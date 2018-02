– Nei, svarer Thingnes Bø kontant på NRKs spørsmål om ti bom på to renn viser at det kunne vært en fordel å delta i prøve-OL i mars 2017.

– Det er den høyeste spekulasjonen det går an å finne. Herlighet. Vi trener skiskyting hver dag hele året. Om jeg hadde vært her en uke i fjor, hadde det ikke betydd noe for det som skjer her nå.

NRK-ekspert Ola Lunde har allerede vært kritisk til de norske OL-forberedelsene. Han tror de norske skiskytterne hadde taklet den utfordrende vinden bedre dersom de hadde besøkt Pyeongchang også i 2017.

– Det er en veldig viktig del av å forberede seg til OL. Å reise hit, føle på reiseopplegget, se løypene og aller viktigst standplass og vinden. Rett og slett akklimatisere seg. Om jeg var ansvarlig trener, hadde jeg forlangt det av utøverne mine.

Bjøntegaard og Bjørndalen

Ole Einar Bjørndalen og Henrik L'Abée-Lund fikk med seg Vetle Sjåstad Christiansen, Fredrik Gjesbakk, Vegard Bjørn Gjermundshaug og Erlend Bøntegaard til Sør-Korea i fjor.

Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø (syk) sto over.

– Det ville vært et stort problem for meg å ikke vært her før OL neste år, sa gullvinner Martin Fourcade til NRK i Sør-Korea for ett år siden.

– Det er helt avgjørende, uttalte OL-vrakede Ole Einar Bjørndalen om sin egen deltakelse.

Nyhetssending kl.14.00 Du trenger javascript for å se video.

Thingnes Bø begrunnet uteblivelsen med at han følte seg «råtten og svak i kroppen», og at det «fristet lite å gå skirenn».

– Nå har jeg gått to dårlige løp på rappen. Det ble ingen god opplevelse i dag heller. Jeg har enkelt og greit ikke behersket vinden, sier lillebror Bø etter mandagens 21. plass.

Angrer ikke

Tarjei Bø var syk under prøve-OL i fjor, men sier han gjerne skulle tatt turen østover for å bli bedre kjent med forholdene samtidig som han presiserer at alle i den norske troppen har vært kjent med at vinden ville bli krevende.

– Jeg har vært her borte to ganger før, både i VM og i verdenscupen, i akkurat samme løype og under akkurat samme forhold. Jeg tror ikke dette har noe å si, sier Emil Hegle Svendsen til NRK.

Landslagstrener Egil Kristiansen, som ga kun Bø og Bjøntegaard godkjent for innsatsen mandag, svarer følgende på om treffprosenten i OL-åpningen kunne vært høyere med bedre deltakelse i prøve-OL:

– Nå er det jo noen som var der, men jeg tror ikke det har så mye å si. Jeg tror ikke det.