Bø om ny øvelse i sesongavslutningen: – Skulle ønske den kom i åpningshelgen

– Det er en typisk distanse der du kan være uheldig å brekke staven. Det kan du i alle andre renn også, men der en god del større sjanse for at du kan være uheldig å tape poeng på det her, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Fjorårets verdenscupvinner snakker om det nye innslag i verdenscupen: Supersprint.

Slik er supersprint Ekspandér faktaboks Øvelsen er delt i to: Kvalfisering og finale

Det gås en runde på kun én kilometer.

Det er ett ekstraskudd per skyting.

I kvalfiseringen går man tre runder, totalt tre km, og skyter to ganger. Liggende og stående.

I finalen går man fem runder, totalt fem km, og skyter fire ganger. Først to liggende og så to stående.

De 30 beste går til finalen hvor det er fellesstart.

Da skiskytternes terminliste ble offentliggjort lørdag, ble det klart at Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har lagt supersprint til avslutningsrunden i Holmenkollen.

Altså en uke der hele verdenscupen skal avgjøres og man kan havne i en situasjon der svært få poeng avgjør hvem som vinner sammenlagt - slik som både Bø og Tiril Eckhoff opplevde i år.

Derfor mener Bø det er dumt å ha en øvelse der sjansen for uhell er større enn de tradisjonelle konkurransene akkurat den siste og avgjørende uken.

– Ideelt sett skulle jeg ønske de hadde lagt den (supersprinten) til åpningshelgen i Finland og kjørt konkurransen uten verdenscuppoeng. Og så sett hvordan øvelsen i løpet av et par år påvirket totalen i verdenscupen, sier Bø.

Dette spilte han også inn til IBU på et utøvermøte forrige sesong.

– Vi har ikke vært skeptisk til dette, men det er viktig å stille spørsmål slik at det er gjennomtenkt før man bestemmer seg, og IBU pleier å være flinke til å tenkte gjennom ting, sier Bø.

Johannes Thingnes Bø med VM-medaljene fra forrige sesong. Nordmannen er den største favoritten til å vinne verdenscupen kommende sesong. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

30 løpere, fire skytinger og korte runder

I en supersprintfinale starter 30 løpere likt og går en runde på bare én kilometer. I finalen gås den fem ganger på kort tid. Det er grunnen til ta Bø frykter at det blir tett og at uhell lett kan skje.

I alle andre renn er sløyfene lengre og det blir stort sett avstand mellom løperne.

Øvelsen er allerede teste ut i IBU Cupen, altså nest øverste nivå internasjonalt.

Verdenscupdebuten til supersprint er lagt til torsdag 18. mars 2021 i Holmenkollen. To dager senere avsluttes sesongen med sprint og fellesstart samme sted.

Landslagssjef i Norges Skiskytterforbund, Per Arne Botnan, er glad supersprinten ikke avslutter hele sesongen.

– Det er naturlig at øvelsen også blir prøvd i verdenscupen, men det er greit at den kommer først av rennene i Holmenkollen slik at man får mer normale konkurranser til slutt når verdenscupen, nasjonscupen og sånne ting skal avgjøres, sier Botnan.

– Gir ingen mening

Landslagssjef i Norges Skiskytterforbund, Per Arne Botnan, er fortsatt kritisk til at verdenscupåpningen legges til finske Kontiolahti. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Botnan har i grunn ikke store innvendinger til kommende sesongs terminliste, bortsett fra én ting som NRK har omtalt tidligere: Den nye sesongåpningen i Finland.

– Vi prøvde så lenge vi kunne å unngå det. For sånn vi ser det er det bare en ekstra reisebelastning før jul uten at det gir noen mening i det hele tatt, sier Botnan.

Poenget er at IBU ønsker mer oppmerksomhet rundt sesongåpningen og har løst det ved å legge en ekstra, men kortere verdenscuprunde i finske Kontiolahti før den tradisjonelle åpningen i Östersund. Norge mener de burde ventet til et mer egnet sted for et skiskyttershow var tilgjengelig.

Johannes Thingnes Bø kalte i høst en ekstra verdenscuprunde for «håpløst». I samme sak forklarer IBU-president Olle Dahlin hvorfor de valgte den løsningen.

– Vi vil ha en ordentlig «kick off» i Kontiolahti. Nå blir det opp til dem å sørge for det, sa Dahlin med henvisning til utøverne.

Forberedt på «koronaendringer»

Men nå er det klart at åpningen blir lagt til Koniotlahti, og at sesongen avsluttes med blant annet supersprint i Holmenkollen. Mellom der er det så både VM i slovenske Pokljuka, prøve-OL i Beijing, samt den tradisjonelle runden i italienske Anterselva.

IBU skriver i en pressemelding at de er oppmerksomme på at virussituasjonen kan komme til å skape utfordringer for gjennomføringen av sesongen.

– Vi vet at vi må være fleksible og kanskje justere planene basert på den globale helsesituasjonen og myndighetsstyrte retningslinjer for å stoppe viruset, sier generalsekretær Niklas Carlsson i en uttalelse.

– Blir sikkert på kult på TV

Bø mener det er riktig å planlegge som at ting er vanlig og at man heller bare må følge med på utviklingen.

Om supersprinten avslutter han med å si:

– Det blir helt sikkert en kul distanse å se på TV. Spesielt for den yngre garde, den eldre garde kan komme til å slite med å henge med, sier han med et smil og tenker på at det trolig kommer til å gå fryktelig fort med mange utøvere overalt på kort tid.