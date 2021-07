Kristian Blummenfelt trodde knapt det han klarte da han kunne se seg over skulderen og se den store luka han hadde skaffet seg. Bergenseren kunne strekke armene i været og juble for gull på triatlon i Tokyo. Norges første gull på ni år i et sommer-OL og det første i triatlon var et faktum.

– Det er ekstremt deilig. Dette har jeg tenkt på i ti år. Jeg fikk nettopp opp et Facebook-minne om at det var ni år siden jeg fortalte at jeg skulle ta OL-gull her. Å ta det hjem var ekstremt deilig, sier Blummenfelt til Discovery.

Kristian Blummenfelt viser fram gullmedaljen, sammen med britiske Alex Yee (sølv) og newzealandske Hayden Wilde (bronse). Foto: Hannah Mckay / Reuters

– Jeg visste jeg var i god form, for vi har gjort alle forberedelsen og kjenner løypa godt. Det å komme på oppløpet alene var ekstremt deilig. Å kjenne på den målteipen er noe jeg har drømt om omtrent hver eneste kveld jeg har lagt meg, sier en strålende blid Blummenfelt til NRK.

Kjempeløpet tok på. Nordmannen la seg ned i målområdet og spø og måtte hjelpes opp i en rullestol etter målgang.

– Jeg har ikke farten for en spurt, så må gå all out de siste 5-6 minuttene. Jeg gravde virkelig dypt på sisterunden. Jeg tenkte at hvert skritt skulle være alt jeg klarte. Jeg hadde ikke mye igjen på slutten der, men det spiller jo ingen rolle når det går bra, forteller Blummenfelt.

En utslitt Kristian Blummenfelt spydde i målområdet etter gullet. Her får han hjelp av bronsevinner Hayden Wilde. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Britiske Alex Yee tok sølvet, mens Hayden Wilde fra New Zealand tok bronse. Det var en sterk norsk laginnsats med Gustav Iden på åttendeplass og Casper Stornes på 11. plass.

– Ekstrem vinnerskalle

I ti år har Blummenfelt pekt seg ut nettopp dette olympiske mesterskapet som løpet han skulle vinne. 1400 treningstimer legger Blummenfelt ned hvert år. I dag var han best i verden og drømmen ble til virkelighet. Lagkameratene er ikke overrasket.

– Jeg er ikke overrasket over at han vinner. Det var en sterk laginnsats. Det hadde vært veldig gøy om også Gustav og jeg var med der framme. Men Kristian er i en egen klasse for seg selv for øyeblikket. Jeg trener med ham hver dag, så når jeg ser at han er ledig i kroppen og har kontroll er han nesten umulig å slå. Det var ikke vanskelig å se at han hadde kontroll, roser lagkamerat Casper Stornes til NRK.

Alex Yee dro mye av løpsdelen, men hadde ikke krefter igjen da Kristian Blummenfelt satte inn høygiret på den siste runden. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi er sinnsykt gode for øyeblikket. Det var en fantastisk laginnsats, oppsummerer Gustav Iden.

President i det norske triatlonforbundet, Arild Mjøs Andersen er i ekstase over gullet og innsatsen til de norske herrene, og Blummenfelt spesielt.

– Nå har jeg det helt fantastisk. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte eller begge deler. Det er helt vilt. På løpingen da satt jeg og hoppet i sofaen. Jeg synes Kristian viste litt svakhetstegn, han begynte med noen grimaser jeg aldri har sett før, sier Andersen til NRK..

Han er ikke overrasket over at Blummenfelt var så i kjelleren at han måtte spy og kjøres bort i rullestol etter konkurransen.

– Kristian er en helt ekstrem vinnerskalle. Det handler ikke bare om erfaringen som idrettsutøver, det er et kjennetegn for hans karriere, at han nærmest må krype vekk etter målgang, sier Andersen.

Avgjorde med langspurt

Et stort felt la ut samlet på de ti avgjørende kilometerne med løping hvor alle de tre norske herrene var med i kampen om gull og medaljer.

Britiske Alex Yee var mannen som satte farten på løpsdelen av konkurransen. En etter en ble ledergruppen stadig mindre. Med tre kilometer igjen var det Kristian Blummenfelt som satte opp farten og sørget for at det var tre mann som skulle dele medaljene mellom seg.

Med en kilometer igjen satte Blummenfelt inn gullstøtet, rykket fra Alex Yee og Hayden Wilde og fikk det nødvendige forspranget til å kunne nyte de siste metrene fram til mål.

– Du hadde et gir ingen kunne svare på i dag, for et løp, for en taktisk triumf, jublet NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg da gullet var et faktum.

Konkurrentene klager på Norges nyvinning: – De prøver å få dem utestengt

Båt blokkerte starten

Det ble en merkverdig start på løpet. Halve feltet var blokkert av en stor kamerabåt i det startskuddet gikk og kunne ikke kaste seg ut i vannet.

En stor motorbåt blokkerte startområdet for omtrent halve feltet da startskuddet for triatlon gikk første gang. Foto: Hannah Mckay / Reuters

For den andre halvdelen av feltet, med blant andre de tre nordmennene svømte omkring 150 meter før de ble stoppet og måtte svømme tilbake til start.

Dermed måtte starten gjøres på nytt ca. fem minutter etter den opprinnelig skulle vært.

Etter svømmedelen var Casper Stornes og Kristian Blummenfelt 22 sekunder bak lederne, omkring en 20. plass. Ti stykker fikk en luke til resten av feltet ut på sykkeletappen.

Casper Stornes og Kristian Blummenfelt var stort sett samlet på de to første delene av konkurransen. Foto: Lise Åserud / NTB

Sterk sykling

De to norske karene var ivrig til å dra i pulje nummer to, mens den tredje Gustav Iden, syklet sterkt pulje nummer tre.

Halvveis på den 40 kilometer lange sykkeldelen hadde Blummenfelt og Stornes sin gruppe kjørte seg opp til tet og 28 mann var i den store ledergruppa. En runde seinere hadde også Gustav Iden hentet inn lederne, som nå var 37 stykker samlet.

Andrea Salvisberg var den eneste som fikk forsvinne fra feltet på de siste rundene og sveitseren fikk en luke på 14 sekunder ut på løpedelen. Casper Stornes var nummer to på passeringspunktet og Blummenfelt nummer fem. Også Gustav Iden var blant de ti første før de siste ti klometerne med løping.

For Iden ble det raskt for høyt tempo på løpingen i front og bergenseren måtte slippe allerede på den første av fire runder på 2,5 kilometer.

Det ble for tøft på den nest siste runden for Casper Stornes. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Halvveis på løpsdelen hang både Blummenfelt og Stornes godt med på en fjerde- og femteplass. Ni mann var fortsatt med i teten. Ut på den nest siste runden røk også strikken for Casper Stornes, og bare seks mann var igjen i tetgruppa. Da satte Blummenfelt inn superkreftene sine og gjorde de to avgjørende manøvrene for seier.