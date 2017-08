Bør Liverpool selge Coutinho?

Den siste utviklingen i Coutinho-saken skal være at spilleren har levert inn en transfer-søknad til klubben.

Det er mye med 90 millioner pund for en spiller som ønsker seg bort.

Det kan nesten virke som en gavepakke.

Barcelona er desperate etter å erstatte superstjernen Neymar, som har gått til Paris Saint-Germain for 198 millioner pund. De har mye cash, men lite tid. Førstevalgene skal være Philippe Coutinho og Dortmunds Ousmane Dembélé.

HELTEN: Philippe Coutinho var Liverpools klart beste spiller i fjorårssesongen. Her med lagkamerat Adam Lallana. Foto: Peter Nicholls / Reuters

De har budt 90 millioner pund for Coutinho, som Liverpool kjøpte for 8,5 millioner i 2013. Brasilianeren har fortalt Liverpool at han ønsker å dra.

De røde kan altså motta den nest-største overgangssummen i fotballens historie for en spiller som vil bort.

Men et eller annet har likevel fått Klopp til å si nei.

Klopp har blitt sviktet før

På én måte har Klopp vært her før. På en annen måte er dette en ny situasjon.

I Dortmund mistet han flere slike nøkkelspillere. Shinji Kagawa dro til Manchester United, mens Mario Götze og Robert Lewandowski ble hentet av erkerivalen Bayern München. Götze ble kjøpt ut av kontrakten; Lewandowski gikk gratis fordi han ikke hadde fornyet kontrakten.

I begge tilfeller var det ingenting Klopp kunne gjøre.

Men denne gangen har han mer makt. Coutinho fortalte Liverpool i går at han ville dra til Barça, men er fanget av femårskontrakten han skrev under på i januar. I England finnes det ikke klausuler. Derfor kan Liverpool sette ned foten.

– Liverpool er ikke en klubb som trenger å selge spillere. Dét er satt i stein, sa Klopp torsdag.

Cesc, Cristiano... Coutinho?

Dette er imidlertid en type saga som pleier å ende dårlig for engelske klubber. Få klarer å stå imot når Barça og Real Madrid lokker.

Stjerner som Cristiano Ronaldo, Cesc Fàbregas og Gareth Bale var egentlig heller ikke til salgs, men dro til Spania uansett. Samme hvor mye man står imot, blir spillernes ønsker som oftest oppfylt. For sin del har Liverpool mistet Luis Suárez til Barça, og selv Manchester City fikk viljen sin da de jaktet Raheem Sterling.

Det må derfor friste å bare ta pengene for Coutinho, spesielt når summen er høyere enn de til Ronaldo, Fàbregas, Bale og Suárez.

Av samme årsaker må Klopp ha spesielle grunner til å verdsette ham så høyt.

OVERGANG: Barcelona leter etter en erstatter etter Neymars overgang til Paris Saint Germain. Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Tite liker Philippe

Og skal man prøve å forstå Klopps tankegang, kan man like gjerne begynne med tallene.

Coutinho var Liverpools delt toppscorer i ligaen forrige sesong, med 13 mål. Med syv målgivende var han spilleren som var involvert i flest mål. Han tok også dødballer og styrte mye av spillet.

Tite, Brasils landslagstrener, er mildt sagt en fan.

– Hvem vil vel ikke ha Coutinho? Den magien han har, evnen til å skape ting, måten han forandrer rytmen og styrer spillet på... Slike kvaliteter er viktige for ethvert lag.

I en alder av 25 år vil Coutinho dessuten kun bli bedre. Men vil ikke Liverpool kunne erstatte ham for mindre enn 90 millioner pund?

Større, ikke mindre

I en annen situasjon, kanskje. Men akkurat nå bør de gjøre stallen større, ikke mindre.

Historikkens tale er klar: De røde har kun klart topp fire to av de siste åtte årene. Den forrige treneren som havnet der to år på rad, var Rafa Benítez i 2009. Og de to siste gangene Liverpool klarte det, hadde de fordelen av å ikke spille i europeiske turneringer.

Det sier litt om viktigheten av en stor stall. Og Klopp har allerede blitt advart.

For selv forrige sesong, da Liverpool hadde et av de letteste kampprogrammene blant topplagene, ble stallen for tynn. Sadio Mané dro til Afrikamesterskapet i desember, akkurat da kampene hopet seg opp og skadelisten vokste. Tittelhåpet forduftet i løpet av noen uker.

Nå blir det enda tøffere. Som Antonio Conte, trenger Klopp både kvalitet og kvantitet.

NY MANN: Moahmmed Salah (t.v.) Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Coutinho har nøkkelen

Heldigvis for Liverpool har de hatt mer suksess enn Chelsea her. De har beholdt de viktige spillerne, og hentet vingen Mohamed Salah, backen Andy Robertson og spissen Dominic Solanke.

Spesielt lynraske Salah fremstår som et av ligaens best spennende kjøp.

Dette kan antyde at Liverpool har råd til å selge Coutinho. Slik er det ikke.

Coutinho vil nemlig ta opp en ny posisjon hvor de allerede er sårbare. Klopp har fått en formidabel angrepstrio i Mané, Salah og Roberto Firmino, pluss alternativer som Solanke, Daniel Sturridge, Divock Origi og Danny Ings. Dette betyr at Coutinhos kreativitet til flyttes ned på midtbanen.

Her har Klopp kun Georginio Wijnaldum, Adam Lallana, Emre Can og Jordan Henderson, fordelt på tre posisjoner. Lallana er attpåtil ute med skade i to måneder.

Dessuten er Coutinho lagets eneste skikkelige playmaker. Det er han som spiller de forløsende pasningene. Det at han nå kan brukes sentralt, vil klemme inn mer kreativitet i laget, noe som blir spesielt viktig mot de defensive bunnlagene Liverpool har slitt så ofte mot.

Med andre ord: Han er løsningen på lagets største problem.

Nei til Keïta, nei til Van Dijk

I tillegg vil Liverpool slite med å finne en erstatter på så kort tid.

Vi er i midten av august, og en nykommer vil måtte tilpasse seg laget på et tidspunkt hvor sesongen allerede er i gang. Og det er om en spiller av Coutinhos kaliber i det hele tatt er tilgjengelig.

Liverpool vet hvor sprøtt overgangsmarkedet er. De har budt 66 millioner pund på RB Leipzigs midtbanespiller Naby Keïta, uten hell. De var villige til å bla opp 60 millioner for Southampton-stopperen Virgil van Dijk, men ble anklaget for å kontakte spilleren ulovlig. Jakten på Van Dijk er ikke over, men Klopp har erfart hvor vanskelig det er å skaffe seg kvalitet.

Derfor må Liverpool først og fremst beskytte det talentet de har.

Og med mindre alternativet er at Coutinho nekter å spille, vil selv ikke 90 millioner pund kunne kompensere for tapet, med hensyn til rollen han har i laget og forutsetningene de har til å erstatte ham før overgangsvinduet stenger i slutten av august.

Kanskje vil det gi mening å la ham gå på et senere tidspunkt. Men ikke akkurat nå.