Slik vil de nye stjernene prege Premier League-lagene

Det finnes alltid usikkerhetsmomenter når spillere ankommer Premier League.

Den fysiske spillestilen er ikke for alle. Prislappen øker forventningene. Storspillet skal overføres til et nytt land, en ny liga, et nytt lag.

Blant de seks fremste lagene venter kun Tottenham på sitt første storkjøp. Resten har handlet minst én stjerne som forventes å styrke førstelaget.

Hvem er de, og hvilke roller vil de få? Her er en titt på fem av dem:

Alexandre Lacazette, Arsenal

MÅLSCORER: Alexandre Lacazette scoret hele 76 mål for Lyon. Det blir spennende å se om det blir like mange for Arsenal. Foto: Aly Song / Reuters

Den franske spissen har scoret 76 mål for Lyon de siste tre sesongene i Ligue 1. Det er et vanvittig tall, og selv om 20 kom fra krittmerket, har Arsenal åpenbart hentet en klinisk avslutter.

Prislappen på 53 millioner euro antyder at Lacazette vil spille fast. Det betyr at Arsène Wenger går tilbake til en mer mobil spiss, etter noen år med en statisk hodespiller (Olivier Giroud) og en tilbaketrukken spiss (Alexis Sánchez). Det er en slik type Arsenal tradisjonelt har vært best med.

I likhet med en viss annen eks-Arsenal spiss er Lacazette en gammel ving som har blitt omgjort til målscorer. Han er rask, tar lure løp og trives i bakrom.

Wenger sier han vil fortsette med 3-4-3-systemet som fungerte så fint mot slutten av forrige sesong. Dermed vil Lacazette spille foran Sánchez og Mesut Özil. Spesielt Özil vil få flere muligheter til å spille stikkere, mens Sánchez får en mer bevegelig kombinasjonsspiller som kan løpe ut på kant og dra med seg forsvarsspillere.

Alt i alt virker Lacazette en god match for Arsenals system.

Álvaro Morata, Chelsea

CHELSEA-PROFIL: Álvaro Morata har skrevet under på en femårskontrakt med Chelsea. Foto: Francisco Seco / AP

Antonio Conte trenger ikke de beste spillerne, så lenge de har den rette profilen. Han tok et begrenset Italia-lag til kvartfinalen i EM i fjor, nettopp fordi spillerne var som skreddersydd til rollene.

Morata kan bli er godt eksempel på dette. Det kan fint sies at spanjolen verken er bedre enn Diego Costa, som han vil erstatte, eller Romelu Lukaku, som han vil bli sammenlignet med, etter at Manchester United hentet den ene og Chelsea den andre.

Men Morata er ideell for Conte, fordi han er så allsidig. Han kan både møte, stikke og være oppspillspunkt.

Han er dyktig på små flater. Man kan forestille seg pasninger på fot fra forsvaret som Morata legger igjen til Eden Hazard, eller slår direkte gjennom til en av vingbackene. De 15 ligamålene for Real Madrid forrige sesong var imponerende, men det er ferdighetene i åpent spill som har fått Conte til å bla opp 58 millioner pund.

Ederson, Manchester City

I CITY: Tidligere Benfica-keeper Ederson Moraes spiller nå for Manchester City under Pep Guardiola. Foto: David J. Phillip / AP

Den brasilianske 23-åringen er en atletisk keeper som briljerer på streken, men de ferdighetene er kun en del av pakken.

For Pep Guardiola kjøper ikke sisteskanser som ikke er gode med ballen. Som Claudio Bravo spiller Ederson korte pasninger ut til forsvaret, og liker å rykke ut for å klarere langpasninger. Det er blant annet slik han imponerte for Benfica-laget som vant den portugisiske serien og cupen forrige sesong.

En av spesialitetene er langpasningene. Ederson har et vanvittig tilslag som gjør at han kan slå lange, presise utspill som lander ved motstanderens sekstenmeter. Guardiola så selv dette da hans Bayern München møtte Benfica i 2016.

– Ederson spilte mange lange pasninger ut fra forsvaret, noe som tvang oss til å forsvare oss veldig dypt. Dette ga oss mange problemer i andre omgang, sa han.

Dette er verdifullt for City, fordi de ofte risikerer å miste ballen i farlige soner når motstanderne presser høyt. En presis langpasning kan gå forbi dette presset uten at City mister ballen. Ikke alt er gode nyheter – Ederson gjorde en Bravo-aktig tabbe i treningskampen mot United, da han feilberegnet en langpasning som lot Lukaku score – men råvarene er utvilsomt til stede.

Victor Lindelöf, Manchester United

UNITED: Victor Lindelöf er Manchester United-spiller etter flere år i Benfica. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Som Ederson er Lindelöf et produkt av Benfica-akademiet. Svensken ankom Lisboa-klubben som 17-åring i 2011, men måtte tilbringe tre sesonger på B-laget før han fikk sjansen på førstelaget for omtrent 18 måneder siden. Han har vært fast inventar siden.

Lindelöf er en moderne stopper. Han er robust og sterk i duellene, men er samtidig rask nok til å løpe opp spisser og spille i en høy forsvarslinje.

Mobiliteten har gjort at han har spilt høyreback til tider. José Mourinho har sagt at United kan bruke tre bak oftere denne sesongen, og i så fall kan Lindelöf bli stopperen på høyre side.

Han har ro og konsentrasjon i forsvarsspillet, pluss evnen til å ta ballen med seg inn i midtbaneleddet. Portugiserne kalte ham «Ice Man». Selv når han kaster seg inn i taklinger, er det med presisjon; på 45 kamper forrige sesong fikk han kun to gule kort.

Mohamed Salah, Liverpool

KAN BLI VERDIFULL: Mohamed Salah kan bli en verdifull spiller for Liverpool. Foto: Kin Cheung / AP

Om Jürgen Klopps spillestil er energisk, rask og underholdende, kan det samme sies om Salah.

Den egyptiske vingen har briljert for Roma de to siste årene, hvor han har scoret 29 mål og lagt opp til 17 i Serie A. Det betyr at han har vært involvert i 0,71 mål per kamp, og forklarer litt av hvorfor de rødkledde har måttet si adjø til 39 millioner euro.

Man kan se Klopps tankegang. Liverpool angriper med fart og intensitet, noe som bør passe Salah. I etablert spill skjærer han ofte inn fra høyre for å bruke venstrebeinet; på kontringer er han livsfarlig.

Det Klopp må jobbe med er den taktiske forståelsen, spesielt defensivt. Etter debuten sa treneren at Salah «ikke hadde peiling» på hvordan Liverpool forsvarer seg.

Om dette kan fikses, bør Salah bli en verdifull brikke som tar bort noe av presset fra Sadio Mané, Liverpools eneste profilerte ving. Om Klopp er villig til å flytte Philippe Coutinho ned på midtbanen, kan Klopp få plass til både ham, Salah, Mané og Roberto Firmino samtidig.

Det kan bli fyrverkeri.