Blir jekka ned etter breiale meldingar: – Veslebroren som aldri når opp

Laurdag gjorde Johannes Thingnes Bø som han gjorde i nærast kvart einaste renn førre sesong: Han vann sesongopninga på Sjusjøen i suveren stil.

Men både inn mot sesongopninga og i etterkant av rennet kom det ei rekkje verbale stikk mellom utøvarane på rekruttlandslaget og elitelandslaget.

– Vi har ein kultur som eg tviler på at nokre andre landslag i verda har. Det er det som gjer at vi er så gode, seier rekruttlagets Vebjørn Sørum i direkteintervjuet etter rennet.

– Men vi er betre på resultat. Kanskje dei har betre lagmiljø. Det er herleg innsats av alle, det er bra at vi kan vere så mange, svarer Thingnes Bø.

Sørum vart nummer tre laurdag, slått av Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid. Tett bak han følgde dei andre utøvarane på rekruttlaget:

Endre Strømsheim vart nummer fire.

Mats Øverby vart nummer seks.

Martin Uldal vart nummer ti.

Vetle Rype-Paulsen vart nummer tolv.

Johan-Olav Smørdal Botn vart nummer 13.

Eliteløperane Tarjei Bø, Johannes Dale-Skjevdal og Filip Fjeld Andersen vart høvesvis nummer fem, åtte og ni.

– Eg trur det svir litt ekstra for elite å føle at vi er såpass nærme. Dei kjenner nok litt på det, det håpar eg i alle fall, sa Sørum på pressetreffet fredag.

Søndag er det fellesstart på programmet i Sjusjøen, med start 12.30 for kvinner og 14.15 for menn. Fellesstartane blir sende på NRK1 og i NRK TV.

Lægreid: – Våre argaste konkurrentar

På elitelandslaget har dei merka seg at det har komme ein del meldingar frå rekruttane gjennom sommaren og hausten.

– Det er veslebroren som aldri når opp det laget der, så dei kjem til å skrike uavhengig av kva som skjer framover. Anten dei er best eller er suverent dårlegast, sa Thingnes Bø til NRK fredag.

Spurd om Thingnes Bøs karakteristikk av rekruttlaget, svarer rekruttane sjølv:

– Det får vere hans ord. Han legg merke til oss. Vi får nøye oss med det for denne gongen, seier Mats Øverby.

– Vi må halde fram med å skrike litt høgt og prøve litt til. Vi satsar på at vi klarer å hamle opp med han utover i sesongen, seier Sørum.

Ein som er glad for at rekruttane melder litt er Sturla Holm Lægreid.

– Vi har sakna litt svensk-norsk melding, så når svenskane ikkje klarer å prestere, får rekruttlaget ta over. Dei er vår argaste konkurrent akkurat no, seier han.

Han bryt likevel inn når NRK i pressesona etter rennet spør Sørum om kva han sa om miljøet på rekruttlaget på direktesendinga:

Thingnes Bø spøkte om juling

I forkant av sesongopninga hadde spesielt Johan-Olav Smørdal Botn fått mykje merksemd. Rekruttløparen var på eit testløp på Beitostølen få dagar i forkant av sesongopninga totalt overlegen på eit testløp.

Like bra gjekk det ikkje laurdag, der fem bom øydela for eit toppresultat.

Dermed ser vegen mot ein verdscupplass vanskelegare ut for Botn, der store delar av rekruttlaget kjempar mot landslagsløpar Filip Fjeld Andersen.

Noreg skal ta med seg totalt sju utøvarar til verdscupopninga i Östersund seinare i november.

Der har allereie Thingnes Bø, Lægreid, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale-Skjevdal og rekruttløpar Strømsheim fått klarsignal.

– Eg har utruleg stor støtte hos lagkameratane mine. Vi har lyst til å vere laget vårt på tur og halde det slik. Eg skal gjere det eg kan og får utruleg mykje støtte frå lagkompisane mine der, sa landslagsløpar Andersen før sprinten.

At Strømsheim har fått klarsignal, var også noko Thingnes Bø var i det spøkjefulle humøret om på pressetreffet fredag.

