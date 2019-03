Bø hørte ikke sekundering – sølvet glapp med fire tideler

– Det var bjellespill som gjorde at all sekundering forsvant, men jeg skjønte at jeg gikk jevnt da jeg kom over toppen der, og jeg gikk alt jeg hadde, sier Bø om tidsdramaet.

Han kjempet en innbitt kamp med Vladimir Iliev på den siste runden. Til slutt var det bulgareren som vant duellen om sølvet med fire tideler.

– Helt ærlig trodde jeg Tarjei kom til å ta sølvet, sier Iliev.

SEIGT: Tarjei Bø måtte presse seg hardt den siste runden for å sikre VM-medalje. Du trenger javascript for å se video.

Trodde han var fem sekunder bak

Til tross for at det hverken var fulle tribuner, eller et stort antall tilskuere ute i skogen onsdag, var det likevel nok bråk til at Bø sleit med å få med seg sekunderingene til blant annet idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Det var masse skriking og skråling, så jeg hørte lite. Jeg trodde Odd-Bjørn sa at jeg var fem sekunder bak, men skjønte etterhvert at han hadde ment tideler.

Likevel er han strålende fornøyd med en tredjeplass, få dager etter jaktstarten han selv omtaler som en fiasko.

– Da var det gullet og bronsen som glapp. I dag er det litt likegyldig om det blir sølv eller bronse. Det er en personlig seier.

Takker kjæresten

PAR: Tarjei Bø takker kjæresten Gita Simonsen for støtten i det som har vært en vanskelig sesong for skiskytteren. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Søndag tapte Bø spurtoppgjøret om bronsemedaljen på jaktstarten. Etterpå trillet tårene for stryningen. Dermed smakte det ekstra godt med medalje på normaldistansen etter kun én bom på standplass.

– Det har vært en tøff oppladning og en tøff førstehelg. Jeg må takke lagkamerater, familien min og spesielt kjæresten min, Gita, som har støttet meg og fått meg i godt humør igjen, sier Bø.

– Han har selv følt at det har vært litt stang ut, men det er ikke flaks at han har vært i de posisjonene han har vært i. Jeg har sagt at han har vært flink og får til dette, sier Gita Simonsen til NRK og legger til at hun er stolt av kjæresten.

Arnd Peiffer ble verdensmester etter fire fulle hus.

Full stopp på siste runde for Christiansen

Vetle Sjåstad Christiansen gikk også for medalje etter å ha skutt 20 treff.

Dessverre sa det fullstendig stopp ute i sporet for Christiansen. I tyngre og tyngre snøvær, ble den kuperte løypa for tøff for 26-åringen.

Etter rennet kunne han fortelle at han allerede på den tredje runden var så sliten at han holdt på å spy.

– Du fikk det litt tungt?

– Litt tungt? Det er en underdrivelse. Jeg tror jeg omtrent stoppet opp. Men det gjør ikke noe når Tarjei tar medalje. Det er helt rått. Jeg gråt en liten skvett for ham etter jaktstarten, og så blir det en gledeståre i dag, sier Christiansen.

TUNGT: Vetle Sjåstad Christiansen hadde det tungt i langrennssporet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Etter sprinten sa Christiansen at Johannes Thingnes Bøs gull var verdens mest fortjente.

– Jeg sier det samme i dag. Tarjei har kjempet hardt. Jeg kjenner igjen følelsen og vet hvordan han har det. Jeg er veldig glad på hans vegne. Jeg føler nesten det er jeg som har tatt bronse, sier han.

Thingnes Bø går singel blandet stafett

Johannes Thingnes Bø måtte se sine medaljesjanser gå fløyten etter tre bom totalt. To av dem kom på første stående skyting. Likevel bekrefter Thingnes Bø at det er han som går torsdagens singel blandet stafett sammen med Marte Olsbu Røiseland.

– Nå er det bare rett hjem igjen og få tilbake eksplosiviteten i beina igjen. Det var seigt her ute i dag. Den restitusjonsjobben blir viktig nå. Hvis du er ekstra fokusert så har du den lille ekstra fordelen mot konkurrentene, sier Thingnes Bø.