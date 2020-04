Bø vurderer å trosse ledelsens OL-plan

– Jeg vil like å se at noen tør å stå over et prøve-OL i Beijing. Vi har erfart at det ikke er så lurt, sier skiskyttersjef Per Arne Botnan.

Både Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen og Tarjei Bø (syk) droppet verdenscuprunden i Pyeongchang sesongen før OL i 2018.

De norske løperne trøblet med forholdene i starten av lekene, og fikk kritikk for forberedelsene. Og selv om Thingnes Bø mente det var bare spekulasjon at han ville gått bedre ved å ha deltatt i prøve-OL, har landslagsledelsen nå en «strengere» og mindre valgfri plan før Beijing 2022.

LANDSLAGSSJEF: Per Arne Botnan. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

– Vår klare anbefaling nå vil være at man drar om man har ambisjoner om å gjøre det bra i OL. Alle vet at det er en fordel å ha gått løypene, og følt på vær og vind i forkant. Det er også bra for utøveren å kjenne rammene rundt et nytt sted. Johannes hadde ikke vært i Pyeongchang det hele tatt før, og jeg tror de som ikke dro erfarte at det ikke var kjempelurt, forklarer Botnan.

Har samme tilnærming

Thingnes Bø vil likevel ikke si noe sikkert. Han vil se an form og verdenscupstatus, og ønsker å ta avgjørelsen selv.

– Jeg står inne for at jeg stod over det forrige, og har lik tilnærming til det forestående OL også. Jeg skal ta en vurdering når det nærmer seg, og det kan jo hende det er mer aktuelt til vinteren enn det var for tre år siden også, sier Bø, som tok ett individuelt gull i Pyeongchang mot slutten av lekene.

Selv om situasjonen per i dag er usikker, har Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) sluppet terminlista for neste sesong. Prøve-OL i Beijing er lagt til siste uka i februar, rett etter VM i slovenske Pokljuka.

– Det er greit å reise direkte fra VM, men det betyr at med pre-camp før VM så vil utøverne være borte i minst tre og en halv uke i den perioden, sier landslagssjef Botnan.

Thingnes Bø har vært tydelig på at han ikke ønsker å være like mye borte av familiemessige årsaker.

VARIERENDE OL: Johannes Thingnes Bø tok gull på normaldistansen og to sølv på OL-stafettene i 2018, men sprinten ble han nummer 31, jaktstarten (bildet) ga en 21.-plass og fellesstart en 16.-plass. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Mener du et prøve-OL ikke er så viktig som alle sier?

– Det er forskjell fra utøver til utøver. Noen synes nok det er skikkelig viktig, mens noen er rolige som meg og tenker at det går an å få til et bra OL uansett.

– Presser meg til valg i «Bjørndalen-style»

Trener Egil Kristiansen påpeker at det er annerledes denne gangen, fordi skiskytterarenaen utenfor Beijing ligger på 1700 meters høyde og stedet er helt ukjent for alle.

– Vi kommer ikke til å tvinge noen, men prøve å overbevise og få dem til å forstå hva som er lurest, forteller Kristiansen.

– På grunn av høyden blir det ekstra viktig denne gang. For meg er det viktig å få så mye erfaring som mulig før det smeller året etter, mener Tarjei Bø.

BYGGER ANLEGG: Det nordiske grener og skiskyting skal foregå i høyden i Zhangjiakou, 20 mil nordvest for Beijing. Foto: CHINA STRINGER NETWORK / Reuters

Hegle Svendsen, som selv stod over forrige prøve-OL fordi han hadde vært der tidligere, støtter ledelsens plan.

– Veldig smart. Det blir en veldig tøff periode, med pre-camp, mesterskap og en lang reise med tidsforskjell. Det er brutalt når man er sliten etter VM, men man må ta det som en rekognoseringstur fordi det er nødvendig, poengterer NRK-eksperten.

Thingnes Bø tar alle rådene med knusende ro.

– Det er opp til ledelsen å presse meg. Det støtter jeg dem i, og det skal være gjennomtenkt og bra argumentert fra både deres og min side. Jeg setter pris på at de presser meg til valg i «Bjørndalen-style», sier 26-åringen og flirer.