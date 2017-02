Bø tror han er blitt 50 sekunder raskere på én uke

Se VM-sprinten kl. 14.45 på NRK1 eller NRK.no!

– Jeg er en god del raskere nå, ja. Men hvor mye er vanskelig å si, sier Bø til NRK på pressetreffet i friskt vintervær dagen før VM-sprinten i Hochfilzen.

Forrige fredag endte han på sjetteplass i IBU-cupen, og sikret seg med det turen til Østerrike som lenge så ut til å bli ødelagt av uendelig med sykdom. Samtidig uttalte Bø at han skulle gå 45 sekunder raskere i VM.

– Hvis jeg får en god natts søvn, nærmer jeg meg 50 sekunder. Og det er en del. Det som er fascinerende er at når alt funker, går formen litt opp og ned, men nå blir jeg bedre for hver treningsøkt. Det er en veldig bratt kurve.

Sesongdebut i verdenscupen

I dag går Bø faktisk sitt første verdenscuprenn denne sesongen. Johannes Thingnes Bø gjør seg klar for nok en etappe av det han omtaler som «en evig brødreduell», men er usikker på om det er muilg å bli 50 sekunder raskere på en uke.

– Fremgangen kommer fort når man er tilbake fra sykdom og får trent regelmessig med hardøkter. Formen stiger med fire trappetrinn om gangen. Men jeg tror ikke vi skal forvente så mye. Vi får heller være glade om det går bra. Går han fortere enn oss andre allerede nå, blir jeg veldig imponert, sier lillebror Bø.

Heller ikke trener Egil Kristiansen virker å ha særlig tro på Bøs friske sekundambisjoner.

– Jeg vet hvor fort det kan svinge både den ene og andre veien, og at han kan ha en stigning i formen tror jeg absolutt, men akkurat hvor mange sekunder er umulig å si. Jeg tror vi kan forvente det meste, egentlig. Alt fra veldig bra til ikke så bra.

Ensomt på Sjusjøen

Tarjei Bø trente for seg selv to uker på Sjusjøen for å lade opp til de avgjørende rennene i IBU-cupen. Han innrømmer at det var en ensom, kjedelig og vanskelig periode.

– Det er helt konge å være tilbake her. Jeg har savnet gjengen. Guttene var like kjekke som før, de har holdt seg bra. Lo av vitsene mine fortsatt gjorde de også, sier Bø og ler.

– Hva kan vi forvente av deg i VM?

– Jeg blir ikke satt ut av at det er folk i feltet som går raskere på ski enn meg. Det er jeg forberedt på, men jeg er veldig bevisst på å gjøre en bedre jobb på skytingen enn dem.