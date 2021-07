Blummenfelts neste mål kalles umulig: – Han går inn i det ukjente

Han var verdens beste da det gjaldt på 1500 meter svømming, 40 kilometer sykkel og 10 kilometer løping. Etter en time og 45 beinharde minutter ble Kristian Blummenfelt olympisk mester i triatlon – og oppnådde et mål han satte seg for 10 år siden.

Men ingen frykter at det skal gi en metthetsfølelse.

– Han er veldig sulten. Og en utøver som hele tiden strekker seg etter nye mål. Han har allerede satt målene for de neste årene, så selv om OL er stort og han bør sikkert roe seg ned og tenke over det han har oppnådd, så vet jeg at han bare jager på neste, forteller landslagssjef og trener Arild Tveiten.

STERK: Kristian Blummenfelt imponerte i løping i OL. Nå skal han forsøke seg på lengre distanser. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er en livsstil. Triatlon er det jeg liker å holde på med uansett, så det er ikke snakk om at det ikke hadde vært verdt det hvis jeg ikke hadde tatt gull i dag. Jeg holder på med det jeg virkelig synes er kjekkest på jord, så jeg føler meg heldig, sier Blummenfelt på pressekonferansen etter OL-gullet.

– Som natt og dag

Triatlonlandslaget forlot Norge i januar og har vært på treningssamling siden. Nå reiser de hjem en kort tur, men allerede om to og en halv uke står Blummenfelt på startstreken igjen. Men denne gang i et langdistanse triatlon, Ironman.

– Det er som natt og dag, sier Tveiten.

For Ironman i Frankfurt består av 3800 meter svømming, 185 kilometer på sykkel og en maraton på 42,2 kilometer.

– En halv Ironman har Kristian og de andre utøverne våre vist at de klarer å kombinere med andre triatlon, for det er ikke så stor forskjell. Men Ironman er jo et helt annet opplegg. Det er en annen måte å trene på, mener landslagssjefen.

Umulig dobbel?

Og det er flere spørsmålstegn.

– Kristian går inn i det ukjente. Han er fysisk godt nok trent og trener ikke mindre enn de andre, men han skal for første gang i sitt liv løpe en maraton, forteller Tveiten.

GODT SAMARBEID: Kristian Blummenfelt og landslagstrener Arild Tveiten lager målsetting sammen. Foto: Heiko Junge / NTB

Blummenfelt har satt verdensrekord i en halv Ironman tidligere, men nå har treningen vært mer rettet mot OL-distansene. Han får heller ikke tid til å trene på lange løpeturer før konkurransen i Tyskland.

Men det egentlige målet er Ironman-VM på Hawaii i oktober. Der sporten har sitt opphav.

– Det er ikke en stor hemmelighet at han ønsker å bli den første i verden til å vinne OL-gull og Ironman-VM i samme år. Det skal godt gjøres. OL-mesteren i 2008 har vunnet Ironman Hawaii ti år senere, men i samme år skal det egentlig være umulig, forklarer Tveiten.

Svømmer «fra Oslo til Grønland»

Blummenfelt har opplyst at han trener rundt 1400 timer i året, og i en video i fjor oppsummerte Tveiten at svømmetreningen tilsvaret en distanse fra Oslo til Grønland, at de løper fra New York til Vancouver og sykler fra Oslo til Sydney årlig.

– Etter Rio-OL var det en blanding av skuffelse og muligheter for gode vi kan bli, så vi gikk bare rett på. vi nullstilte aldri etter Rio, vi jobbet bare ekstra hardt. Det har vært fem år «non-stop» jobbing og trening uten noe «off season» i det hele tatt. Vi tar på oss at det er vi som trener mest, forteller han.

STOR FREMGANG: I Rio-OL for fem år siden ble Kristian Blummenfelt nummer 13. Her sammen med trener Arild Tveiten. Foto: Erik Johansen / NTB

Da er det kanskje ikke så rart at målene er store. Og 27-åringen ønsker ikke bare å bli historisk i oktober, han har også planene klare for 2021. Da vil han ta verdensrekorden i Ironman og bli den første til å fullføre på under sju timer. Dagens rekordtid er på 7.35,39.

– Det høres jo helt sykt ut, men jeg tror det skal være mulig om vi optimaliserer alt, sa Blummenfelt til TV 2 tidligere i år.

Men det kan nesten bli for mye også, og Tveiten sier at han vil be eleven også ta seg litt tid til å nyte gullet han tok i Tokyo mandag morgen lokal tid.

– Vi får se når han kommer til Norge og ser hverdagen, om det er greit å suge litt på gullmedaljen og nyte medaljen, men kjenner jeg ham rett så er han i gang med trening når han kommer hjem, sier den stolte landslagssjefen.