 år siden før han ble minnet på det under NRKs sending fra Lahti.

– Hvordan det hadde gått med Martin vet man jo ikke, men han dro til skikkelig. Ustjugov så utrolig sprek ut i dag. Å få noen sekunder på ham er ikke lett, men det er dumt vi ikke fikk oppleve en spurt. Sånn er idretten, sier Brå.

Sundby: – Uffameg

Også Sundby ble minnet på at det er 35 år siden Brås stavbrekk da han ble intervjuet av NRK etter sølvløpet i Lahti lørdag.

– Det er det 35 år siden i dag, ja? Uffameg. Det er ikke en morsom historie å følge opp, sier Sundby.

– Vi får håpe det er 35 år til neste gang, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til NTB.