På spørsmål om at karakteristikken av rekruttlaget som veslebror som skrik høgt, var «litt av ein velkomst» for Strømsheim, såg Thingnes Bø seg spøkjefullt over skuldra.

– Står han her no? Han kjem til å slå meg ned, sa skiskyttarstjerna med eit stort glis.

Vil ta med seg kulturen til elitelaget

Rekruttløpar Sørum trekkjer først og fremst treningskulturen som ein suksessfaktor.

– Alle gjer jobben. Det er ingen økter som er dårlege. Vi utviklar nye økter, nye planar, det er alltid noko å jobbe med. Folk er nysgjerrige på trening, både fysisk og skyting. Vi har teke eit ekstremt stort steg i år, seier han, og held fram:

– Viss eg eller nokon av dei andre tek steget opp frå rekrutt til elite, håpar eg vi dreg med oss den kulturen. For eg trur han er betre på rekrutt enn elite, så ærleg må eg vere.

25-åringen, som debuterte i verdscupen mot slutten av førre sesong, understrekar at han opplever at det er god stemning på begge lag. Samtidig trekkjer han igjen fram at han meiner rekruttane er ivrigare på utvikling.

– Vi kan ikkje liggje på latsida på våren og sommaren, vi må «pushe» heile vegen. Og så er det litt for å gi eit lite stikk, det må til, seier han med eit smil.

Skiskyttertalentet havnet på sykehus i Italia: – Jeg var heldig

I treningsarbeidet har rekruttlaget mellom anna sverja til bruken av «dobbel terskel», ein treningsmetode som verkeleg har vorte populær i Noreg gjennom Team Ingebrigtsen i friidrett.

– Ein blir jo sjølvsagt påverka. Både eg og gutane har sett Team Ingebrigtsen på TV. No er sport meir tilgjengeleg enn nokon gong, så du blir jo påverka, men eg vil like gjerne seie triatlon og sykkel. Vi har mange flinke folk vi diskuterer med der, seier rekruttrenar Anders Øverby.

Det blir samtidig fortalt om veker med rundt 30 treningstimar.

– Det er ekstremt. Det er veldig ekstremt. Men så er det litt det systemet vi har laga, som gjer at vi har ein god modell for korleis vi kan fange opp når nok er nok. Og så er dei ekstremt godt trena. Det er grunnmuren i det, seier Øverby.

Raskaste langrennstider på sprinten Ekspander/minimer faktaboks Johannes Dale-Skjevedal: 23.17,5 Johannes Thingnes Bø: + 8,2 sekundar Tarjei Bø: + 9,1 sekundar Vebjørn Sørum: + 12,4 sekundar Johan-Olav Smørdal Botn: + 15,1 sekundar Vetle Rype Paulsen: + 26,3 sekundar Endre Strømsheim: + 29,5 sekundar Sturla Holm Lægreid: + 38,7 sekundar Filip Fjeld Andersen: + 39,2 sekundar Einar Hedegart: + 43,9 sekundar For rekruttrenar Anders Øverby er mellom anna farten i langrennsløypa ein viktig del av utviklinga. – Det eg håpar mest er å sjå at gutane klarer å gå dei type skirenn som vi ønskjer å gå. Vi ønskjer å gå fort på ski, ha fartsvariasjonar tilgjengeleg, vere raske og gode til å skyte. Det er kanskje det viktigaste. Då byrjar det å bli såpass tett på kva vi drøymer om, at då kan det bli veldig bra, seier Øverby.

– Unggutar fulle av «testo»

Ein som veit korleis det er både hos rekruttane og eliten, er Johannes Dale-Skjevdal. Han er denne sesongen tilbake på elitelaget, etter å ha vore hos rekruttane førre sesong.

– Eg var ein del av rekrutt i fjor og miljøet var veldig bra, men det betyr ikkje at elite har eit dårleg miljø, seier han, og held fram:

– Det er ein del unggutar fulle av «testo» på det rekruttlaget. Vi har det veldig fint på elite òg, og det trur eg Vebjørn veit. Han prøver å kaste litt bensin på det bålet. Eg trur vi trivst godt saman alle saman, eg. Eg har vore på begge lag, og kan stadfeste at eg trivst begge stader.